Sulkumääräys koskee yli 100 vankilaa, joissa vangit joutuvat olemaan pääosin selleissään sulun aikana.

Yhdysvalloissa liittovaltion vankilat on määrätty kiinni ja vangit suljettu selleihinsä sen jälkeen, kun Texasissa sijaitsevassa vankilassa alkoi jengitappelu. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimistot Reuters ja AP sekä The New York Times -lehti.

Texasin Beuamontissa sijaitsevassa vankilassa kaksi ihmistä kuoli jengien välisen yhteenoton seurauksena maanantaina. Texasin väkivaltaisuuksissa loukkaantui lisäksi neljä ihmistä, jotka kuljetettiin sairaalaan saamaan hoitoa.

Liittovaltion vankiloita hallinnoiva Yhdysvaltain vankeinhoitolaitos ilmoitti, että varotoimenpiteenä yli 100 vankilassa tulee voimaan sulkutila.

Sulkumääräyksen takia vangit joutuvat pääosin olemaan suljettuina selleissään. Vankeinhoitolaitos pyrkii määräyksellään estämään mahdollisten väkivaltaisuuksien leviämistä muihin vankiloihin.

Maan vankeinhoitolaitos on kertonut, että kuluvana vuonna jo neljä vankia on kuollut ja kolme karannut sen hallinnoimista laitoksista. Liittovaltion vankiloissa on yhteensä yli 134 000 vankia.