Euroopan vanhin säilynyt leikkaussali on Lontoossa kirkon ullakolla – Siellä leikattiin naisia vuodesta 1822 lähtien, ilman nukutusta ja kirurgin sahatessa hartiavoimin

Leikattavaksi uskaltautuivat 1800-luvun alussa vain ne, jotka olivat jo kuoleman kielissä. Anestesiaa ei tunnettu, ja kirurgit pesivät kätensä vasta leikkauksen jälkeen.

Näkymä 200 vuotta vanhaan leikkaussaliin Lontoossa. Lattiat ja vasemmalla näkyvä puinen leikkauspöytä ovat alkuperäiset. Lehterit on rakennettu uudelleen. Valkokankaan takaa avautui 1800-luvun alkupuolella ovi naisten sairaalasaliin.

Lontoo

Huhtikuussa 1824 kuusikymppinen lontoolainen Elizabeth Raigen jäi isojen hevoskärryjen alle. Hänen sääri- ja pohjeluunsa murtuivat.

Raigen vietiin sairaalaan, missä luita yritettiin saada yhteen. Ei onnistunut.

”Haava märkii yhä enemmän, ja haju on erittäin paha. Jalka on mustunut, mikä viittaa kuolioon. Lääkitystä portviinillä ja piristeillä jatketaan”, raportoi arvovaltainen lääketieteellinen aikakauslehti The Lancet tapauksesta tuoreeltaan.

Ainoaksi keinoksi pelastaa potilaan henki jäi amputaatio.

Raigen antoi suostumuksensa jalan poistoon. Sahaan tarttui kirurgi Benjamin Travers.

Vanhoja englantilaisia leikkaussalityökaluja museon kokoelmista.

Raigenilla oli käynyt onni onnettomuudessa – ainakin leikkauspäivään asti.

Iso lontoolainen St. Thomasin sairaala oli avannut naispotilaille tarkoitetun leikkaussalin vain pari vuotta aiemmin vuonna 1822. Siihen asti sairaalassa oli leikattu vain miehiä.

Miesten leikkaussali avattiin jo 1750-luvulla.

”Tämä ei johtunut niinkään siitä, etteikö naisista olisi välitetty. Syynä oli se, että ne sairaudet ja onnettomuudet, joita silloin osattiin operoida, koskettivat lähinnä miehiä”, kertoo historioitsija, tohtori Monica Walker.

1800-luvun alkupuolella lontoolaissairaalassa tehtiin vain kolmen lajin isoja kirurgisia toimenpiteitä: amputaatioita eli raajojen poistoja, virtsakivien poistoja ja kallonporauksia.

Virtsakivet olivat enimmäkseen miesten vaiva. Myös amputaatioon johtaneet onnettomuudet uhkasivat vaarallisissa tehtävissä – satamissa, tehtaissa, kaivoksissa ja sotilaina – työskenteleviä miehiä.

Toki naisetkin joutuivat onnettomuuksiin maatöissä ja loukkaantuivat esimerkiksi perheväkivallan uhreina. Vammat olivat kuitenkin usein sisäisiä. Kun tehtaat alkoivat työllistää massoittain naisia ja lapsia, tilanne muuttui.

St. Thomasin eli Pyhän Tuomaan sairaalan naisten leikkaussali viettää tänä vuonna 200-vuotispäiväänsä. Sen uskotaan olevan vanhin Euroopassa säilynyt leikkaussali.

Leikkaussali perustettiin aikoinaan Pyhän Tuomaan kirkon vintille, yrttiullakon kupeeseen. Leikkaussali ehti toimia neljäkymmentä vuotta aina vuoteen 1862 asti. Silloin sairaala muutti.

Naisten leikkaussali toimi lontoolaisen kirkon vintillä vuosina 1822–1862.

Leikkaussali sijoitettiin vintille, koska siellä oli paras päivänvalo. Naisia leikattiin yleensä vain kerran viikossa: perjantaisin keskipäivästä lähtien niin kauan kuin valoa riitti.

