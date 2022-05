Elisabet II:n platinajuhlia vietetään kesäkuun alussa. Kun Elisabetista tuli kuningatar helmikuussa 1952, Paasikivi oli presidentti, eikä Suomesta ollut lähtenyt Neuvostoliittoon vielä viimeinen sotakorvausjunakaan. Katso, mitä Suomessa tapahtui, kun kuningatar eli pitkän uransa käännevuosia.

1952

Helmikuussa 1952 kruununprinsessa Elisabetista tulee kuningatar vain 25-vuotiaana, kun hänen isänsä Yrjö VI kuolee. Suru-uutinen saavuttaa Elisabetin ja hänen miehensä Philipin kesken Kenian-vierailun. Sotasankari Winston Churchill on nuoren kuningattaren ensimmäinen pääministeri. Maailmanpoliittinen tilanne kiristyy, ja Britannia, Yhdysvallat ja Ranska huomaavat välien Neuvostoliittoon kiristyvän. Yhä useampi pakenee Itä-Saksasta länteen. Elisabet II:n kruunajaiset järjestetään kesäkuussa 1953. Kruunajaisspektaakkelit televisioidaan, ja niitä seuraa Britanniassa 20 miljoonaa katsojaa.

Kuningatar Elisabetin virallinen kruunajaiskuva.

Suomesta lähtee syyskuussa 1952 Neuvostoliittoon viimeinen sotakorvausjuna. Suomi on suorittanut maailman ainoana maana sille määrätyt korvaukset. Samaan aikaan Suomi on jälleenrakentanut saksalaisten hävittämän Lapin ja asuttanut 450 000 karjalaista. Kansantulo on kuitenkin jo noin kolmanneksen suurempi kuin ennen sotia – ja tämä kaikki ilman Marshall-apua. Helsingissä järjestetyt kesäolympialaiset valavat tulevaisuudenuskoa, ja presidentti J.K. Paasikivi lupaa uudenvuodenpuheessaan suomalaisten elämän pian helpottuvan: ”Pessimismi ja itseluottamuksen puute, vielä vähemmän epätoivo, eivät ole terveen kansan ominaisuuksia.”

1969

Kuninkaallinen perhe tekee maineen­hallinnallisen virhearvion, kun perheen ”arkielämää” esittelevä dokumentti Royal Family esitetään BBC:n välitykselle kaikelle kansalle kesällä 1969. Dokumentissa kuningatar, prinssi Philip ja heidän neljä lastaan – Charles ja Anne ja pikkupojat Andrew ja Edward – näytetään muun muassa grillaamassa Skotlannissa Balmoral-linnan pihalla ja katsomassa televisiota. Tavoitteena oli välittää kansalle kuva modernista kuninkaallisesta perheestä. Viesti ei kuitenkaan mene perille, vaan kriitikoiden mielestä lopputuloksena oli instituution arkipäiväistyminen: eihän kuninkaallisissa olekaan mitään erityistä.

BBC:n dokumentti Royal Family esitteli kuninkaallisen perheen arkea. Kuvassa vasemmalta prinsessa Anne, kuningatar, prinssi Philip (selin) ja kruununprinssi Charles.

Suomessa vapautuu keskiolut. Yhteis­kunnallinen murros ulottuu kuitenkin paljon laajemmalle kuin keskiolutkuppiloiden saapumiseen maaseudulle. Massamuutto Ruotsiin on laantumassa, ja edessä häämöttää entistä vauraampi 1970-luku. 1960-luvun loppupuolella tehtiin vuosia kestänyt taustatyö uusille tasa-arvoa parantaville lakimuutoksille: naiset saavat oikeuden aborttiin vuonna 1970, ja laki lasten kunnallisesta päivähoidosta tulee voimaan 1973. Peruskoulujärjestelmään aletaan siirtyä vuonna 1972, Lappi ensimmäisenä.

