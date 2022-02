Presidentti Niinistö on kertonut saaneensa Eero Paloheimolta ”rohkaisua” huippukokousaloitteensa ihmisvelvollisuudet-teemaan. Nyt emeritus­professori vaatii maailmalle ”viisasten nyrkkiä” ja varoittaa ”demokratian eettisistä sudenkuopista”.

Puhelin soi, ja emeritusprofessori Eero Paloheimo (s. 1936) esittäytyy.

”Presidentti Sauli Niinistö soitti ja toivoi – ja on aikaisemminkin toivonut – että avaisin esittämääni ihmisvelvollisuuden käsitettä, kun hänellä on muita kiireitä.”

Tämäpä kiinnostavaa! Presidentti on kertonut kiistellyn intellektuellin vaikutuksesta Helsinki 2025 -huippukokousaloitteeseen, jota ulkomaiset asiantuntijat pohtivat HS:n haastattelussa viime viikolla.

Aloite on hieman muuttunut. Presidentin HS:lle lähettämässä Vieraskynä-kirjoituksessa maaliskuussa 2021 painottuivat arktinen ulottuvuus ja Helsingin hengen palautus 50 vuotta vuoden 1975 Etyk-huippukokouksen jälkeen.

Niinistö toisti huippukokousaloitteensa Foreign Policyn julkaisemassa kirjoituksessa 8. heinäkuuta 2021. Siinä arktisuutta ei mainittu, mutta esille nostettiin ”ihmisvelvollisuudet”.

Muutoksen taustavaikuttaja oli Eero Paloheimo.

Eero Paloheimo Tuusulanjärven rannalla olevassa kodissaan.

Paloheimo avaa kotinsa oven Tuusulanjärven rannalla, ja käymme asiaan. Miten yhteys Niinistöön syntyi?

”Olimme eduskunnassa samaan aikaan. Omat kauteni olivat 1987–1995, ja silloin tunsimme aika hyvin.”

Yhteys tiivistyi, kun Niinistö oli katsellut Alfatv-kanavalta Paloheimon suunnittelemaa sarjaa Maailmaa pelastamassa.

”Keskustelimme Kari Enqvistin ja Esko Valtaojan kanssa ihmisvelvollisuus-ajatuksestani. Presidentti soitti jakson nähtyään, ja aloimme viestittelyn.”

Niinistö totesi sittemmin Iltalehdelle, että ”jo antiikin ajoilta löytyy pohdintaa ihmisvelvollisuuksista”, ja termiä on usein käytetty velvollisuuksista toisia ihmisiä kohtaan. Niinistölle ihmisvelvollisuuksiin kuuluvat kuitenkin myös ilmastonmuutoksen torjunta, kyky vastata pandemioihin sekä sodan ja rauhan kysymykset ja ihmisoikeuksien ylläpito.

Tähän hän sanoi saaneensa ”rohkaisua” Paloheimolta. Ja nyt hän pyysi juuri Paloheimoa avaamaan ihmisvelvollisuusajattelua.

Kuunnellaan.

”Ihmislaji on lisääntynyt maapallolla nyt niin paljon, että se hyvin diktatorisesti pystyy ohjaamaan koko maapallon tulevaisuutta”, Paloheimo aloittaa.

”Ihmislajin pitäisi ymmärtää velvollisuutensa. Aiemmin sanottiin, että aateluus velvoittaa. Nykyisin pitää sanoa, että ihmisyys velvoittaa.”

Ihmisvelvollisuus tarkoittaa Paloheimon ajattelussa sitä, että ihmislajin tulee pitää huolta paitsi itsestään myös koko eliökunnasta, ilmakehästä, valtameristä ja maaperästä.

”Ihmisvelvollisuudet yläkäsitteenä, joka sisältää ihmisoikeudet, on puolestaan Niinistön ajatus, jonka olen hyväksynyt heti.”

HS:n haastattelemista professoreista kiinalainen Xuewu Gu arvioi, että eri maat käsittävät ihmisvelvollisuudet eri tavoin. Tästä voi syntyä ”suuri ristiriita”. Hän ehdottaa huippukokouksen teemaksi maailmanrauhaa.