Yrttiullakolla oli kuivattu ja varastoitu lääkekasveja sairaalaa varten aina 1700-luvun alusta lähtien. Lattialankkujen välistä on löytynyt myöhemmin muun muassa ikivanhoja oopiumiunikon osia.

Naisten ensimmäinen leikkaussali ehti painua unohduksiin sadaksi vuodeksi. Sali löydettiin uudelleen 1950-luvulla, jolloin se entisöitiin. Nyt se on toiminut kuusikymmentä vuotta museona (The Old Operating Theatre Museum & Herb Garret).

Kirurgin työ ei ollut alkuaikoina yhtä arvostettua kuin nykyään. Lontoossa kirurgit kuuluivat vielä 1700-luvulla kiltajärjestelmään muiden veitsenkäyttäjien kanssa.

”Kirurgit eivät olleet tohtoreita, eikä heitä pidetty herrasmiehinä, koska he tekivät töitä käsillään”, museon suhdepäällikkönä toimiva Walker kertoo.

Vain yliopistossa opiskelleet tohtorit olivat oikeita lääkäreitä ja gentlemanneja.

”He taas eivät koskeneet potilaisiin käsillään, koska olivat herrasmiehiä.”

Näkymä museon yrttiullakolta.

Walkerin mukaan 1800-luvun alun sairaalakertomukset ovat nykykuulijan korvissa lähes aina kauhutarinoita. Leikattavaksi uskaltautuivat vain ne ihmiset, jotka muutenkin olivat jo kuoleman kielissä.

Antiseptiikkaa ei tunnettu, joten leikkaussalia ja työvälineitä ei osattu puhdistaa. Kirurgit pesivät kätensä todennäköisemmin leikkauksen jälkeen kuin ennen sitä.

”Mitä verisempi työesiliina, sitä kokeneempana ja parempana kirurgia pidettiin.”

Siteitä kierrätettiin potilaalta toiselle. Veret saivat imeytyä lattian sahanpuruihin.

Etualalla vanhoja oopiumiunikon osia, jotka löydettiin lattialankkujen alta 1970-luvulla. Oopiumia käytettiin 1800-luvulla potilaiden rauhoittamisessa ja unilääkkeenä.

Potilaiden eloonjäämismahdollisuudet paranivat olennaisesti sen jälkeen kun englantilainen lääkäri Joseph Lister otti käyttöön karbolihapon eli fenolin työvälineiden puhdistamisessa. Tämä tapahtui vasta vuonna 1864.

Uranuurtaja haitallisten bakteerien tuhoamisessa ja rokotusten kehittäjänä oli Listerin aikalainen, ranskalainen kemisti Louis Pasteur.

Tuntematonta 1800-luvun alussa oli myös anestesia eli potilaiden nukuttaminen tai muuten tunnottomaksi tekeminen.

Leikkaussalipotilaille annettiin paremman puutteessa viinaa tai oopiumia. Jotkut kirurgit yrittivät jäädyttää amputoitavan jäsenen.

Eetterinukutusta lontoolaissairaalassa alettiin käyttää noin vuonna 1846. Kloroformi tuli avuksi heti perään.

Etualalla museon kokoelma nukutusmaskeja 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alusta. Taustalla vanhoja eetteri- ja kloroformipulloja.

Potilaskuolemat eivät kuitenkaan vähentyneet nukutusten myötä. Pikemminkin päinvastoin.

”Kirurgeista tuli aluksi liian itsevarmoja. Leikkaukset pitkittyivät, kun kirurgit saivat operoida potilaitaan rauhassa. Samalla leikkaushaavaan pääsi liikaa bakteereja”, Walker kertoo.

Joskus kävi myös niin, että nukutusainetta annosteltiin liikaa ja potilas kuoli. Joskus taas annettiin liian vähän ja potilas heräsi kesken leikkauksen.

Näkymä leikkaussalimuseosta. Etualalla valkoisia kloroformikapseleita. Ohje kertoo: ”Murskaa yksi kapseli nenäliinaan tai muuhun sopivaan materiaaliin ja aseta se haavoittuneen nenän ja suun eteen – – kahta kapselia enempää ei saa käyttää.”