1977

Kuningatar Elisabet viettää hopeajuhliaan (Silver Jubilee), kun 25 vuotta hallitsijana tulee täyteen. Pelkästään Lontoossa järjestetään kesäkuun alussa tuhansia katujuhlia. Jo edellisvuonna eli toukokuussa 1976 kuningatar oli tehnyt valtionvierailun Suomeen. Presidentti Urho Kekkosen isännöimään vierailuun kuului muun muassa nähtävyyksien katselemista Helsingissä ja pistäytyminen suomalaisessa metsässä. Hopeajuhlavuosi 1977 saa Lontoossa ikävän alun, kun terroristijärjestö IRA tekee useita pommi-iskuja. Työväenpuoluelaisen pääministerin James Callaghanin huolena ovat myös kovaa vauhtia laukkaava inflaatio, korkeat energianhinnat sekä paheneva työttömyys.

Englannin kuningatar Elisabet II vieraili Suomessa ensimmäisen kerran toukokuussa 1976. Hän saapui prinssi Philipin kanssa Helsingin Eteläsatamaan kuninkaallisella Britannia-jahdilla. Satamassa vastassa oli noin 20 000 ihailijaa sekä Suomen valtionjohtoa.

Suomessa eletään suomettumisen aikaa. Presidentti Urho Kekkosta on alettu pedata neljännelle kaudelle jo hyvissä ajoin ennen vuoden 1978 presidentinvaaleja. Kekkonen suostuukin ehdokkaaksi, koska Suomen ja Neuvostoliiton välisissä suhteissa on vielä paljon ”tekemätöntä työtä”. Lopulta kaikki suuret puolueet aina kokoomusta myöten asettivat Kekkosen ehdokkaakseen. Vuoden 1978 vaaleissa Kekkosta äänestää peräti 82,7 prosenttia suomalaisista.

1986

Kuningatar Elisabet juhlii 60-vuotispäiviään, ja kesäkuussa kuningattaren ja prinssi Philipin toiseksi vanhin poika prinssi Andrew viettää häitä Sarah Fergusonin kanssa. Vielä silloin Andrew tunnettiin vuonna 1982 käydyn Falklandin sodan lentäjäsankarina. Valtaa Britanniassa pitää koko 1980-luvun konservatiivipääministeri Margaret Thatcher. Rautarouvaksikin nimitetty Thatcher tunsi sielujen sympatiaa Yhdysvaltain presidentin Ronald Reaganin kanssa. Kommunismi oli heidän yhteinen vihollisensa.

Margaret Thatcher vieraili Yhdysvaltain presidentin Ronald Reaganin luona vuonna 1985 Washingtonissa.

Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus huhtikuussa 1986 paljastaa Suomen poliittisen ja virkamiesviestinnän heikkoudet. Silloisessa Ukrainan sosialistisessa neuvostotasavallassa tapahtunut onnettomuus nostaa säteilytasoa Suomessa, mutta siitä ei kerrota heti julkisuuteen. Tieto asiasta leviää vasta Ruotsin kautta. Suomen eduskunta hyväksyy kesällä uuden lain naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Tasa-arvolaki tulee voimaan vuoden 1987 alusta.

1992

Elisabetilla tulee täyteen 40 vuotta hallitsijana, mutta kuningatar itse leimaa merkkipaaluvuoden marraskuisessa puheessaan ”kamalaksi vuodeksi” (annus horribilis): ”Vuosi 1992 ei ole aikaa, jota muistelen pelkällä mielihyvällä.” Pettymyksen pääaiheuttaja on jälkipolvi vaikeine pari­suhteineen. Sekä Walesin kruununprinssipari eli Charles ja Diana että Yorkin herttuapari eli Andrew ja Sarah ilmoittavat erostaan. Marraskuussa palaa myös itse Windsorin linnassa, kun viallinen lamppu sytyttää viereiset verhot. Tulipalo tuhoaa yli sata huonetta ja aiheuttaa kymmenien miljoonien vahingot.

Pelastushenkilökuntaa ja kuningatar Elisabet Windsorin linnan edessä tulipalon jälkeen.

Suomessa eletään talouslamaa ja poliittista etsikkoaikaa Neuvostoliiton hajottua ja neuvostokaupan romahdettua. Työttömyys ja konkurssit piinaavat. Samalla Suomelle tulee kiire kiinnittäytyä länteen ja hakea Ruotsin rinnalla EU-jäsenyyttä (silloin EY). Puolueettomuu­sretoriikka lentää romukoppaan. ”Pääministeri Esko Aho (kesk) sai keskiviikkona EY:n komission korkeimmalta taholta lupauksia, joiden mukaan Suomi on nyt peruuttamattomasti samassa ryhmässä Ruotsin ja Itävallan kanssa EY:n neuvotellessa uusien jäsenten ottamisesta”, HS kirjoitti 2.4.1992. Suomesta, Ruotsista ja Itävallasta tulee EU-maita tammikuussa 1995.

