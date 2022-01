Ottawan mielenosoitusten keskiössä olivat teitä autoillaan tukkineet rekkakuskit, jotka protestoivat koronatoimia vastaan. Järjestäjät väittivät jatkavansa protestia vaikka kuukausien ajan.

Kanadan pääkaupungin Ottawan keskusta tukkeutui viikonloppuna, kun tuhannet mielenosoittajat pysäyttivät liikenteen kaupungissa, uutistoimistot ja kanadalaisviestimet kertovat.

Mielenosoitusten keskiössä olivat teitä autoillaan tukkineet rekkakuskit, jotka protestoivat koronatoimia vastaan. Kuljettajilta on vaadittu pakollista rokotusta tai karanteeniin suostumista, kun he ajavat lastejaan Yhdysvaltain ja Kanadan välillä.

Kanadan yleisradioyhtiö CBC kertoo, että Ottawan pormestari Jim Watson vaati sunnuntaina mielenosoittajia jättämään kaupungin keskustan, mutta mielenosoitusten järjestäjät väittivät jatkavansa protestia vaikka kuukausien ajan.

Mielenosoitukset alkoivat vain rekkakuskien Freedom Convoy 2022 -protestina, mutta ovat CBC:n mukaan laajentuneet koskemaan kaikkia Kanadan hallituksen koronarajoituksia.

Ottawan poliisi kertoi sunnuntaina Twitterissä tutkivansa useita epäiltyjä rikoksia mielenosoitusten yhteydessä: patsaiden häpäisyä, poliisien uhkaamista ja kaupungin omistaman ajoneuvon tärvelyä.

Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo, että pääministeri Justin Trudeau olisi perheineen poistunut Ottawasta viikonloppuna turvallisuussyistä. CBC-kanavan mukaan Trudeaun kansliasta ei suostuttu turvallisuussyistä kertomaan, missä pääministeri viikonloppuna oli.

The New York Times -lehti kertoo, että Trudeaun mielestä meneillään on ”marginaalisen vähemmistöryhmän” mielenosoitus. Hänen mukaansa noin 90 prosenttia Kanadan rekkakuskeista on saanut koronarokotteen, mikä on linjassa väestön yleisen rokotekattavuuden kanssa.

Kanadan kuljetustyöläisten liitto julkaisi lausunnon, jossa tehtiin pesäero mielenosoittajiin. Liiton mukaan valtaosa kuljettajista on ottanut rokotuksen, kaikkien pitäisi sellainen ottaa ja liitto tukee Kanadan hallitusta koronatoimissa.

Kanadan hallituksen määräyksen mukaan Yhdysvaltain puolelta palaavien kuljettajien tulee osoittaa todistus koronarokotuksesta tai suostua 14 vuorokauden karanteeniin. Määräys astui voimaan 15. tammikuuta ja koskee CBC-kanavan tiedon mukaan noin 26 000:tta kuljettajaa.

Rekat tukkivat liikennettä Ottawassa lauantaista alkaen.

Myös suomenkielisessä sosiaalisessa mediassa on pidetty esillä Kanadan mielenosoituksia. Helsinkiin on kaavailtu vastaavaa mielenosoitusta tämän viikon perjantaiksi.

Helsingin poliisi tiedotti viime perjantaina olevansa tietoinen kutsusta osallistua Convoy Finland 2022 -nimiseen tapahtumaan. Poliisille ei tuolloin ollut vielä tehty ilmoitusta mielenosoituksesta, ja poliisi pyysi järjestäjiä ottamaan heihin yhteyttä.