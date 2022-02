Kommunistipuolue rankaisee toisinajattelijoita entistä rajummin. Castrot johtavat yhä Kuubaa salaa, uskovat vainoa paennut pastori ja demokratiajärjestön johtaja.

Washington

Mario Félix Lleonart toimii pastorina baptistikirkossa Waldorfin kaupungissa Washingtonin lähistöllä, mutta hän on omistanut uuden elämänsä Yhdysvalloissa ennen kaikkea aktivismille Kuuban hallintoa vastaan.

Kuubalaisen pastorin elämä muuttui yhdellä silmäyksellä heinä–elokuun vaihteessa 2009. Mitä hän näkikään?

Itsensä ulkomaisen lehden kannessa.

Lehti oli yhdysvaltalainen Christianity Today, herätyskristillisten äänenkannattaja. Kuvassa Mario Félix Lleonart, tuolloin 33-vuotias, poseerasi Uusi testamentti sydämensä päällä. Otsikko julisti: ”Kuuba Kristukselle Ahora! Nyt!”

Lleonart oli jo ennalta viranomaisten hampaissa, sillä baptistiseurakunnassaan Villa Claran maakunnassa hän saarnasi sinnikkäästi yksilönvapauksista.

”Pastorin tehtävä ei ole puhua vain kirkkoväelle vaan opastaa yhteisöä. Ajatelkaa vaikka Martin Luther Kingiä.”

Lleonart pitää vapautta evankeliumien ydinsanomana, mutta Kuubaa johtava kommunistipuolue pelkää sellaisia puheita.

Lleonart oli jo aiemmin pidätetty useita kertoja, ja putkassa häntä oli kovisteltu muuttamaan saarnojensa viestiä. Tulos: yhtäkkiä hän jakoi näkemyksiään kansikuvapoikana ulkomaille.

Jo haastattelu oli sattumaa. Lleonart asui pienessä Taguayabónin kylässä ja törmäsi lehden toimittajaan ja kuvaajaan käydessään opettamassa pappisseminaarissa Santa Claran kaupungissa, joka tunnetaan Che Guevaran mausoleumista.

Kiinnostus hänen toimiaan kohtaan hyppäsi paikallistasolta valtiontasolle. Pastorin mukaan seurakuntaan soluttautui ilmiantajia. Uhkailusta ja pidätyksistä tuli arkipäivää.

Kun Barack Obama kävi Kuubassa maaliskuussa 2016 ensimmäisenä Yhdysvaltain presidenttinä 88 vuoteen, Lleonart pantiin putkaan kolmipäiväisen vierailun ajaksi.

Obama hölläsi Yhdysvaltain pitkäaikaista pakotepolitiikkaa. Hän lievensi muun muassa matkustus- ja rahalähetysrajoituksia. Merkkinä liennytyksestä maat avasivat suurlähetystönsä Havannaan ja Washingtoniin yli 50 vuoden välirikon jälkeen.

Kuuban kauppasaartoa ei sentään peruttu. Se täytti viime viikolla 60 vuotta.

”Obamalla oli hyvät aikeet, mutta se ei riitä. Asetelma oli vinksallaan, koska hän edusti demokratiaa ja vastapuoli oli diktatuuri”, Lleonart sanoo.

Hänen mukaansa kommunistipuolue poimi rusinat pullasta hyötyessään taloudellisesti mutta jatkaessaan samalla opposition vainoamista.

Demokraatti Obaman seuraaja, republikaani Donald Trump perui osan Obaman Kuuba-toimista ja sääti päälle uusia pakotteita.

Ylivoimainen valtaosa parista miljoonasta amerikankuubalaisesta toivoo Yhdysvalloilta liennytyksen sijaan tiukkaa linjaa. Paljolti siksi enemmistö heistä kannattaa republikaaneja eikä demokraatteja.

Entinen Obaman varapresidentti Joe Biden on tosin presidenttinä jatkanut Kuuban-politiikassa ennemmin Trumpin kuin Obaman tiellä ja säätänyt uusia pakotteita.

Reynier Cedeño saapui ensimmäisenä pieneksi jääneeseen mielenosoitukseen, jonne odotettiin kuubalaisia Floridasta asti, mutta nämä jättivät tulematta huonon sään takia.

