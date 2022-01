Puheen taustalla on Venäjän ja Naton välirikko. Venäjä on vaatinut, että puolustusliitto vähentäisi vaikutustaan sen lähimaissa.

Puolustusliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg piti perjantaina iltapäivällä puheen, jonka aiheena on ”Naton vastaus Euroopan kasvaneisiin jännitteisiin”.

HS näytti uutistoimisto Reutersin välittämän puheen suorana.

Puheen taustalla on Venäjän ja Naton välirikko. Venäjä on vaatinut, että puolustusliitto Nato vähentäisi vaikutustaan sen lähimaissa. Venäjä on vaatinut toistuvasti, että Nato ei laajenisi enää itään päin.

Esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on arvioinut, että Venäjä saattaa hyökätä Ukrainaan ensi kuussa. Venäjä taas on kiistänyt suunnittelevansa hyökkäystä.