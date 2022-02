Lehden julkaisemien asiakirjojen aitoutta ei ole vahvistettu, mutta ne vastaavat sitä mitä Naton ja Yhdysvaltojen edustajat ovat vastauksista kertoneet. Kumpikaan ei jousta Naton avointen ovien politiikasta.

Yhdysvallat, Nato, Venäjä ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj neuvottelivat tammikuussa kasvokkain kireissä tunnelmissa. Kun ”diplomatian superviikoksi” ristitty neuvottelukierros oli ohi, Venäjä vaati Yhdysvalloilta ja Natolta vielä kirjallisia vastauksia.

Ne toimitettiin noin viikkoa myöhemmin. Sekä Yhdysvallat että Nato toimittivat omat vastauksensa.

Nyt vastaukset on julkaistu espanjalaisessa El País -lehdessä. El País kertoo saaneensa ne omista lähteistään. Nato tai Yhdysvallat ei ole toistaiseksi vahvistanut julkaistujen asiakirjojen aitoutta.

Yhdysvaltain vastauksessa on esittelyteksti, seitsemän kohtaa ja lyhyt johtopäätöskappale. Naton vastauksessa on 12 kohtaa. Yhdysvaltain vastausten rakenne on koostettu siten, että ensin esitellään kohdittain Yhdysvaltain näkemys ja sen jälkeen eritellään Yhdysvaltain huolenaiheet.

Naton vastauksessa huomautetaan, että Venäjälle on jo 30 vuotta sitten tarjottu ainutlaatuiset puitteet rauhankumppanuudelle ja yhteistyölle varta vasten perustettujen instituutioiden kautta. Näihin kuuluu esimerkiksi Naton ja Venäjän yhteistyöneuvosto, joka perustettiin vuonna 1997.

Naton 26. tammikuuta lähettämän vastauksen mukaan näistä tarjotuista yhteistyömuodoista huolimatta Venäjä on rikkonut luottamuksen yhteistyöhön ja haastaa sekä globaalin että euroatlanttisen turvallisuuden perusteet.

Sekä Yhdysvaltain että Naton vastauksissa korostetaan sitä, että vastaajat haluavat ratkaista tilanteen diplomatian keinoin. Yhteistä vastauksille on myös se, että ne edellyttävät Venäjän lopettavan sotilaallisella voimalla uhkaamisen ja vetävän joukkonsa Ukrainan rajojen tuntumasta.

Naton vastauksessa mainitaan myös Venäjän joukkojen vetäminen pois Moldovasta ja Georgiasta, jossa joukot ovat ilman näiden maiden hallitusten suostumusta.

Molemmissa vastauksissa korostetaan halua neuvotella sekä joukoista Euroopassa että ase- ja ydinasevalvonnasta. Yhdysvaltain vastauksessa huomautetaan, että Yhdysvaltain joukkoja on Euroopassa enää noin neljännes verrattuna siihen, minkä verran joukkoja oli kylmän sodan lopussa.

Yhdysvallat ehdottaa vastauksessaan neuvottelua lyhyen ja keskipitkän kantaman ohjuksista ja niiden laukaisuvälineistä. Yhdysvallat tosin muistuttaa, että Venäjä on rikkonut INF-ohjuskieltosopimusta SSC-8 -ohjuksilla. Myös Aegis-järjestelmän ja Tomahawk-ohjusten suunnitelluista sijoittamisista Puolaan ja Romaniaan ollaan valmiita neuvottelemaan.

Sekä Naton että Yhdysvaltain vastauksissa Venäjälle korostetaan valtioiden suvereniteettia ja oikeutta valita liittoumansa itse. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Nato ja Yhdysvallat eivät suostu rajoittamaan Ukrainan tai muidenkaan maiden oikeutta hakea halutessaan Naton jäsenyyttä.

Venäjä ryhtyi esittämään vaatimuksiaan joulukuussa. Keskeisessä roolissa on ollut vaatimus, että Naton tulisi perua vuoden 2008 huippukokouksen päätöslauselmassa antamansa lupaus Ukrainalle ja Georgialle siitä, että ne ovat tervetulleita tavoittelemaan Naton jäsenyyttä.

El Paísin julkaisemista asiakirjoista ainakin Naton kirje vastaa melko pitkälti sitä, mitä Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kertoi vastauksen sisällöstä tiedotustilaisuudessa 26. tammikuuta.

Yhdysvaltain Venäjän-suurlähettiläs John Sullivan puolestaan kertoi aiemmin, että Yhdysvaltain vastaus Venäjälle sisälsi vastaehdotuksia sotaharjoituksista ja ohjuksista Euroopan alueella.

Kirjalliset vastaukset eivät ole riittäneet Venäjälle. Kaksi päivää vastausten jättämisen jälkeen Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi puhelinkeskustelussa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa, että hänen mielestään länsi on jättänyt huomiotta Venäjän turvallisuushuolet.

Puhelinkeskustelu käytiin perjantaina 28. tammikuuta. Seuraavana maanantaina 31. tammikuuta Venäjä lähetti täydentäviä kysymyksiä Etyj-maiden ulkoministeriöihin.