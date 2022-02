Omikronmuunnosta pidetään edeltäjäänsä deltaa vaarattomampana, mutta Yhdysvalloissa koronakuolemien määrä ei tästä huolimatta ole kääntynyt laskuun vaan on korkeammalla tasolla kuin kertaakaan aiemmin.

Washington

Yhdysvalloilla on kiusallinen ja vakava ongelma.

Koronavirus tappaa yhä ihmisiä paljon enemmän kuin muissa vauraissa maissa.

Omikronmuunnoksen pitäisi olla edeltäjäänsä deltaa vaarattomampi, mutta kuolemien määrä ei tästä huolimatta ole kääntynyt Yhdysvalloissa laskuun, vaan on korkeammalla tasolla kuin delta-aallon pyyhkiessä väestön yli.

Mutta miksi?

Syitä on useita.

Keskeisin liittyy rokotuksiin. Yhdysvallat ei ole onnistunut rokottamaan yhtä paljon ihmisiä kuin muut suuret, vauraat valtiot – siitä huolimatta, että se pandemian alussa sai selvän etumatkan suurten rokotevarastojen vuoksi.

Kolmansien rokotusten suhteen Yhdysvallat on vielä pahemmalla takamatkalla. Isolla osalla ihmisistä on siis hiipuva suoja samaan aikaan, kun erittäin herkästi tarttuva omikronmuunnos on levinnyt vauhdilla ympäri maata.

Siksi ihmisiä siis kuolee edelleen paljon.

Siinä missä Euroopassa monin paikoin on siirrytty pandemiassa jälleen seuraavaan vaiheeseen ja purkamaan rajoituksia, Yhdysvalloilla ei ole selvää näkymää eteenpäin.

Sairaalat ovat monin paikoin vaikeuksissa, henkilökuntaa ei ole riittävästi eivätkä potilaspaikat riitä. Ollaan yhä selvässä kriisivaiheessa, sanoi epidemiologi Jennifer Nuzzo kuluneella viikolla uutiskanava PBS:n haastattelussa.

Nuzzon mielestä keskeinen ongelma korkeiden kuolinlukujen taustalla on nimenomaan rokottamattomien suuri osuus. Vaikka omikron on deltaa vaarattomampi, se voi silti aiheuttaa tappavan taudin varsinkin niille, joita rokotteet eivät suojaa.

Erityinen ongelma on tällä haavaa se, että useat yli 60-vuotiaat ovat jättäneet kolmannen rokotuksensa eli niin sanotun buusterinsa ottamatta.

Koronarokotusta vastustavia mielenosoittajia Massachusettsissa helmikuun alussa.

Nuzzon mukaan hitaalle rokotustahdille on useita syitä. Hän perää edelleen tehokasta ja selkeää viestintää rokotteen hyödyistä.

”Moni on löytänyt rokotteista helpommin valheita kuin tosiasioita”, hän sanoo. ”Olen käynyt paljon keskusteluja rokottamattomien kanssa. He ovat vilpittömiä, mutta täynnä valheita. Valheita, joita he ovat nähneet internetissä, ja valitettavasti myös valheita, joita he ovat kuulleet poliitikkojen toistavan”, Nuzzo sanoi tv-haastattelussa.

Rokotteiden ottaminen ja maskien käyttö on ollut Yhdysvalloissa pitkään vahvasti politisoitunutta. Demokraatit ovat suhtautuneet niihin republikaaneja myönteisemmin, joskin alueelliset erot ovat suuria.

Epäluuloisimmin rokotuksiin suhtaudutaan Länsi-Virginiassa, Wyomingissa ja Idahossa. Niissä yli neljäsosa ihmisistä sanoo, että ei ”todennäköisesti” tai ”varmasti” aio ottaa rokotetta. Nämä osavaltiot ovat myös vähiten rokotettujen osavaltioiden joukossa.

Keskeisimpiä syitä epäluulolle ovat kyselytutkimusten mukaan pelko sivuvaikutuksista, epäluulo rokotteita kohtaan sekä epäluottamus hallintoon.

Lisäksi tutkijat arvelevat, että ylipainoisten suuri osuus näkyy Yhdysvaltain pahoissa kuolinluvuissa. Yhdysvalloissa yli 40 prosenttia aikuisista on liikalihavia.

Presidentti Joe Biden on jo jonkin aikaa toivonut pääsevänsä etenemään pandemian kanssa seuraavaan vaiheeseen – ”uuteen normaaliin”, jossa elämä jatkuu yhdessä viruksen kanssa.

The New York Timesin haastattelema tutkija Anna Sosin suhtautuu ajatukseen penseästi.

”Olemme normalisoineet hyvin korkeat kuolinluvut Yhdysvalloissa”, hän sanoo. ”Jos haluamme julistaa pandemian päättyneeksi, me samalla normalisoimme kuolemat.”

Käänne parempaan on kuitenkin todennäköisesti tulossa. Tartunta- ja sairaalaluvut ovat kääntyneet laskuun, joten kuolemat todennäköisesti seuraavat perässä.