Aiemmin esimerkiksi Human Rights Watch sekä useat israelilaisjärjestöt ovat kutsuneet hallinnon toimia samalla apartheid-termillä.

Maailman suurin ihmisoikeusjärjestö Amnesty International katsoo, että Israel syyllistyy apartheidiin palestiinalaisia vastaan.

Aikaisemmin vastaavan kannan ovat ottaneet esimerkiksi Human Rights Watch -ihmisoikeusjärjestö sekä useat israelilaisjärjestöt.

Amnesty perustelee kantansa yli kaksi vuotta kestäneeseen tutkimuksella ja analyysillä, jota järjestön mukaan ovat arvioineet myös ulkopuoliset asiantuntijat.

Raportti on nimeltään Israel’s Apartheid against Palestinians: Cruel System of Domination and Crime against Humanity eli vapaasti suomennettuna Israelin apartheid palestiinalaisia vastaan: sorron ja rikoksen julma järjestelmä.

Raportin mukaan ”Israelin valtion palestiinalaisiin kohdistamat sortotoimet täyttävät apartheidin tunnusmerkistön,” ja raportti paljastaa sortoon ja alistamiseen perustuvan järjestelmän, joka ”kohdistuu niin Israelissa miehitetyillä palestiinalaisalueilla kuin muissa maissa pakolaisina eläviin palestiinalaisiin”.

280-sivuinen raportti julkaistiin tiistaina 1. helmikuuta klo 11 ja se on ladattavissa tässä linkissä olevan tekstin lopusta pdf-tiedostona..

Amnestyn tiedote asiasta löytyy suomeksi tämän linkin takaa.

Israelin ulkoministeriö kutsui raporttia jo ennen sen julkaisua ”virheelliseksi, asenteelliseksi ja antisemitistiseksi” ja vaati julkaisun perumista.

Israelin ulkoministerin Yair Lapidin mukaan Amnesty ”ei ole enää kunnioitettu järjestö”.

“Se ei ole enää ihmisoikeusjärjestö”, hän väitti. ”Totuuden etsimisen sijasta Amnesty toistaa samoja valheita kuin terroristijärjestöt.”

Samalla Lapid myönsi, että ”Israel ei ole täydellinen”.

”Mutta olemme demokratia, joka on sitoutunut kansainväliseen lakiin, avoin kritiikille, omaa vapaan lehdistön ja itsenäisen oikeusistuimen”, ulkoministeri lisäsi.

”Amnesty ei kutsu Syyriaa, jossa hallinto on murhannut yli puoli miljoonaa kansalaista – apartheidvaltioksi. Eikä Irania eikä muita murhaavia hallintoja maailmassa. Vain Israelia.”

Etelä-Afrikassa aikoinaan käytetty apartheid on afrikaansinkielinen termi, joka tarkoittaa ”erillisyyttä”. Etelä-Afrikka kuvasi sillä virallista rotuerottelupolitiikkaansa.

Apartheid on määritelty rikokseksi ihmisyyttä vastaan ja se on kielletty esimerkiksi apartheidin vastaisessa yleissopimuksessa ja kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännössä.

Apartheid-järjestelmässä yksi rodullinen ryhmä järjestelmällisesti syrjii ja alistaa toista, tavoitteenaan sortohallinnon ylläpito. Apartheidiin kuuluviksi epäinhimillisiksi teoksi on määritelty apartheidin vastaisessa yleissopimuksessa ja kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännössä laittomat teloitukset, kidutus, pakkosiirrot ja perusoikeuksien sekä -vapauksien riistäminen.

Amnesty katsoo raporttinsa osoittavan, että apartheid-rikoksia on tehty kaikilla alueilla, joita Israel hallitsee. Palestiinalaiset kärsivät raportin mukaan ”äärimmäisistä liikkumisvapauden rajoituksista sekä Israelin palestiinalaisyhteisöjen pitkäaikaisesta ja syrjivästä aliresursoinnista”.

Raportti esittää Amnestyn mukaan myös todisteita palestiinalaisten pakkosiirroista, hallinnollisista pidätyksistä ja laittomista teloituksista niin Israelissa kuin miehitetyillä palestiinalaisalueilla. Samalla ulkomailla asuvia palestiinalaispakolaisia kielletään palaamasta koteihinsa.

Amnesty sanoo tunnustavansa niin juutalaisten kuin palestiinalaisten itsemääräämisoikeuden, eikä kyseenalaista Israelin halua olla koti juutalaisille. Se, että Israel kutsuu maata juutalaiseksi valtioksi, ei itsessään osoita tarkoitusta sortaa ja alistaa.

Amnesty katsoo kuitenkin, että Israelin hallitukset ovat jatkuvasti kohdelleet palestiinalaisia väestöllisenä uhkana. Viralliset suunnitelmat Israelin ja Länsirannan alueiden ”juutalaistamiseksi” asettavat tuhannet palestiinalaiset pakkosiirtojen vaaraan, järjestö kirjoittaa.

”Kun nyt ensimmäistä kertaa sanomme, että Israelin hallitus harjoittaa apartheidia palestiinalaisia kohtaan, niin onhan se muutos”, toteaa Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson puhelimitse.

Hän oli varustautunut syytöksiin antisemitismistä ja lähettää pitkän linkkilistan myös Israelin valtaväestön johtamista järjestöistä, jotka Israelin sisällä kutsuvat hallinnon tekoja apartheidiksi.

Näihin kuuluvat esimerkiksi ihmisoikeusjärjestöt Yesh Din ja B'Tselem, Israelin kansalaisoikeusjärjestö ACRI sekä Israelin sotilaiden itsensä dokumentoimia loukkauksia esittelevä Breaking The Silence -järjestö. Mukana on myös molemmilla puolilla sotineiden taistelijoiden Combatants For Peace -yhteisjärjestö.

Israelin entisistä pääministereistä Ehud Barak on toistuvasti sanonut, että Israel on vajoamassa apartheidvaltioksi.

Israelin perinteisistä sanomalehdistä esimerkiksi Haaretzissa on toistuvasti julkaistu näkemyksiä, joiden mukaan Israelin hallinnon toimet ovat apartheidia. Tänään tiistaina Haaretzin kolumnisti Anshel Pfeffer kutsuu maansa reaktiota Amnestyn raporttiin ”hysteeriseksi” ja katsoo sen vain lisäävän kansainvälistä kiinnostusta asiaa kohtaan.

Frank Johansson mukaan raporttia edeltävä tutkimus oli laajaa, ja Human Rights Watchin raportista poiketen myös johtopäätökset ovat laajempia.

”Siksi sanomme, että apartheid-järjestelmä kattaa kaikki palestiinalaiset joihin Israel voi käyttää valtaa, myös Israelissa asuvat palestiinalaiset.”