1997

Kuningatar ja hänen puolisonsa prinssi Philip juhlivat marraskuussa kulta­hääpäiväänsä eli 50-vuotista liittoaan. ”Hän ei piittaa kohteliaisuuksista, mutta hän on ollut minulle suuri tuki kaikkina näinä vuosina”, kuningatar kiittää puolisoaan juhla­puheessaan. Aiemmin syksyllä monarkia on ajautunut kriisiin: prinsessa Diana kuolee elokuun viimeisenä päivänä auto-onnettomuudessa Pariisissa, eikä kuningatar aisti kansan mielialoja tarpeeksi nopeasti. Toukokuussa murskavaalivoiton ottanut uusi työväenpuoluelainen pääministeri Tony Blair ottaa välittäjän roolin ja neuvoo kuningatarta astumaan kansan pariin.

Kuningatar Elisabet ja hänen puolisonsa prinssi Philip tutkivat prinsessa Dianan muistoksi tuotuja kukkia Buckinghamin palatsin edessä syyskuussa 1997.

Helsingissä järjestetään maaliskuussa Yhdysvaltain ja Venäjän huippukokous, jossa presidentti Bill Clinton ja hänen venäläis­kollegansa Boris Jeltsin keskustelevat muun muassa sotilasliitto Naton laajentumista. Jeltsin yritti estää muun muassa Baltian maiden liittymistä. Suomelle ovi Natoon olisi lännen puolesta ollut auki, käy ilmi ulkoministeriön asiakirjoista. Nato-kiinnostusta ei merkittävästi ollut, vaikka Nato-optio löytyi pääministeri Paavo Lipposen hallituksen hallitusohjelmasta.

2002

Kuningatar Elisabet viettää kultajuhlavuottaan (Golden Jubilee) eli 50-vuotista hallitsijanuraansa. Alkuvuotta varjostavat pikkusiskon eli 71-vuotiaan prinsessa Margaretin kuolema helmikuussa ja 101-vuotiaan kuningataräidin kuolema maaliskuussa. Juhlallisuuksia ei kuitenkaan peruta, vaan kuningatar ja hänen Philip-puolisonsa kiertävät muun muassa Kansainyhteisön maissa. Lontoon kultajuhlaviikonlopun kohokohtia kesäkuun alussa on muun muassa Buckinghamin palatsin puutarhan suuri pop- ja rock-konsertti Party at the Palace. Juhlat käynnistää Queen-yhtyeen kitaristi Brian May, joka soittaa God Save the Queen -kansallishymnin palatsin katolta.

Juhlat käynnisti Queen-yhtyeen kitaristi Brian May, joka soitti God Save the Queen -kansallishymnin palatsin katolta.

Suomi siirtyi lopullisesti euroaikaan vuonna 2002, kun eurosetelit ja -kolikot tulevat käyttöön. Markat jäävät historiaan. Tilivaluutaksi euro oli tullut jo vuonna 1999. EU:ssa Suomen periaate oli pyrkiä kaikkiin ytimiin. Siksi Suomi liittyi myös yhteisvaluutta euroon, toisin kuin muut Pohjoismaiden EU-maat Ruotsi ja Tanska. Vuonna 2002 Yhdysvallat alkoi kerätä koalitiota Irakin vastaiselle hyökkäykselle. Hankkeen suomalainen sivujuoni nähdään seuraavana vuonna 2003, kun niin sanottu Irak-vuoto johtaa lopulta juuri pääministeriksi nousseen Anneli Jäätteenmäen eroon.

2012

Lontoossa järjestetään kesäolympialaiset, ja kuningatar Elisabetilla on tärkeä rooli avajaisseremoniassa. Ennalta kuvatussa lyhytfilmissä 007-agentti James Bond (Daniel Craig) ”saattaa” kuningattaren olympia­stadionille niin että kumpikin ”hyppää” helikopterista. Kuningatar esittää itseään hyppykohtausta lukuun ottamatta. Samana vuonna tulee kuluneeksi tasan 60 vuotta kuningattarena valtaannoususta, eli on aika timanttijuhlien (Diamond Jubilee). Edellisvuonna eli keväällä 2011 naimisiin menneet prinssi William ja Kate Middleton – eli Cambridgen herttuapari – ilmoittavat odottavansa esikoistaan.

