Ranskaa huolettaa lisäksi Maliin kutsutut venäläiset palkkasotilaat.

Malin sotilasjuntan johtaja eversti Assimi Goïta osallistui Länsi-Afrikan talousjärjestö Ecowasin kokoukseen vuoden 2020 syyskuussa. Ecowas on muun muassa määrännyt Malille talouspakotteita sotilasvallankaappauksen takia.

Länsi-Afrikassa sijaitseva Mali on ilmoittanut karkottavansa Ranskan suurlähettilään maasta. Syynä ovat Ranskan ulkoministerin Jean-Yves Le Drianin ”vihamieliset kommentit”.

Le Drian arvosteli viime viikolla Malin sotilasjunttaa ”laittomaksi” ja piti sen päätöksiä ”vastuuttomina”.

Sotilasjuntta kaappasi vallan Malissa vuonna 2020. Maassa oli kaappauksen jälkeen väliaikaishallinto, mutta sotilasjuntta kaappasi vallan uudelleen viime toukokuussa.

Ranska ja sen eurooppalaiset liittolaiset ovat olleet huolissaan, kun Malin sotilasjuntta kertoi viime vuoden lopulla tehneensä päätöksen kutsua maahan venäläisen palkkasotilasyhtiö Wagnerin joukkoja.

Mali on käynyt taistelua jihadistikapinallisia vastaan ja saanut siihen apua Ranskan johtamilta joukoilta. Ranska on tehnyt selväksi, että sen joukkojen taisteleminen vastuuttomien palkkasotilaiden rinnalla olisi kestämätöntä.

Wagnerin venäläisiä palkkasotilaita on myös syytetty Keski-Afrikan tasavallassa muun muassa siviileihin kohdistuneista rikoksista.

Kun Ranskan ja Malin välit alkoivat viime vuonna rakoilla, Ranska ilmoitti alkavansa vähentää joukkojaan sen entisessä siirtomaassa.

Ranskan tavoitteena on puolittaa Malissa olevat joukkonsa kesään 2023 mennessä. Samaan aikaan Malissa on kuitenkin meneillään Ranskan johtama Takuba-operaatio, jossa on mukana myös muiden eurooppalaisten joukkoja.

Takuba on kuitenkin joutunut vaikeuksiin Malin viranomaisten kanssa. Viime viikolla Mali ilmoitti, että maahan saapuneet 100 Tanskan sotilasta joutuvat poistumaan sieltä, koska ovat saapuneet maahan ilman sotilasjuntan lupaa. Tanskan ulkoministerin Jeppe Kofodin mukaan juntta pelaa poliittista peliä, johon tanskalaiset on vedetty mukaan.

Myös Ruotsin ulkoministeri Ann Linde ilmoitti maan seuraavan tilannetta huolissaan, sillä Takubassa on mukana ruotsalaissotilaita. Myös Suomi osallistuu Malissa joukkojen koulutukseen. Puolustusvoimien mukaan se osallistuu EUTM Mali -koulutusoperaatioon enintään 12 sotilaalla.

Uutistoimisto AFP:n maanantaina näkemän asiakirjan mukaan Mali vaatii jatkossa, että jokaisen Takuba-operaatioon osallistuvan siviili- tai sotilashenkilön täytyy saada ensin kutsu maahan sotilasjunttaa johtavalta eversti Assimi Goïtalta.

Jännitteet Malissa ovat lisääntyneet entisestään sen jälkeen, kun Länsi-Afrikan talousjärjestö Ecowas määräsi maalle talouspakotteita ja sulkemaan Malin rajat 9. tammikuuta. Päätöksen taustalla oli Malin sotilasjuntan ilmoitus lykätä vaaleja viidellä vuodella aiemmin luvatusta tämän vuoden helmikuusta.

Alueella on muutenkin riittänyt jännitteitä, sillä Malin eteläisistä naapurimaista Guineassa sotilasjuntta kaappasi vallan viime vuonna ja Burkina Fasossa tämän vuoden tammikuussa. Lisäksi Malin itäisessä naapurimaassa Nigerissä yritettiin viime vuonna vallankaappausta, mutta se estettiin.