Vainotuksi joutumisesta huolimatta Lleonart, 46, ajattelee, että päätyminen kansikuvaan 13 vuotta sitten pelasti hänet. Huomio auttoi saamaan turvapaikan Yhdysvaltain Kuuban-lähetystön välityksellä.

”Muuten olisin kuollut tai vankilassa.”

Näkemykselle on vankat perusteet, sillä Kuuban johto on käynyt yhä kovakouraisemmaksi toisinajattelijoita kohtaan.

Lleonart pääsi muuttamaan Yhdysvaltoihin elokuussa 2016. Saman vuoden marraskuussa kuoli Kuuban pitkäaikainen johtaja, 1950-luvun vallankumouksen isä Fidel Castro.

Pikkuveli Raúl Castro jatkoi kommunistipuolueen pääsihteerinä viime vuoden huhtikuuhun, kunnes hän luovutti viran valitsemalleen seuraajalle Miguel Díaz-Canelille. Vähäpätöisempää Kuuban presidentin tehtävää tämä oli hoitanut lokakuusta 2019.

Díaz-Canelin nimitys pääsihteeriksi tarkoitti, että Kuuban ylin johtaja on joku muu kuin Castro ensi kertaa yli 60 vuoteen.

Miguel Díaz-Canel (vas.) ja Raúl Castro juhlivat vappupäivää 2019 Havannassa.

Länsimaat ovat toivoneet Díaz-Canelin kääntävän Kuuban viimein muutoksen tielle. Hän on sallinut yksityisyrittäjyyden ja luopunut eriarvoistaneesta kahden valuutan järjestelmästä, mutta toisinajattelua kommunistihallinto ei siedä vieläkään.

Tämä kävi selväksi viime heinäkuussa, kun kuubalaiset ympäri maan lähtivät yllättäen kaduille protestoimaan laukkaavaa inflaatiota, sähkökatkoja sekä ruoka- ja lääkepulaa. Mielenosoitukset olivat kaiketi suurimmat sitten 1950-luvun vallankumouksen. Sotilaat hajottivat ne voimalla, ja 1 393 ihmistä pidätettiin, kansalaisjärjestö Justicia 11J on laskenut.

”Díaz-Canelilla oli näytön paikka. Hän olisi voinut asettua ihmisten puolelle, tavata mielenosoittajia ja puuttua heidän huoliinsa. Sen sijaan hän käytti voimaa kansaa vastaan. Hän menetti mahdollisuutensa”, Llenart sanoo.

Heinäkuussa pidätettyjä mielenosoittajia on viime kuukausina tuotu joukolla oikeudenkäynteihin. Syytteitä on jo nostettu tai niitä odottaa vankeudessa yli 600. Yli 150:tä on syytetty kapinan lietsomisesta, josta voi saada 30 vuotta vankeutta, ja näitä enimmäisrangaistuksia on langetettukin. Oikeudenkäyntejä on pidetty vasta vajaalle puolelle kaikista.

Esimerkkejä: Kuuban ja Saksan kaksoiskansalainen Luis Frómeta Compte, 59, tuomittiin 25 vuoden vankeuteen kuvattuaan mielenosoitusta Havannassa älypuhelimellaan. Exeynt Beirut, 41, sai ”vain” seitsemän vuotta vankeutta epäjärjestyksen aiheuttamisesta osoitettuaan mieltään heikkoja elinoloja vastaan Guantanamossa, mutta hänen siskonsa Katia Beirut, 36, ja isänsä Fredy Beirut , 64, tuomittiin 20 vuoden vankeuteen kapinan lietsomisesta protestoituaan Exeyntin pidätystä seuraavana päivänä Havannassa.

Mario Félix Llenart piteli kuvaa María Cristina Garridosta, jota uhkaa 15 vuoden vankeus. Tätä syytetään mielenosoitusten järjestämisestä viime heinäkuussa Quivicánin kaupungissa Mayabequen maakunnassa Kuubassa.

Vastaavan mittakaavan rankaisutoimia ei ole nähty sitten Kuuban vallankumouksen aikojen.