Ennen nukutuksen keksimistä leikkaussalipotilaan paikallaan pitämiseen tarvittiin jopa kymmeniä avustajia. Kirurgi joutui tekemään töitä nopeasti ja sahaamaan hartiavoimin.

St. Thomasin sairaalassa kuoli leikkaussalipotilaista noin kolmannes.

”Mitä nopeammin leikkaus oli ohi, sitä paremmat olivat mahdollisuudet jäädä henkiin.”

Leikkauspöytä 1800-luvun alkupuoliskolta kuuluu museon kokoelmiin.

Leikkauksen ihannemitta oli alle kaksi minuuttia.

Erityisen nopea oli Lontoossa toiminut skottikirurgi Robert Liston. Hänet on ristitty myöhemmin Lontoon West Endin ”nopeimmaksi veitsenkäyttäjäksi”. Nopeuden hinta oli epätarkkuus: Liston leikkasi välillä sitäkin, mitä ei olisi pitänyt.

Lontoon kuuluisa St. Thomasin sairaala perustettiin alun perin jo 1100-luvulla, jolloin se oli osa augustinolaista munkkiluostaria.

Thamesjoen eteläpuolella sijaitseva sairaala on muuttanut sijaintiaan ja olomuotoaan useaan kertaan. Köyhiä hoidettiin – ainakin periaatteessa – ilmaiseksi. 1750-luvulla kuitenkin määrättiin, että samaan sairauteen saa tulla hakemaan hoitoa vain kerran.

Jotkut eivät poistuneet sairaalasta koskaan.

Kirurgian opetus oli alkanut vuonna 1810-luvulla, mutta sairaaloissa oli pulaa harjoitteluruumiista. Ruumiinryöstäjät kaivoivat öisin ylös vastahaudattuja ja myivät ruumiita eteenpäin.

Tilanteen parantamiseksi Britanniassa säädettiin 1830-luvulla ”anatomialaki”. Se määräsi, että jos sairaalassa kuolleen ruumista ei tule peräämään kahden vuorokauden kuluessa kukaan omainen, ruumis jää opetuskäyttöön.

Vuonna 1836 sairaalassa laskettiin kuolleen 1 332 ihmistä. Heistä 134:n ruumis jäi tutkimuksen ja opetuksen käyttöön.

St. Thomasissa käynnistyi myös sairaanhoidon opetus. Alan uranuurtaja Florence Nightingale perusti sinne sairaanhoitajakoulunsa vuonna 1859.

Sairaalassa on tehty muutenkin monesti lääketieteen historiaa. Ja kun Britannian pääministerin Boris Johnsonin tila huononi hänen sairastuttuaan huhtikuussa 2020 koronatautiin, hänet kiidätettiin juuri St. Thomasin sairaalan teho-osastolle.

St. Thomas on nyt osa Englannin julkista terveydenhuoltojärjestelmää eli NHS:ää. Sen palvelut ovat maksuttomia maassa vakituisesti asuville.

Miten kävi leikkauspöydälle joutuneelle Elizabeth Raigenille keväällä 1824?

Kömpelyydestään tunnettu Travers toimi Raigenin kirurgina, mutta avustajia hääri vieressä kymmeniä. Amputaatiota saattoi seurata lehtereiltä tupakoiden ja meteliä pitäen jopa 150 miespuolista lääketieteen opiskelijaa.

Potilaan päätä pidettiin koholla puupieluksella.

”Kirurgi pystyi arvioimaan vain potilaan kasvoista, mihin suuntaan tämän tila kehittyi.”

Raigenin jalan katkaisun on raportoitu kestäneen noin 20 minuuttia. Potilas pysyi tajuissaan ja selvisi.

Leikkauksen jälkeen potilaalle tarjoiltiin brandya ja viiniä, mikä kohensikin hänen tilaansa.

Ilo oli kuitenkin ennenaikaista. Leikkaushaava tulehtui, ja Raigen kuoli vain muutama päivä leikkauksen jälkeen.

”Miksi leikkausta piti lykätä [päivällä] perjantaihin”, The Lancet -lehti arvosteli myöhemmin kirurgin toimintaa.

Munuaisia museon kokoelmasta.