Ihmisvelvollisuuksien teemaa tulee rajata ja avata, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Vesa Sirén.

Tänään julkaistu pieni kiertohaastattelu ulkomaisten asiantuntijoiden näkemyksistä paljastaa myönteisen asenteen presidentti Sauli Niinistön huippukokousaloitteelle mutta myös kaksi selvää ongelmaa.

Niinistö on kertonut saaneensa rohkaisua ”ihmisvelvollisuuksien” teemalle keskusteluissa vihreistä eronneen Eero Paloheimon kanssa, mutta teema on ulkomaisille professoreillekin turhan hämärä. He myös pelkäävät, että sitä voidaan käyttää väärin.

Ihmisvelvollisuuksien teemaa pitää siis avata ja rajata, kun presidentti pitää lupauksensa ja konkretisoi aloitettaan.

Ja tässä piilee toinen ongelma. Ukrainan kriisi pitää neuvottelukoneistot ylikierroksilla Nato–Venäjä-neuvostossa, Etyj-tasolla, Normandia-ryhmässä ja kahdenvälisissä neuvotteluissa.

Niinistön aloitteen edistäminen julkisuudessa hukkuisi juuri nyt tähän neuvottelusumaan. Siksi presidentin lupaamaa konkretiaa voidaan HS:n tietojen mukaan odottaa vasta, jos Ukrainan kriisissä päästään parempaan tilanteeseen.

Löytyykö kansainvälisessä tilanteessa sellainen tyven, että aloitetta voidaan edistää luvatulla tavalla? Se on mahdollista mutta ei toki varmaa.

Niinpä kovin suuri yllätys ei olisi sekään, jos vuonna 2025 keskitytään ”vain” Etyk-kokouksen 50-vuotisjuhlaan ja silloin sovituista asioista muistutteluun.