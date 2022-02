Joukkojen lähettäminen on enimmäkseen symbolinen ele. Yhdysvalloilla on Euroopassa entuudestaan yli 60 000 sotilasta.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden päätti keskiviikkona lähettää 2 000 uutta sotilasta Eurooppaan Ukrainan kiristyneen tilanteen vuoksi, uutistoimistot kertovat.

Yhdysvaltain puolustusministeriön eli Pentagonin mukaan Yhdysvalloista lähetetään parituhatta uutta sotilasta, jotka sijoitetaan Saksaan ja Puolaan. Lisäksi Saksasta siirretään noin tuhat amerikkalaissotilasta Romaniaan.

Puolustusministeriön tiedottaja John Kirby sanoi, että kyseessä on ”väliaikainen” joukkojen sijoittaminen. Hän ei halunnut tarkentaa tiedotustilaisuudessaan, milloin joukot voitaisiin palauttaa Yhdysvaltoihin.

Vaikka päätökset joukkojen lähettämisestä liittyvät Venäjän aiheuttamaan uhkaan Ukrainalle, Kirbyn mukaan ”nämä joukot eivät tule taistelemaan Ukrainassa”, uutiskanava CNN kertoo.

Keskiviikon ilmoituksessa mainitut 3 000 sotilasta eivät kuulu noin 8 500 sotilaaseen, jotka Yhdysvallat ilmoitti tammikuussa asettaneensa lähtövalmiuteen, mikäli niitä Euroopassa tarvitaan, uutistoimisto Reuters kertoo.

Yhdysvaltain ilmoitukset ovat enimmäkseen symbolisia etenkin siksi, ettei Yhdysvallat ole lupautunut sotimaan Ukrainan rinnalla, jos Venäjä maahan hyökkää. Ukraina ei kuulu sotilasliitto Natoon ja siten sillä ei ole sotilasliiton jäsenmaille kuuluvia turvatakuita.

Lisäjoukot ovat kuitenkin tervetulleita Naton itäisemmissä jäsenmaissa, joissa Venäjän toimien pelätään laajenevan suuremmaksi sodaksi.

Yhdysvalloilla on Euroopassa entuudestaan runsaat 60 000 sotilasta, joista yli puolet on Saksassa. Se on noin viidennes verrattuna kylmän sodan loppuaikojen määriin.

Yhdysvaltain mukaan Venäjä on sijoittanut noin satatuhatta sotilasta Ukrainan rajan tuntumaan. Lisäksi Yhdysvallat syytti maanantaina YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa, että Venäjä pyrkii lisäämään Valko-Venäjällä olevia joukkojaan noin 30 000:een lähiaikoina.

Länsimaiden mukaan myös Valko-Venäjällä olevia sotilaita voitaisiin käyttää Ukrainan vastaisessa hyökkäyksessä.

Venäjä kiistää amerikkalaisarviot joukkojen määristä ja sen, että maa valmistelisi hyökkäystä Ukrainaan.

Venäjä vaati joulukuussa, että Nato sitoutuu lopettamaan uusiin jäsenmaihin laajentumisen ja vähentämään joukkoja sekä aseistusta Naton itäisissä jäsenmaissa. Nato on ilmoittanut pitävänsä ovet auki uusille jäsenille, ja viime aikoina joukkoja on lisätty Naton itälaidalle, minkä lisäksi Yhdysvallat ja Euroopan maat antavat Ukrainalle aseellista apua.

Venäjän mielestä Yhdysvallat ja Nato toimivat aggressiivisesti ja ajavat Eurooppaa sodan partaalle. Venäjä ilmoitti alkuviikosta Suomeenkin toimitetussa kirjeessään olevansa ”vakavasti huolissaan kasvavista poliittis-sotilaallisista jännitteistä sen läntisten rajojen välittömässä läheisyydessä”.