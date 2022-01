”Kun Taleban tarjoaa raskaana olevalle naimattomalle naiselle turvaa, niin tietää asioidensa olevan sekaisin”, toimittaja Bellis kirjoitti avoimessa kirjeessään.

Uuden-Seelannin tiukat, koronapandemiasta johtuvat maahantulorajoitukset ovat aiheuttaneet uusiseelantilaiselle Charlotte Bellisille vaikean tilanteen, josta on noussut Uudessa-Seelannissa kohu.

Bellis työskenteli Afganistanissa televisiokanava Al-Jazeeran toimittajana, kun hän viime syyskuussa huomasi olevansa raskaana. Positiivinen raskaustesti oli yllätys, koska Bellis oli jo tottunut elämään siinä uskossa, ettei hän voisi saada lapsia.

Asiat menivät kimuranteiksi heti alkumetreillä, kuten Bellis kertoi avoimessa kirjeessään New Zealand Herald -lehdessä torstaina.

Bellis oli Dohassa Qatarissa, joka on Al-Jazeeran kotipaikka. Islamilaisessa Qatarissa nainen rikkoo lakia, jos tulee raskaaksi avioliiton ulkopuolella. Niinpä Bellisin oli poistuttava maasta ennen kuin raskaus kävisi ilmeiseksi.

Bellisin kumppani ja tulevan lapsen isä on yhdysvaltalainen valokuvaaja Jim Huylebroek, joka oli tuossa vaiheessa edelleen Kabulissa eikä päässyt ulos maasta.

Bellis halusi palata kotimaahansa Uuteen-Seelantiin, jotta voisi olla raskauden ja tulevan synnytyksen suhteen turvallisin mielin.

Tielle tulivat kuitenkin tiukat maahantulorajoitukset. Uusi-Seelanti on yrittänyt tukahduttaa koronapandemian kertakaikkisesti, minkä seurauksena myös omien kansalaisten pääsy maahan on vaikeaa.

Tämä on johtanut lukuisiin riipaiseviin tilanteisiin, kuten Charlotte Bellis kirjeessään toteaa. On ollut muun muassa tapauksia, joissa uusiseelantilaiset eivät ole päässeet jättämään jäähyväisiä perheenjäsenilleen.

Uusi-Seelanti torjui Bellisin hakemuksen.

Tyrmistyneenä Charlotte Bellis alkoi etsiä vaihtoehtoja. Hän oli myös yhteydessä asemamaansa uusiin hallitsijoihin, ääri-islamilaiseen Talebaniin.

Afganistan on ainoa maa, jonne sekä Bellisillä että Huylebroekilla on asumiseen oikeuttavat viisumit.

Talebanin yhteyshenkilö ilmoitti Bellisin mukaan, että tämä voi synnyttää Kabulissa.

”Olemme onnellisia puolestasi, voit tulla eikä mitään ongelmaa ole”, Bellisille vastattiin.

Charlotte Bellis kertoo tilanteestaan myös Instagramissa.

Charlotte Bellis ei säästele sanojaan arvioidessaan kotimaansa toimintaa: ”Hädän hetkelläni Uuden-Seelannin hallitus sanoi, että ’sinä et ole tervetullut tänne.’”

Kirjeessään Bellis toteaa: ”Kun Taleban tarjoaa raskaana olevalle naimattomalle naiselle turvaa, niin tietää asioidensa olevan sekaisin.”

Lisääntymisterveys on Afganistanissa erittäin heikoissa kantimissa, joten Bellis on jatkanut yrityksiä päästä Uuteen-Seelantiin. Avoin kirje New Zealand Heraldissa on osa hänen kamppailuaan.

Laskettu aika on vasta keväällä, joten Bellisin ja Huylebroekin lapsi saattaa vielä syntyä Uudessa-Seelannissa.

Julkisuuteen tulonsa jälkeen Bellis on saanut kuulla, että hänen maahantulohakemuksensa on otettu uudelleen tarkasteltavaksi.

Tällä hetkellä Bellis on yhä Kabulissa, New Zealand Herald kertoo. Bellisin mukaan hän on juuri saanut turvapaikkatarjouksen myös jostain kolmannesta maasta.