Ruotsin piti olla ydinjätteen loppusijoituksen suhteen johtomaa, mutta Suomi ehti edelle.

Ydinjätteen loppusijoituspaikka tulee Forsmarkin ydinvoimalan alueelle. Ruotsissa on kuusi käytössä olevaa ydinvoimaa tuottavaa reaktoria.

Tukholma

Ruotsissa hallitus teki torstaina päätöksen, jonka mittakaavaa on vaikea ymmärtää.

Hallitus päätti, mihin Ruotsi sijoittaa ydinjätteensä, jotka syntyvät ydinvoimaloiden toiminnasta.

Tulevaisuudessa noin 12 000 tonnia ydinjätettä haudataan Uppsalan läänin Forsmarkin ydinvoimalan alueelle. Käytetty ydinpolttoaine sijoitetaan 6 000:een raudalla vahvistettuun kuparikapseliin, jotka haudataan kallioperään noin 500 metrin syvyyteen.

Loppusijoituspaikan rakentaminen kestää arviolta kymmenisen vuotta. Sen jälkeen jätteiden sijoittaminen kestää vielä 60–70 vuotta.

Ja sitten ydinjätteen pitäisi pysyä turvassa vähintään satatuhatta vuotta. Niin pitkään kestää, että ydinjäte ei enää tuota liikaa haitallista säteilyä.

Silloin eletään siis suurin piirtein 102100-lukua.

Millainen on maailmamme sadantuhannen vuoden päästä? Kysymys tuntuu absurdilta aikana, jolloin ei tiedä, millainen maailmamme on ensi viikolla.

Ruotsalaisministeri korosti päätöksen jälkeen vastuullisuutta.

”Meidän sukupolvemme tulee ottamaan vastuun jätteistämme. Tämän päivän päätöksellä tulemme olemaan yhdessä Suomen kanssa johtavia maita tällä alueella”, ympäristöministeri Annika Strandhäll sanoi.

” Ydinjätteen pitäisi pysyä turvassa vähintään satatuhatta vuotta. Silloin eletään siis suurin piirtein 102100-lukua.

Suomessa ja Ruotsissa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta on pohdittu pitkään, ja suunnitelmia on tehty yhdessä. Suomen ja Ruotsin suunnitelmat ovat pääpiirteissään samanlaiset. Ydinjätteet on säilytettävä turvallisesti niin, että ne kestävät seuraavan jääkaudenkin ylitse.

Suomessa ensimmäisiä geologisia selvityksiä ydinjätteen loppusijoittamisesta kallioperään tehtiin jo 1970-luvulla. Päätös loppusijoituspaikasta tehtiin eduskunnassa toukokuussa 2001.

Louhintatyöt käynnistyivät Olkiluodon Onkalossa kesällä 2004. Onkaloa rakentaa energiayhtiöiden perustama yhtiö Posiva, joka sai hallitukselta vihreää valoa varsinaisen loppusijoitusluolaston rakentamiselle vuonna 2015.

Loppusijoitustoiminnan Onkalossa pitäisi alkaa vuonna 2025, minkä jälkeen luolaan sijoitetaan jätteitä noin sadan vuoden ajan, kunnes ne jäävät lepäämään Onkaloon tuhansiksi ja tuhansiksi vuosiksi. Jätteiden sijoittamisesta tehdään Suomessa vielä erillinen päätös.

Lue lisää: Vain 20 minuutin päässä Rauman keskustasta kaivetaan maailman vaarallisinta hautaa – Pian luolastossa kulkevat vain robotit ja kauko-ohjattavat laitteet kapseloimassa tappavaa materiaalia

Alun perin Ruotsin piti olla ydinjätteen loppusijoituspaikkojen johtomaa maailmassa, koska loppusijoitusratkaisu on ruotsalaisten kehittämä. Ruotsissa hanke on kuitenkin kohdannut viivästyksiä. Keskustelua on herännyt etenkin kuparikapselien kestävyydestä.

Ruotsin säteilyturvavirasto ja ydinpolttoaineen käsittelylaitos ovat kuitenkin vakuuttaneet, että säilytysratkaisu on turvallinen.

”Kuparikapselit kestävät käytännössä ikuisuuden”, sanoi Ruotsin ydinpolttoaineen käsittelylaitos SKB:n tutkimus- ja kehitysjohtaja Jessica Palmqvist ruotsalaislehti Dagens Nyheterille.

Muitakin näkemyksiä on. Kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun korroosioteorian emeritusprofessori Christofer Leygraf on arvioinut, että kapselit kestäisivät ennemminkin sata kuin satatuhatta vuotta.

” Suomen ja Ruotsin suunnitelmat ovat pääpiirteissään samanlaiset.

Poliitikoille päätös on vaikea. Sanotaan, että politiikassa on vaikea saada aikaiseksi pitkäjänteisiä päätöksiä, koska äänestäjille halutaan näyttää tuloksia nopeasti.

On vaikea tehdä päätöksiä seuraavan vaalikauden ylitse, saati sitten sadantuhannen vuoden päähän.

Missään muussa maailman valtiossa ei ole pystyttykään tekemään samanlaisia päätöksiä kuin Suomessa ja Ruotsissa. Joissain maissa etsitään mahdollisia paikkoja ydinjätteille, toisissa ei edes sen vertaa.

Monet maat suunnittelevat jatkavansa ydinjätteen välivarastojen käyttöä suunniteltua pidempään. Ruotsissa välivarastot taas uhkaavat täyttyä, minkä takia hallitusta on patistettu kiirehtimään päätöstä.

Ruotsissa ydinjätteen loppusijoituspäätöstä on arvostellut etenkin ympäristöpuolue, joka istui pitkään sosiaalidemokraattien kanssa hallituksessa. Ympäristöpuolueessa oltiin huolestuneita juuri arvioista, joiden mukaan kuparikapselien kestävyyteen liittyi epävarmuuksia.

Ympäristöpuolue kuitenkin lähti hallituksesta viime marraskuussa, joten nyt hallitus sai päätöksensä tehtyä.

Päätöksiä odotetaan myös muilta mailta. Vielä jonkin aikaa päätöksiä voi toki lykätä mutta ei loputtomasti.