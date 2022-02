Lavrovin katkerassa kirjeessä on väärä osoite – Venäjän ulko­ministerin teksti on osoitettu Washingtonille, vaikka kuoressa lukisikin Helsinki

Istanbulin päätösasiakirjan ”jakamaton turvallisuus” on melko venyvä käsite, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Hakala kolumnissaan.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on joutunut seitsemän vuoden ajan panemaan koko ammattitaitonsa peliin löytääkseen kansainvälisestä sopimusviidakosta pykälät, joilla presidentti Vladimir Putinin toimia ja vaatimuksia voi perustella. Lavrovin ammattitaito on huippuluokkaa, joten tarvittava pykälä on tähän mennessä aina löytynyt.

Lavrov hyökkää Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin jäsenmaille tiistaina lähettämässään kirjeessä Naton itälaajentumista vastaan vetoamalla Ety-järjestön Istanbulin-huippukokouksen päätösasiakirjaan vuodelta 1999.

Sopimuksessa toistetaan Pariisin vuoden 1990 peruskirjan kanta, jonka mukaan liittoutuminen on kunkin jäsenmaan oma asia. Istanbulissa perään lisättiin, että turvallisuus on jakamaton: toisen turvallisuus ei saa vaarantaa toisen turvallisuutta.

Ety-järjestön Istanbulin-huippukokous marraskuussa vuonna 1999 osui käännekohtaan. Sotilasliitto Nato oli aloittanut keväällä itälaajentumisensa, kun Tšekki, Unkari ja Puola liittyivät sotilasliittoon. Kesäkuussa sotilasliitto lopetti 78 vuorokautta jatkuneet Jugoslavian pommitukset, jotka keskeyttivät serbijoukkojen etnisen puhdistuksen Kosovossa.

Venäjä oli aloittanut juuri kokouksen alla toisen Tšetšenian sodan. Sen keulahahmoksi nousi tuore pääministeri Putin, joka julisti yllättävänsä terroristit housut kintuissa ja ”liiskaavansa heidät paskahuussiin”.

Venäjän silloinen presidentti Boris Jeltsin oli juuri tehnyt päätöksen luopua virastaan etuajassa vuoden lopussa. Tästä päätöksestä tiesivät Istanbulin kokouksen alla Jeltsinin muistelmien mukaan vain Jeltsin ja Putin.

Istanbulin kokouksen julkinen puhe pyöri melkein kokonaan Tšetšenian sodan ympärillä, mikä raivostutti Jeltsiniä. Hän aikoi ensin lähettää Putinin sanomaan Istanbuliin suorat sanat mutta lähti lopulta paikalle itse.

Luultavasti Jeltsin arveli, että nuori Putin riemastuttaisi Yhdysvaltain presidentin Bill Clintonin aloittamaan varsinaisen verbaaliteurastuksen. Putin oppi puhumaan samalla tavalla kuin Keith Richards oppi soittamaan kitaraa: julkisuuden valokeilassa.

Jeltsin tuli paikalle myöhässä ja lähti etuajassa. Ulkoministerit Madeleine Albright ja Igor Ivanov jäivät vääntämään sopimustekstejä. Länsi sai mukaan maininnan jäsenmaiden oikeudesta puuttua toisen sisällissotaan, jos se uhkasi turvallisuutta sotivan maan rajojen ulkopuolella. Venäjä puolestaan sai mukaan maininnan ”jakamattomasta turvallisuudesta”.

Lavrov tuli ulkoministeriksi Ivanovin jälkeen helmikuussa 2004, juuri ennen Naton seuraavaa laajenemisen vaihetta. Bulgarian, Romanian, Slovakian, Slovenian, Viron, Latvian ja Liettuan Nato-jäsenyys ei ilmeisesti vaarantanut vielä Venäjää, sillä puhetta ”jakamattomasta turvallisuudesta” ei kuulunut.

Albanian, Makedonian ja Kroatiankaan Nato-jäsenyydellä vahvistunut turvallisuus ei näyttänyt vähentävän Venäjän turvallisuutta.

Venäjä puolestaan on hyökännyt Georgiaan, valloittanut Krimin ja miehittänyt osan Itä-Ukrainasta ilman, että Euroopan kollektiivinen turvallisuus on Lavrovin laskurin mukaan mitenkään vähentynyt.

”Jakamaton turvallisuus” vaikuttaa siis joustavalta käsitteeltä.

Kunnes 1. helmikuuta 2022 Lavrov pyyhkäisi pölyt Istanbulin papereiden yltä ja vaati muun muassa Suomea ”ilmoittamaan selvästi, jos aikoo pettää lupauksensa” kollektiivisesta turvallisuudesta. Kirjeensä lopussa Lavrov varoittaa laatimasta mitään valtioryhmien yhteisiä vastauksia, jokaisen maan presidentin tai pääministerin on vastattava oman maansa puolesta.

Lisäksi Lavrov korostaa, että Istanbulin sopimus jakamattomasta turvallisuudesta edellyttää, ettei mikään maa saa palaakaan Etyj-maiden alueesta etupiiriinsä.

Toivottavasti presidentti Sauli Niinistö vakuuttaa, että Suomi pitää ainakin Armenian, Azerbaidžanin, Valko-Venäjän, Kazakstanin, Kirgisian, Tadžikistanin, Turkmenistanin, Uzbekistanin ja Mongolian etupiirinsä ulkopuolella.

Tosiasiassa Venäjä on aloittanut kampanjan puolustaakseen ja rakentaakseen omaa etupiiriään, joka olisi Kremlin ajattelun mukaan vastapaino Yhdysvaltain etupiirille. Lavrovin kirjeen teksti on osoitettu Washingtoniin, vaikka kuoressa lukisikin Helsinki.

Loputtomilla vaatimuksillaan Putin on saanut Yhdysvaltain edustajat neuvottelupöytiin ja se on saavutus.

Kamalintahan olisi, jos kukaan Washingtonissa ei olisi lainkaan kiinnostunut Venäjästä tai sen hallitsijoista. Lavrovin kirje edustaa jätettyjen ja petettyjen suomalaisnuorten viimeisten rakkauskirjeiden tyylilajia: älä mene tai minä juoksen järveen!