”Olen samaa mieltä siitä, että sotiin ei ole varaa. Se on yksi edellytys ihmisvelvollisuuksien hoitamiselle”, Paloheimo sanoo.

Professori Robert van Voren pelkää, että autoritääriset johtajat ryhtyvät korostamaan velvollisuuksia ihmisoikeuksien kustannuksella.

”Kun ihmisoikeudet käsitetään yksilön oikeuksiksi esimerkiksi diktaattorien mielivaltaa vastaan ja ihmisvelvollisuudet koko ihmislajimme velvollisuuksiksi, uskon että nämä professorit ovat samaa mieltä”, Paloheimo selventää.

Paloheimon mainitsemia osatekijöitä, kuten huolehtiminen ilmastonmuutoksesta sekä luonnonvarojen ylikulutuksesta, sisältyy vaikkapa ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon ja hallitusohjelmaan.

Mihin erillistä ihmisvelvollisuudet-termiä tarvitaan?

”Se on kokoava sana, ja toivoisin, että se hyväksytään itsestäänselvyytenä kuten ihmisoikeudet on hyväksytty melkein kaikkialla.”

Vihreiden kansanedustajat Eero Paloheimo ja Pekka Haavisto joulukuussa 1990 eduskunnassa. 20 vuotta myöhemmin Paloheimo erosi vihreistä vastalauseena ”ylimitoitetulle maahanmuutolle”.

Paloheimo oli suunnittelija ja toinen omistaja perustamassaan insinööritoimistossa vuosina 1965–1994. Hän hoiti Teknillisen korkeakoulun puurakentamisen professuuria vuosina 1995–2000.

Vihreissä hän vaikutti jo varhain mutta oli vuonna 1988 perustamassa erillistä Vihreät rp -puoluetta. Sitä kutsuttiin ”linkolalaiseksi”.

”Pena [Pentti Linkola] on yksi merkittävimpiä koskaan eläneitä suomalaisia. Mutta minä en tuomitse tekniikkaa enkä kannata väkivaltaa kuten hän.”

Paloheimo erosi vihreistä lopulta vuonna 2010. Syyksi hän ilmoitti, että puolue tuki ”ylimitoitettua maahanmuuttoa”, joka ”samankaltaistaa maailman monikulttuurista mosaiikkia” ja aiheuttaa ”tasapaksun monokulttuurin”.

Tästä riemastui osa perussuomalaisista.

”Perussuomalaiset suhtautuvat minuun ystävällisesti. Pidän Jussi Halla-ahoa erittäin fiksuna miehenä. Arvostin esimerkiksi sitä, että hän vain lähti pois puheenjohtajan paikalta. Ei Sauli Niinistökään lähtenyt joka paikkaan, joka oli auki hänelle.”

Mutta onhan heissä eroja. Perussuomalaiset vastustavat humanitaarista maahanmuuttoa ja pakolaiskiintiötä. Niinistö arvioi uudenvuodenpuheessa vuonna 2019, että jos EU onnistuu muuttoliikkeen hallinnassa, ”monet maat, varmasti myös Suomi, olisivat valmiita nostamaan kiintiöpakolaisten määrää”.

Niinistö sanoi myös, että ”tarvitsemme maahanmuuttajia”. Eikö jo huoltosuhteemme kaipaa työperäisen maahanmuuton lisäämistä kuten Elinkeinoelämän keskusliitto ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ovat esittäneet?

”Valikoiva maahanmuutto on normaalia ja hyväksyttävää samoin kuin ihmisten, joilla on välitön hätä, auttaminen on inhimillisesti hyväksyttävää. Se, että otetaan porukkaa sokeasti sisään ilman, että on selkeää seulaa heidän motiiveistaan, on typerää.”

Vaikutteita virtaa myös Niinistöltä Paloheimolle. Presidentti ehdotti pandemian alussa ”koronanyrkkiä” eli kriisiryhmää, joka ”kerää julkisen ja yksityisen osaamisen ja esittää sitten maan hallitukselle tilannekuvaa ja ehdottaa toimenpiteitä”.