Tunnettuja aktivisteja on suostuteltu tai pakotettu ulos maasta. Lisäksi Kuuba on poistanut kansalaisilta vaatimuksen erillisluvasta matkustaa ulkomaille, ja kuubalaisia vaeltaa entistä enemmän Meksikon kautta Yhdysvaltoihin. Toimi on nähty paineen luomisena Yhdysvaltoja kohtaan.

Osana Obaman liennytystä Yhdysvallat luopui parikymmentä vuotta noudattamastaan Wet Foot, Dry Foot -politiikasta, jonka mukaan sen maaperälle selvinneiden kuubalaisten sallittiin jäädä Yhdysvaltoihin.

Kuuban kommunistihallinto on aina kohdellut aktivisteja ankarasti, mutta erona vanhaan nyt rangaistaan rivikansalaisia, jotka intoutuivat mukaan mielenosoituksiin ensi kertaa elämässään.

”Jos kymmenet- tai sadattuhannet alkavat uskoa, että muutos on käsillä, vaihtoehtoja on kaksi: väkivallaton vallansiirto tai säälimätön sorto”, sanoo John Suárez, joka johtaa Kuuban demokratisoimista ajavaa Center for a Free Cuba -kansalaisjärjestöä Washingtonissa.

Suárez ei usko, että kovissa otteissa oli kyse Kuuban johdon vaihtumisesta tai muutenkaan linjan tiukentumisesta. Hän arvelee, että hallinnon vastareaktio olisi ollut yhtä raju, jos vastaava joukkovoima olisi purkautunut kaduille aiempina vuosina. Kommunistipuolueelle tärkeintä on varmistaa valtansa jatkuvuus.

Suárez sitä paitsi uskoo, että todellista valtaa käyttää yhä Castron klaani. Díaz-Canel saattaa olla silkka keulakuva, jonka voi tarpeen tullen vaihtaa matalalla kynnyksellä. Mielenosoitusten levitessä Raúl Castro ilmestyi taas Díaz-Canelin rinnalle, ilmeisenä mutta epäonnistuneena yrityksenä hillitä kuohuntaa.

Suárez arvioi, että hallinnossakaan vahvin asema ei ole korkeimmalla viranhaltijalla Díaz-Canelilla vaan Raúl Castron entisellä vävyllä, kenraali Luis Alberto Rodríguez López-Callejasilla. Tämä istuu kommunistipuolueen korkeimmassa päättävässä elimessä politbyroossa ja ohjaa valtion taloutta asevoimien yritysryppään kautta.

”Raúl Castro on 90-vuotias. On melko tarkoin varjeltu salaisuus, miten hyvin hänellä enää leikkaa.”

Suárez pohtii, että Rodríguez López-Callejasin ohella todellinen ylin vallankäyttäjä saattaa olla Raúl Castron ainoa poika Alejandro Castro, 56, voimahahmo Kuuban tiedusteluelimissä. Tämä oli tiettävästi keskeinen yhdyshenkilö Valkoisen talon suuntaan Obaman liennytyksen aikaan.

Arviot juuri näistä takapiruista eivät ole erityisesti kommunistihallinnon vastustajien maalailua, vaan samoja arvioita ovat esittäneet riippumattomammatkin Kuuban-tutkijat.

Alejandro Castro (vas.) osallistui äitinsä Vilma Espínin hautajaisiin vuonna 2007. Espín oli paitsi Raúl Castron (edessä) vaimo myös yksi Kuuban vallankumouksen johtajista.

Alejandro Castron vahvaan rooliin uskoon myös pastori Llenart suurlähetystöllä Washingtonissa.

”Ehkä valta on Raúlin sukuhaaralla vain, koska Fidel kuoli ensin.”

Llenart spekuloi jopa, oliko Fidel Castron samannimisen vanhimman pojan, ydinfyysikko ”Fidelito” Castro Díaz-Balartin itsemurha vuonna 2018 sittenkään itsemurha.

”Nykyhallinto on kuin mafia”, hän sanoo.

”Ulkovallat tuntuvat ajattelevan, että Castrojen aika on ohi, mutta ei se ole.”

Kuubalaiset joutunevat haikailemaan demokratian perään vielä pitkään. Epätoivon keskellä pastori Llenart ammentaa uskostaan.

”Odotamme ihmettä. Rukoilkaamme.”