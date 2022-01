”Minä istun tässä toimistossa nyt, huomenna se on joku muu”, tilastojohtaja Sait Erdal Dincer totesi vastikään.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on reagoinut tuoreisiin inflaatio­lukuihin erottamalla tilastokeskuksen johtajan, kertoo uutis­toimisto AFP.

Tilastojohtaja Sait Erdal Dincer sai lähteä sen jälkeen, kun vuoden 2021 hintojen nousuksi raportoitiin 36,1 prosenttia. Luku on viimeksi ollut yhtä korkea vuonna 2002.

Potkut eivät ilmeisesti tulleet Dincerille yllätyksenä.

”Minä istun tässä toimistossa nyt, huomenna se on joku muu”, Dincer sanoi talouslehti Dunyan haastattelussa aiemmin tammikuussa.

Erdoğan on johtanut Turkkia vuodesta 2003 ja omaksunut vuosien mittaan itsevaltaisia piirteitä.

Talouspolitiikassa Erdoğan on noudattanut omintakeista linjaa. Hän katsoo korkean korkotason ruokkivan inflaatiota. Muualla maailmassa keskuspankit pyrkivät hillitsemään inflaatiota juuri koronnostoilla.

Etenkin Turkin keskuspankki­johtajat ovat saaneet viime vuosina tuta Erdoğanin talouspoliittisen raivon. Kesän vuonna 2019 jälkeen presidentti on antanut potkut jo kolmelle pääjohtajalle.

Turkin talous on viime vuosina ollut vaikeuksissa, mikä on ajanut osan 80-miljoonaisesta kansasta ahdinkoon. Etenkin Turkin liiran arvon romahdus on heikentänyt ostovoimaa, koska tuontitavarat ovat kallistuneet.