Paloheimo puolestaan esitti Kanava-lehdessä 8/21 Demokratioiden eettiset sudenkuopat -artikkelissaan koko maailmaa edustavaa ”viisaitten nyrkkiä”. Se ”kertoisi ujostelematta todellisen tilanteen sekä keinot ja aikataulut itse sairauden parantamiseen”.

”Viittasin Niinistön koronanyrkki-sanaan”, hän myöntää.

Mutta Paloheimo oli kiistanalaisempi. Hän kirjoitti myös, että ”demokratiasta tulee isoissa asioissa luopua”.

”Ne isot asiat ovat maapallon väkiluku ja maapallon kaikkein perustavin maankäyttö, millä tarkoitan erityisesti luonnonsuojelualueita. Kaikkeen muuhun demokratia voi hyvin olla voimassa, siinä ei suurta vahinkoa pääse syntymään.”

Paloheimon ”viisasten nyrkki” voisi muistuttaa Platonin ajattelua, jossa filosofit johtavat kansaa.

Yksi virke Kanava-artikkelissa tehnee viisasten nyrkistä kuitenkin demokratian kanssa yhteensopivan: viisaitten nyrkin ”valta olisi vain arvovaltaa” aivan kuin Niinistön koronanyrkki olisi vain ”ehdottanut” toimenpiteitä.

Viisasten nyrkki voitaisiin hyväksyä demokraattisella päätöksenteolla?

”Totta kai. Se voisi olla porrastetulla välillisillä vaaleilla valittava maailmanlaajuinen kokonaisuus tai YK:n esitys. Kyllä YK pystyisi pistämään kokoon tällaisen epävirallisen porukan.”

Väkiluvun kasvu on Paloheimon mukaan ”varsinainen tauti” ja esimerkiksi pandemia ja ilmastonmuutos sen oireita.

Demokratioissa väkiluvun kasvuun on reagoitu Paloheimon mielestä liian hitaasti.

”Sen sijaan Kiinan yhden lapsen politiikka on merkittävin ympäristöteko, mitä maailmassa on tehty.”

Nykyennusteilla väkiluku kasvaa noin kahdeksasta miljardista jopa 11 miljardiin vuoteen 2100 mennessä ja alkaa sitten vähentyä.

”Mutta jos se lasku tapahtuu inhimillisellä kahden lapsen politiikalla, kestävälle tasolle planeetan kantokyvyn suhteen päästään vasta vuosisatojen kuluttua”, Paloheimo laskee.

On lohdullisempiakin laskelmia. Silti ekologinen jalanjälkemme on jo nyt Maailman luonnonsäätiön laskelmissa selvästi yli maapallon kantokyvyn.

”Väestömäärän painottamisessa minä jankutan enemmän kuin presidentti”, Paloheimo myöntää.

Se ei estä Paloheimoa tukemasta huippukokousaloitetta, jonka ihmisvelvollisuudet-teemaan hän vaikutti.

”Meidän pitää antaa kaikki tuki Niinistön ajatukselle siitä, että Suomessa järjestetään huippukokous, jossa puhuttaisiin koko maailman tulevaisuudesta. Se on äärimmäisen kunnioitettava ajatus.”

Lue lisää: Onko Niinistön aloite ”resepti tuhoon” vai ”askel eteen­päin” – HS kysyi ulko­maisilta asian­tuntijoilta, mitä presidentin huippu­kokous­suunnitelmasta maailmalla ajatellaan

Lue lisää: Presidentti Niinistö maalailee yhdysvaltalaislehdessä kuvaa huippu­kokouksesta Helsingissä vuonna 2025 – presidentti haluaa elvyttää ”Helsingin hengen”

Lue lisää: Presidentti Niinistö käy kulisseissa keskusteluja, jotka määrittävät hänen perintönsä – ja voivat nostaa Suomen historian valokeilaan

Lue lisää: Väestöräjähdys peruttu? Väestön­kasvun loppu on näköpiirissä myös niillä maailman alueilla, jotka on totuttu yhdistämään suurperheisiin

Lue lisää: Arktista viileyttä ja Helsingin henkeä (Sauli Niinistön Vieraskynä-kirjoitus Helsingin Sanomissa 28. maaliskuuta 2021)