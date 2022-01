Valtiontelevision haastattelussa Lavrov peräänkuulutti Venäjän ja Yhdysvaltain suhteisiin ”molemminpuolista kunnioitusta”.

Venäjä aikoo vaatia sotilasliitto Natolta lisäselvityksiä siitä, miten se aikoo vastata Venäjän turvallisuus­vaatimuksiin itäisessä Euroopassa, sanoi ulkoministeri Sergei Lavrov sunnuntaina Venäjän valtiontelevision haastattelussa.

”Lähetämme tänään ulkoministeriön kautta virallisen pyynnön kollegoillemme sotilasliitossa [Natossa] ja Etyjissä”, Lavrov sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

”Vaadimme heitä selvittämään, miten he aikovat toteuttaa sitoumuksen olla vahvistamatta omaa turvallisuuttaan muiden turvallisuuden kustannuksella.”

Venäjä syyttää 30 jäsenmaan sotilasliitto Natoa Venäjän rajoille tunkeutumisesta.

Venäjä on esittänyt Natolle mittavia vaatimuksia, joihin Yhdysvallat ja muut jäsenmaat eivät ole aikeissa suostua. Kipupisteenä on etenkin Ukraina, jonka rajoille Venäjä on keskittänyt arviolta sadantuhannen sotilaan joukot.

On epäselvää, miksi Lavrov otti haastattelussaan esiin Euroopan turvallisuus- ja yhteistyö­järjestö Etyjin. Se on 57 valtion löyhä yhteistyö­järjestö, johon Venäjäkin kuuluu.

Haastattelussa Lavrov totesi, että Venäjä haluaa Yhdysvalloilta kunnioitusta.

”Me haluamme Yhdysvaltojen niin kuin kaikkien maailman maiden kanssa hyvät, tasavertaiset suhteet ja molemmin­puolista kunnioitusta.”

Uutistoimisto AFP:n mukaan Lavrov jatkoi:

”Katkerista kokemuksista oppineena emme halua jäädä tilanteeseen, jossa turvallisuuttamme rikotaan päivittäin.”

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg puolestaan sanoi Britannian yleisradio­yhtiön BBC:n haastattelussa sunnuntaina, että sotilasliitto tarjoaa Ukrainalle kyllä tukea mutta ei aio lähettää Ukrainaan taistelujoukkoja, vaikka Venäjä sinne hyökkäisi.

”Siinä on eroa, onko Naton jäsen vaiko Ukrainan kaltainen vahva ja arvostettu kumppani. Tästä ei ole epäilystäkään”, Stoltenberg sanoi Reutersin mukaan.