Kuningatar ”saapui” stadionille laskuvarjolla. Kuningatarta esitti videon hyppykohtauksessa stunttinäyttelijä.

Maaliskuun presidentinvaaleissa Sauli Niinistöstä tulee Suomen tasavallan 12. presidentti. Suomi liittyy jalkaväkimiinat kieltävään Ottawan sopimukseen eduskunnan hyväksyttyä asian edellisvuoden marraskuussa. Suomen taloudessa alkaa taantuma. Taustalta löytyvät globaali finanssikriisi ja euroalueen talouskriisi, mutta myös kotimaiset ongelmat tuottavuuden kanssa. Suomessa puhuttavat kuitenkin eniten vuodesta 2010 lähtien muille euromaille (Kreikalle, Irlannille, Portugalille, Espanjalle ja Kyprokselle) tehtävät tukipaketit.

2015

Kuningattaresta tulee syyskuussa 2015 Britannian pitkäaikaisin hallitsija. Edellisen ennätyksen teki hänen isoisoisoäitinsä kuningatar Viktoria. Pääministeri David Cameron nappaa toukokuussa 2015 yllättäen vaalivoiton ja saa konservatiivienemmistön brittiparlamentin alahuoneeseen. Vaalivoitto tarkoittaa samalla sitä, että Cameron lunastaa vuonna 2013 antamansa lupauksen EU-kansanäänestyksen järjestämisestä. Alkaa kampanjointi EU-eron puolesta ja vastaan. Kesäkuun 2016 kansanäänestys päätyy EU-eron eli brexitin kannalle prosentein 52–48. Cameron eroaa.

Pääministeri David Cameron osallistui Brysselissä EU:n huippukokoukseen kesäkuun lopussa 2016 pian Britannian EU-kansanäänestyksen jälkeen. ”Britannia jättää EU:n, mutta me emme käännä Euroopalle selkäämme”, Cameron sanoi puheessaan Brysselissä.

Suomeen saapuu vuonna 2015 yli 32 000 turvapaikanhakijaa. Tulijoiden suuri määrä yllättää Suomen, sillä siihen asti turvapaikan­hakijoita oli tullut vain jokunen tuhat vuodessa. Tulijoiden joukossa on muun muassa irakilaisia, afganistanilaisia, somalialaisia sekä sotaa pakenevia syyrialaisia. Uusi huolestuttava ilmiö on Venäjän rajan vuotaminen Pohjois-Suomessa: Venäjä alkaa ohjata väkeä Suomen raja-asemille. Tulijat liikkuvat polkupyörillä ja vanhoilla halvoilla autoilla. Kyse on hybridi­vaikuttamisesta.

2022

Kuningatar Elisabet täyttää huhtikuussa 96 vuotta, ja viettää läpi vuoden platinajuhliaan (Platinum Jubilee) eli 70-vuotista uraansa hallitsijana. Kuninkaallisen perheen jäsenistä kuningatar on kirkkaasti suosituin. Aviomies ei enää juhlavuotta jaa, sillä prinssi Philip on kuollut 99-vuotiaana huhtikuussa 2021. Hovi kärsii myös mainehaitasta: prinssi Andrew on hyllytetty ja häneltä on viety kuninkaalliset edustustehtävät prinssin sekaannuttua seksuaalirikosvyyhtiin.

Prinssi Andrew ei saa osallistua enää kuninkaallisiin edustustehtäviin.

Suomi jättää Ruotsin kanssa toukokuussa Nato-hakemuksen. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on nostanut kansalaisten Nato-jäsenyyden kannatuksen ennätyslukemiin. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on vieraillut jo maaliskuussa Lontoossa tapaamassa konservatiivi­pääministeriä Boris Johnsonia. Toukokuussa Johnson tekee vastavierailun Helsinkiin ja Tukholmaan ja lupaa turvatakuut Nato-hakemusprosessin ajaksi.