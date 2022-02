Suomen Etyj-suurlähettiläs Vesa Häkkinen pitää 57 maan foorumia sopivana Venäjän kirjeestä keskustelemiseen.

Puola on Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin pysyvän neuvoston uusi puheenjohtaja ja ulkoministeri Zbigniew Raun odotetaan sukkuloivan jäsenmaissa ahkerasti tässä kuussa, kun järjestö pohtii vastauksia Venäjän tiistai-illan kirjeeseen.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj ryhtyi keskiviikkona pohtimaan jäsenmaansa Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin myöhään tiistai-iltana julkistamaa kirjettä Yhdysvalloille, Kanadalle ja useille Etyj-maille, kuten esimerkiksi Suomelle ja Ruotsille.

Venäjä vaatii kutakin maata antamaan ”selvät vastaukset” siihen, mitä ne aikovat tehdä toimiakseen Etyjin hengessä niin, että oman turvallisuuden vahvistaminen ei heikennä muiden turvallisuutta.

”Miten täsmälleen ottaen sinun hallituksesi aikoo täyttää tämän vaatimuksen käytännön tasolla nykyisessä tilanteessa? Jos aiotte pettää lupauksenne tämän osalta, pyydämme teitä sanomaan sen suoraan”, Lavrov tivasi.

Suomen Etyj-suurlähettiläs Vesa Häkkinen näkee Venäjän uuden kirjeen osana pitkäaikaisempaa kampanjaa.

”Tämähän ei ole yksittäinen kirje vaan taustalla ovat Venäjän Natolle ja Yhdysvalloille ennen joulua esittämät niin sanonut turvatakuuehdotukset”, Suomen Etyj-lähettiläs Vesa Häkkinen kommentoi HS:lle puhelimitse.

Venäjän johto vaati joulukuussa esimerkiksi Ukrainan Nato-oven sulkemista ja kieltoa Naton laajenemiselle itään. Se ryydittää yhä vaatimuksiaan yli sadantuhannen sotilaan sijoittamisella Ukrainan rajoille.

Venäjälle tehtiin selväksi, että näistä asioista ei voi sopia yksin Yhdysvaltain ja Naton kanssa. 10. päivä tammikuuta Yhdysvaltain ja Venäjän varaulkoministerit tapasivat Genevessä, 12. tammikuuta oli Nato-tapaaminen Brysselissä ja 13. tammikuuta Häkkinen esitteli Etyjin pysyvän neuvoston kokouksessa Wienissä Suomen ja Ruotsin kannan, jonka mukaan 57 jäsenmaan Etyj on oikea viitekehys Venäjän aloitteesta keskustelemiseen.

”Esimerkiksi Yhdysvallat oli samaa mieltä. Suomi näkee yhä, että Etyj on ainoa paikka, jossa voidaan käydä kaikki osapuolet sisällään pitävää keskustelua”, Häkkinen sanoo.

Neuvotteluja on käyty myös esimerkiksi Nato-Venäjä-neuvostossa, EU:n ulkoministerien kesken ja Normandia-ryhmässä.

Yhdysvaltain ja Naton vastaukset tammikuun lopulla eivät Venäjän johtoa tyydyttäneet. Niinpä seurasi tiistai-iltana julkaistu kirje, jossa Lavrov vaati maakohtaisia vastauksia Etyj-tason kysymyksiin.

Lavrov viittasi Etyjin jäsenmaiden vuoden 1999 sopimukseen, jossa omaa turvallisuutta ei saa vahvistaa muiden maiden kustannuksella. Toinen viittaus oli Etyj-asiakirjaan vuodelta 1994, jossa valtioiden tulee ottaa huomioon ”muiden valtioiden oikeutetut turvallisuushuolet”.

”Etyjissä sovittiin myös, että mailla on vapaus päättää liittoutumisesta itse”, Häkkinen huomauttaa.

Tätä Venäjä ei kirjeessään vastaavalla tavalla painottanut, joskin asia tuli mainittua. Lavrov on myös Venäjän joulukuisten turvatakuuvaatimusten jälkeen myöntänyt, että Suomi ja Ruotsi päättävät mahdollisesta Nato-hakemuksesta itse ja Venäjä kunnioittaa maiden suvereniteettia.

Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen johtaja Teija Tiilikainen arvioi keskiviikkoaamuna, että Venäjä vaatii maakohtaisia vastauksia, koska tarkoitus on ”kaivaa esiin erilaisia vastauksia ja hajottaa tilannetta”.

Mitä yhtenäisemmin vastataan, sitä vaikeammaksi hajotuspyrkimykset käynevät.

”Suomi on EU:n osa ja totta kai koordinoimme Etyjissäkin asiaa yhdessä EU-maiden, kuten läheisen naapurimme Ruotsin kanssa ”, Häkkinen kertoo.

”Kuten ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on todennut, on kohteliasta, että Venäjän lähettämään kirjeeseen vastataan. Se on vielä mietinnässä, millä tavalla ja kenen nimissä siihen vastataan.”

Etyj-tasolla eteneminen on uuden puheenjohtajamaan Puolan harteilla. Maan ulkoministerin Zbigniew Raun odotetaan sukkuloivan asiassa ahkerasti tässä kuussa.

Uuden puheenjohtajamaan avauspuheessa 13. tammikuuta Rau korosti YK-sopimusten ja Helsingin ETYK-huippukokouksessa vuonna 1975 sovittujen perusperiaatteiden universaaliutta ja korvaamattomuutta.

”Puolan lähestymistapa on rakentava ja järkevä”, Häkkinen kiittää.

Suomen intresseissä on diplomaattisen keskustelun käyminen sen sijaan, että painopiste olisi strategisessa viestinnässä sotilaita siirtelemällä.

”Ja Etyj on neuvottelufoorumina oikea paikka käydä laajoja Euroopan turvallisuusarkkitehtuureja koskevia keskusteluja.”