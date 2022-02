Hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen johtajan Teija Tiilikaisen mukaan Venäjä yrittää Etyj-maille lähettämällään kirjeellä kaivamaan esiin vaihtelua valtioiden vastauksissa.

Venäjän Etyj-jäsenmaille alkuviikosta lähettämä kysely on tyypillinen osa hybridiuhkaan liittyvää operaatiota, sanoo Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen johtaja Teija Tiilikainen.

”Tilanne on komplisoitu. Me seuraamme tyypillistä hybridiuhkaoperaatiota”, Tiilikainen sanoi keskiviikkoaamuna Hybridikeskuksen taustatilaisuudessa.

Tiilikainen kuvaili, että joulukuussa alkanut tilanne sisältää hybridiuhan elementtejä: on epäselvää mikä on sen tarkoitusperä, tapahtumien kulkua on vaikeaa ennakoida, on epäselvää liittyykö siihen sotilaallinen operaatio vai onko sotilaallisen voiman käytön uhka mukana tukemassa poliittisia toimia.

Venäjä on esittänyt joulukuun alusta alkaen Yhdysvalloille ja Natolle vaatimuksia Naton toimintaan liittyen. Tiilikaisen mukaan vaatimukset ovat ennalta tuttua toimintaa. Hybridiuhkiin liittyvistä välineistä tilanteessa muistuttaa se, että käynnissä on huomattava disinformaatio-operaatio. Siinä Venäjä pyrkii demonisoimaan Ukrainan hallintoa ja esittämään Naton laajentumishaluisena uhkana omalle turvallisuudelleen.

”Venäjä pyrkii dominoimaan keskustelua ja tuomaan itselleen näkyvyyttä. Se hämmentää, hajottaa ja hallitsee ja ottaa johdon käsiinsä kansainvälisen agendan asettamisessa", Tiilikainen sanoo.

”Venäjä on siinä hyvin taitava.”

Tiilikainen pohtii, onko kaikkia tapahtumia sittenkään valmisteltu Venäjällä aivan loppuun asti.

”Herää kysymys, onko Venäjän johdossakaan käsikirjoitusta vai päätetäänkö toimista tilanteen mukaan, tapauskohtaisesti.”

Venäjä vaatii kirjeessään Ety-järjestön jäseniltä vastauksia siihen miten kukin heistä hahmottaa Etyjin sääntöjen kohdan siitä, ettei valtio vai kasvattaa turvallisuuttaan toisten valtioiden turvallisuuden kustannuksella.

Teija Tiilikaisen mukaan kirje on osa tätä episodia.

”Tarkoitus on varmaan kaivaa esiin erilaisia vastauksia ja hajottaa tilannetta.”

Hybridisodan käsite on noussut julkiseen keskusteluun sen jälkeen kun Venäjä valtasi Krimin Ukrainalta talvella 2014. Hybridisota on yhdistelmä perinteisiä ja uusia sodankäynnin keinoja.

Uusia menetelmiä ovat psykologian käyttö, kuten palkitseminen ja pelottelu, sisäisten levottomuuksien tukeminen ja informaatiovaikuttaminen, joka sisältää sekä eri propagandan muotoja, verkkosodankäyntiä ja talouden sekoittamista uhkakuvastoon ja siihen vaikuttamiseen.

