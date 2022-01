Esiin on nostettu esimerkiksi Ukrainan uusnatsien toiminta ja venäläisten menetykset Donbassin alueella. Ukrainan on väitetty myös valmistelevan hyökkäystä kemiallisin asein.

Ukrainaan liittyvä disinformaatio eli harhaanjohtavan tiedon levittäminen on kasvanut selvästi viime viikkoina.

EU:n itäviestinnän yksikön East Stratcomin mukaan disinformaatio alkoi lisääntyä ja muuttui sävyltään aiempaa aggressiivisemmaksi marraskuun 2021 lopulta alkaen, ja sen levittämisessä on havaittavissa selviä kaavoja.

Vuodesta 2015 toiminut East Stratcom etsii ja torjuu EU:n ulkopuolisten valtioiden levittämiä valheellisia uutisia.

Yksikkö on toimintavuosiensa mittaan kerännyt noin 13 000 esimerkkitapauksen aineiston disinformaatiosta. Tapauksista noin 40 prosenttia liittyy Ukrainaan.

”Ukraina on siis hyvin keskeinen kohde, ja olemme viime viikkoina havainneet aktiviteetin sen suhteen kasvaneen”, virkamieslähde sanoo.

Hänen mukaansa tarkkaa määrällistä arviota kasvusta on kuitenkin vaikea tehdä.

Ukrainan suhteen jäljet johtavat Venäjälle. Valtiollisten toimijoiden lisäksi liikkeellä on erilaisia Kreml-myönteisiä toimijoita, esimerkiksi uutissivustoina esiintyviä internetin julkaisijoita.

East Stratcomin mukaan toimijoiden taktiikka vaihtelee. Tarkasti kohdennetun disinformaation lisäksi taktiikkana on ”heittää mutaa seinälle ja katsoa, paljonko tarttuu” eli työntää julki samaan aikaan sekä täysin valheellista tietoa, osittain oikeaa tietoa että asiayhteydestä irrotettua tietoa.

Disinformaatiossa pyritään sotkemaan faktoja ja kiinnittämään huomiota toisaalle, pois itse pääasiasta. Tarkoituksena on muun muassa kylvää eripuraa ja epävarmuutta EU-maiden keskuuteen.

Tyyppiesimerkki disinformaatiosta ovat uutiset siitä, kenen syytä jännitteiden kiristyminen Euroopassa on.

”Siinä on nähtävissä kolme erilaista kertomushaaraa. Niistä yhden mukaan Ukraina on heikko valtio, jolla ei oikeastaan ole oikeutta olla olemassa, koska se kulttuuriltaan kuuluu Venäjän vaikutuspiiriin. Lisäksi se on luisunut lännen agentiksi”, virkamieslähde sanoo.

Toisen kertomuksen mukaan Venäjä on uhri, jonka Nato on saartanut ja pettänyt. Kolmannen kertomuksen mukaan EU ja länsi ovat ne, jotka aloittivat uhkailun.

East Stratcom on havainnut myös, että disinformaatiossa pyritään nyt perustelemaan ja oikeuttamaan tulevia tapahtumia – eli kertomaan syy sille, miksi Venäjän kerta kaikkiaan on pakko toimia.

Esiin nostetaan esimerkiksi Ukrainan uusnatsien ja äärioikeiston toiminta ja venäläisten kokemat menetykset Donbassin alueella. Ukrainan on väitetty myös valmistelevan hyökkäystä kemiallisin asein.

Havaittavissa on myös disinformaatiota, jonka mukaan lännen sotilaallisia operaatioita Ukrainan alueella voitaisiin käyttää Venäjän provosoimiseen ja kaataa syy sen jälkeen Venäjän niskaan.

Vastaavantyyppistä tarinaa on tosin kerrottu myös länsimediassa: Yhdysvaltain viranomaisten mukaan Venäjä olisi jo asettanut Ukrainaan ”sabotöörejä” valmiina provokaatioon, jonka Venäjä tulkitsisi Ukrainan hyökkäykseksi Venäjää vastaan.

East Stratcomin havaintojen mukaan Ukrainaan liittyvän disinformaation levittäminen on viime viikkoina ollut koordinoitua. Levittäjinä on useita lähteitä, ja viestit lähtevät leviämään samaan aikaan samansisältöisinä.

Disinformaation torjunnan pääkeino on East Stratcomin mukaan lisätä ihmisten tietoisuutta ja medialukutaitoa.

Pääkohteessa Ukrainassa tilanne on tässä suhteessa parempi kuin vuonna 2014, kun maa joutui edellisen kerran Venäjän hyökkäyksen kohteeksi Krimillä ja Itä-Ukrainassa.

