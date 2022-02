Venäjän sotilaallinen varustelu Ukrainan rajoilla on kiihtynyt. HS kertoo, miten kriisi kehittyi ja kuinka uhkaava nykytilanne on.

Euroopan turvallisuustilanne on herättänyt alkuvuonna kasvavaa huolta. Tunnelma kiristyi joulukuussa, kun Venäjä vaati sotilasliitto Natoa lopettamaan laajentumisen uusiin jäsenmaihin sekä vähentämään joukkoja ja aseistusta Naton itäisissä jäsenmaissa. Venäjä nosti erityisesti esiin Ukrainan, jonka Nato-oven sulkemista se vaati.

Venäjä on tehostanut vaatimuksiaan sijoittamalla joukkojaan Ukrainan rajan tuntumaan, ja kireän tilanteen pelätään johtavan Venäjän hyökkäykseen. Hyökkäyksellä olisi laajoja seurauksia esimerkiksi Itämeren alueelle ja Suomeen.

HS kokosi yhteen, mitä tilanteesta tiedetään nyt ja mistä Ukrainan, Venäjän ja lännen välirikossa on kysymys.

Satelliittikuvat näyttävät joukkojen vahvistuvan

Venäjä on siirtänyt joukkojaan Ukrainan lähistölle viime kuukausien aikana. Joukkoja on siirretty muun muassa Länsi-Venäjälle, Venäjän valtaamalle Krimin niemimaalle sekä viimeisimpänä Valko-Venäjälle.

Sotilasliitto Naton mukaan kyseessä on laajin venäläisjoukkojen sijoittaminen Valko-Venäjälle sitten kylmän sodan loppumisen. Yhdysvaltalaisyritys Maxar Technologiesin välittämä ja analysoima satelliittikuva näyttää yrityksen mukaan, että Valko-Venäjälle on tuotu myös ballistisia ohjuksia.

Arviot Ukrainan suunnalle sijoitettujen joukkojen koosta vaihtelevat, mutta yleisesti vahvuuden arvioidaan olevan noin satatuhatta sotilasta.

Satelliittikuvista analyyseja tekevän Maxarin viesti on, että venäläisjoukkojen aktiivisuus ja taisteluvalmius ovat lisääntyneet.

Tuoreimmista, tammi–helmikuun taitteessa otetuista kuvista on nähtävissä joukkojen siirtoa Ukrainan suunnalle sekä muun muassa tykistön kovapanos­ammuntojen jälkiä.

Panssarivaunuja ampumaradalla Pogonovon alueella 26.1.2022.

Tykistöä ampumaharjoituksessa Pogonovon alueella 26.1.2022.

Tykistön ammunnan jälkiä Persianovskin harjoitusalueella 28.1.2022.

Ukraina on petrannut asevoimiaan, Venäjällä miljoonien sotilaiden reservi

Ukraina on viime vuosina parantanut asevoimiaan, mutta tehokkaaseen puolustus­kykyyn on matkaa. Venäjään verrattuna asevoimien koko kalpenee, kuten valtaosalla muistakin maista. Venäjällä on esimerkiksi noin kahden miljoonan sotilaan reservi, mannerten välisiä ballistisia ohjuksia, yli 1 100 taistelukykyistä lentokonetta ja yli 2 800 taistelupanssarivaunua.

Ukraina oli Neuvostoliiton romahtamisen aikaan merkittävä ydinase­valtio. Ukraina luovutti aseet tuhottavaksi Venäjälle, ja viimeinen siilo purettiin 2001. Vuoteen 2014 asti Ukrainan asevoimien tila oli heikentynyt, eikä kapasiteettia Krimin puolustamiseen ollut.

Vuodesta 2014 esimerkiksi Yhdysvallat on tukenut Ukrainan puolustushankintoja yli 2,5 miljardilla dollarilla. Puolustusmenojen osuus on kasvanut merkittävästi: vuonna 2013 osuus oli noin 1,5 prosenttia ja vuonna 2020 jo neljä prosenttia.

Krimin miehitys vuonna 2014 sysäsi tapahtumat liikkeelle

Sotatila Ukrainassa on kestänyt jo kahdeksan vuotta. Tapahtumat alkoivat 27. helmikuuta vuonna 2014. Silloin Krimin niemimaan alueparlamenttiin tunkeutui asemiehiä, jotka nostivat Venäjän liput salkoon.

Krimin niemimaa kuului Ukrainalle, mutta siellä asui venäläis­enemmistö. Viikkoa aiemmin mielenosoitukset Ukrainassa olivat äityneet väkivaltaisiksi. Parlamentti erotti Venäjän tukeman presidentin Viktor Janukovytšin, ja hän pakeni Venäjälle.

Krimille ilmestyi yhä enemmän sotilaita, jotka käyttivät syvänvihreitä maastopukuja. Heitä alettiin kutsua ”vihreiksi miehiksi”. Ukraina syytti Venäjää Krimin aseellisesta valtaamisesta. Venäjän presidentti Vladimir Putin väitti asemiesten olevan paikallisia itsepuolustusjoukkoja.

Maaliskuussa 2014 Krimillä järjestettiin kansanäänestys Venäjään liittymisestä. Venäjän mukaan äänestyksessä 96,77 prosenttia Krimin niemimaan asukkaista halusi erota Ukrainasta ja liittyä Venäjään. YK:n yleiskokous tuomitsi äänestystuloksen.

Täysimittainen Itä-Ukrainan sota alkoi toukokuussa 2014, kun venäläisten tukemat separatistit valtasivat Donetskin lentoaseman. Sotatila jatkuu Donbassin alueella ja tulitaukoa rikotaan jatkuvasti.

Alla oleva kartta kertoo Ukrainan lähihistorian vaikeista vaiheista. Voit siirtyä kartasta toiseen kuvaa napauttamalla.

Ukrainan ja Venäjän konfliktin juuret ovat pitkällä historiassa

Venäjän ja Ukrainan konflikti ylettyy kauas historiaan. Mustanmeren pohjoispuolella sijaitsevan Novorossijan alueen käänteet liittyvät niin Venäjän sotaan ottomaanien kanssa kuin Venäjän vallankumoukseenkin.

Novorossijan alue sijaitsee Mustanmeren pohjoispuolella. Se on suurelta osin nykyisen Ukrainan alueella. Krimin miehityksestä eli vuodesta 2014 lähtien Venäjällä on käytetty ”Novorossija” eli Uusi Venäjä -nimeä Ukrainan kahdeksasta eteläisestä ja itäisestä maakunnasta, joita moni pitää Venäjällä historiallisista syistä venäläisinä. Alueen kaupunkeja ovat Donetsk, Dnepropetrovsk, Odessa, Luhansk ja Harkova.

Novorossijan alue liitettiin 1919 perustettuun Ukrainan neuvostotasavaltaan. Alun perin Venäjä oli valloittanut alueet sodassa ottomaaneja vastaan keisarinna Katariina II:n aikana 1700-luvulla. Silloin aluetta alettiin kutsua Novorossija-nimellä.

Venäjän presidentti Putin on viitannut useaan otteeseen historiaan alueesta puhuessaan. Näin hän pyrkii oikeuttamaan toimet Ukrainassa.