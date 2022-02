Tutkimuksessa yhdysvaltalaisekologit analysoivat maailman valtamerien pintalämpötiloja noin 150 vuoden ajalta.

Aiemmin harvinaisen korkeista lämpötiloista on tullut uusi normaali maailman valtamerissä, kertoo Plos Climate -journaalissa tiistaina julkaistu tutkimus.

Tutkimuksen mukaan valtamerien lämpötilat näyttivät saavuttaneen ”tilanteen, josta ei ole paluuta” jo vuonna 2014.

Tutkimuksessa yhdysvaltalaisekologit analysoivat maailman valtamerien pintalämpötiloja vuodesta 1870 vuoteen 2019 saakka. He havaitsivat, että äärimmäisiä lämpötiloja, joita esiintyi vain kaksi prosenttia ajasta vuosisata sitten, esiintyi vähintään puolet ajasta vuodesta 2014 lähtien.

”Ilmastonmuutos ei ole jotain epävarmaa, joka saattaa tapahtua kaukaisessa tulevaisuudessa – se on historiallinen tosiasia ja on jo tapahtunut”, sanoo tutkimusryhmään kuulunut tutkija Kyle Van Houtan brittiläiselle The Guardianille.

”Äärimmäinen ilmastonmuutos on täällä valtameressä, ja valtameri on kaiken elämän perusta maapallolla”, sanoo Van Houtan.

Tutkimuksessa analysoitiin lohkoittain valtamerien kuukausittaisia pintalämpötiloja. Äärimmäiseksi lämpötilaksi määriteltiin analysoitavan aikajakson ensimmäisen 50 vuoden korkein lämpötila.

Vuoteen 2014 mennessä yli puolet kuukausittaisista lämpöennätyksistä ylitti tämän vertailuarvon maailman valtamerissä. Tutkimuksessa vuotta, jolloin prosenttiosuus ylittää 50 eikä seuraavina vuosina putoa sen alapuolelle, kutsutaan ”pisteeksi, josta ei ole paluuta”.

Ensimmäisenä tähän pisteeseen ylsi eteläinen Atlantti jo vuonna 1998.

”Hämmästyttävää, että se oli 24 vuotta sitten”, sanoo Van Houtan Guardianille.

Vuoteen 2019 mennessä jo 57 prosenttia valtameristä kärsi äärimmäisistä lämpötiloista.

”Odotamme tämän jatkavan kasvuaan.”

Tutkimusta arvioimassa mukana ollut termodynamiikan professori John Abraham sanoo Guardianille, että valtameret ovat kriittinen osa ilmastonmuutoksen ymmärtämistä. Ne peittävät noin 70 prosenttia maapallon pinnasta ja imevät itseensä valtavasti lämpöä.

”Tämä uusi tutkimus on hyödyllinen, koska tutkijat tarkastelevat pintalämpötiloja. Tutkimus havaitsee, että äärimmäinen lämpö on lisääntynyt huomattavasti valtameren pinnalla ja äärimmäisyydet lisääntyvät ajan myötä.”