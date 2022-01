Talvimyrsky Malik on aiheuttanut haittaa ympäri Eurooppaa.

Sunnuntaiaamuna Malik-myrsky on katkaissut sähköt yli 30 000 kotitaloudelta Ruotsissa. Myös puita ja nostokurkia on kaatunut teille ja talojen päälle, sekä joitain siltoja on jouduttu sulkemaan, uutisoi Aftonbladet. Samoin Länsi-Norjassa on yli kolmetuhatta kotia ilman sähköä, kertoi Aftenposten sunnuntaina aamupäivällä.

Ruotsissa erityistä vahinkoa on aiheutunut Tukholman Södertäljen sairaalassa, jonka kattotelineitä myrsky repi lauantain ja sunnuntain välisenä yönä alas rikkoen samalla useita sairaalan ikkunoita. Aftonbladetin mukaan tapauksessa vältyttiin loukkaantumisilta.

Myös Tanskassa myrsky on yltynyt kovaksi. Tanskan meteorologinen instituutti kuvasi maan säätä ”hyvin vaaralliseksi”, ja erityisesti Pohjois-Seelannin asukkaita on kehotettu olemaan varovaisia.

Seelannin saaren pohjoisosassa myrsky on nostanut erityisesti veden pintaa, mikä instituutin mukaan voi aiheuttaa rannikolla suuria tulvia ja merkittäviä vahinkoja siellä sijaitseville rakennuksille, uutisoi Jyllands-Posten.

Tanskan länsirannikolla Hirtshalsissa meri myrskysi lauantaina.

Pohjoismaiden lisäksi myrsky on koetellut myös muuta Eurooppaa.

Britanniassa kaksi ihmistä kuoli, kun he jäivät myrskyn johdosta kaatuneiden puiden alle. Asiasta uutisoivat muun muassa BBC ja Express.

Onnettomuudet sattuivat lauantaina Winnothdalessa ja Aberbeen kaupungeissa. Maassa varauduttiin jo lauantaina Malik-myrskyn jälkeen uuteen Corrie-myrskyyn, jonka odotetaan olevan jopa voimakkaampi kuin aikaisempi.

Saksassa puolestaan Nadian mukaan nimetyn myrskyn uutisoitiin olevan erityisen voimakasta maan pohjoisosissa. Voimakkaat tuulenpuuskat ovat muun muassa kaataneet puita ja häirinneet julkisen liikenteen kulkua, kertoi Frankfurter Allegemeine Zeitung.