Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen: ”Venäjä haluaa sitoa Ukrainan ja Georgian tiukemmin itseensä. Näiden turvallisuushuolien käyttäminen on yksi tapa verhota tämä tavoite.”

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen ajattelee, että Venäjän maanantaina Suomelle lähettämä kirje Euroopan turvallisuuteen liittyen ei sinällään sisältänyt mitään uutta vaatimusta esimerkiksi sotilasliitto Natoon kuulumisen suhteen. Näin ollen kirje – julkisuuteen tulleiden tietojen perusteella – ei tuonut hänelle mieleen Neuvostoliiton aikaisia pahamaineisia ja Suomea säikäyttäneitä nootteja.

Lisäksi Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin nimissä toimitettu kirje lähetettiin kaikkiin Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin jäsenmaihin, joita on Venäjä mukaan lukien 57.

Lavikaisen mukaan on kuitenkin kiinnostavaa, että Venäjällä media noteerasi erikseen sen, että juuri Suomeen on lähetetty kirje, jossa vaaditaan Etyj-maiden kommentteja Euroopan turvallisuustilanteeseen.

”Että on sillä merkitystä. Venäjälle kysymys on Suomen kohdalla paljon tärkeämpi kuin esimerkiksi jonkun hyvin kaukaisen eteläisen Euroopan maan kohdalla”, Lavikainen sanoo.

”Huolimatta siitä, että ne kirjeet lähtivät kaikille, niin kysymyshän koskee erittäin paljon Suomea, etenkin koska Suomi ei ole minkään liittouman jäsen, mutta Suomessa haluttaisiin pitää mahdollisuus liittoutua. Aihe koskee juuri sitä kysymystä.”

Suomi on Venäjän rajanaapuri ja Suomi ei kuulu Natoon. Lavikainen huomauttaa, että mitä tulee Suomen mahdolliseen Nato-jäsenyyteen, sen suhteen Venäjä on ilmaissut jo tiukan vastustavan kantansa aiemmin Yhdysvalloille ja Natolle lähettämissään kirjeissä.

Lavikaisen mielestä Etyj-maihin lähetetyt kirjeet ovat jatkumoa Venäjän yrityksille pitää langat käsissään kriisissä, jonka se itse synnytti, kun Venäjä alkoi viime vuonna lähettää joukkojaan Ukrainan rajan tuntumaan.

”Venäjä haluaa pitää tämän strategisen aloitteen itsellään ja ikään kuin pitää koko ajan vastapuolen reaktiivisena ilman, että Venäjää aletaan haastamaan mitenkään.”

Lavikaisen mukaan Venäjän pyrkimyksenä on luoda Eurooppaan etupiirit, ja siihen maa pyrkii esittämällä, että sillä olisi omaan turvallisuuteensa liittyviä huolia, joihin muiden pitäisi vastata.

”Venäjä haluaa sitoa Ukrainan ja Georgian tiukemmin itseensä. Näiden turvallisuushuolien käyttäminen on yksi tapa verhota tämä tavoite.”

Ulkoministeri Pekka Haavisto kommentoi Venäjän lähettämää kirjettä Euroopan turvallisuusasioista tiistaina.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi tiistaina tiedotustilaisuudessaan, että Venäjän lähettämässä kirjeessä pyydetään Suomea kertomaan kantansa Etyjin periaatteeseen, jonka mukaan mikään maa ei saisi lisätä turvallisuuttaan muiden maiden kustannuksella.

Lavikaisen mukaan kirjeen sisältö vaikuttaa asioiden hämmentämiseltä.

”Kun Venäjä lähettää näin muotoillun kirjeen, se esittää toimivansa Etyjin ja kansainvälisen oikeuden periaatteiden mukaisesti. Mutta näinhän ei ole, koska Venäjä koko ajan uhkaa Ukrainaa sodalla.”

Haavisto huomautti tiedotustilaisuudessaan, että Venäjä on päässyt nyt esittämään näkemyksiään monissa eri yhteyksissä: suoraan Yhdysvalloille, Naton kanssa käydyissä keskusteluissa, Ukrainaan keskittyvässä Normandia-kokoonpanossa ja nyt myös Etyjin puitteissa.

Listaa voi jatkaa myös YK:n turvallisuusneuvoston kokouksella maanantaina, vaikkei Venäjä sen koolle kutsumisesta ja julkisesta esittämisestä pitänytkään.

Jyri Lavikainen arvelee, että Venäjän toimeliaisuus saanee jatkoa, sillä ”Venäjä pyrkii pitämään jännitteitä korkealla ja aloitteen itsellään” jatkossakin. Hänen mukaansa diplomaattisten toimien lakkaaminen voisi länsimaissa johtaa ajatukseen, ettei Venäjän vaatimuksiin ja huoliin tarvitse vastata mitenkään.

Hänen mukaansa Venäjän näkökulmasta tilannetta asetelmassa parantaa se, että ”Venäjä on ainoa maa, joka on valmis sotimaan. Tai niin se haluaa tilanteen näyttää, ja se on tietynlainen vahvuus.”

Ukrainalaiset siviilit saivat opastusta sodankäyntiasioihin pääkaupungissa Kiovassa sunnuntaina. Siviilit pitivät käsissään Kalashnikov-rynnäkkökiväärien puisia jäljennöksiä.

Lavikaisen mielestä Venäjä on ainakin jossain määrin onnistunut viime kuukausien uhittelullaan, koska se on saanut Yhdysvallat puhumaan suoraan Venäjän kanssa Euroopan turvallisuudesta.

Mutta jos saavutuksia verrataan Venäjän Yhdysvalloille ja Natolle esittämiin vaatimuksiin, tulokset ovat laihat ja jopa nurinkuriset.

Yhdysvallat ja Nato eivät ole sulkeneet ovia uusilta jäseniltä.

Venäjä on vaatinut myös, ettei Natoon vuoden 1997 jälkeen liittyneisiin jäsenmaihin saisi lisätä aseistusta tai joukkoja. Lavikaisen mukaan viime aikoina on nähty, kuinka Yhdysvallat ja Britannia ovat luvanneet lisää sotilaita Venäjän lähellä oleviin Nato-maihin.

”Merkkejä on itse asiassa siitä, että näitä joukkoja Venäjän toimien seurauksena vahvistetaan.”