Vaikka tuntuu, että sodan uhka lievittyy, Venäjä testaa kykyämme tehdä toimivia päätöksiä. Länsimäisen demokratian logiikalla on vaikea tulkita Venäjän liikkeitä, kirjoittaa analyysissään HS:n ulkomaantoimittaja Laura Halminen.

Venäjä vaikuttaa olevan valmis jatkamaan diplomatian tiellä. Kuluneella viikolla presidentti Vladimir Putin keskusteli puhelimessa Britannian pääministeri Boris Johnsonin kanssa. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on vaatinut useilta Euroopan mailta vastauksia siihen, mitä jakamaton turvallisuus heidän mielestään tarkoittaa.

Ovatko dialogi ja diplomatia voittamassa?

Siltä ei näytä, jos seuraa viime päivinä Ukrainan tienoille ja Valko-Venäjälle suuntautuvia kalustokuljetuksia. Avoimia lähteitä seuraavat tutkijat huomasivat eilen, että eri puolilta Venäjää, myös Karjalan Petroskoista, on ryhdytty siirtämään junalla Venäjän kansalliskaartille eli Rosgvardialle kuuluvia panssaroituja vankeinkuljetusautoja.

Jos ajatellaan tavanomaista maahyökkäystä Ukrainaan, ei mellakkapoliisin, kansalliskaartin tai pidätysajoneuvojen kuljettamisessa ole järkeä.

Ongelman ydin on tässä: järjenkäyttö on nyt yliarvostettua.

Brittiläisen ajatushautomo Chatham Housen vanhempi tutkija Keir Giles tiivisti asian seuraavasti:

”Hylkää kaikki oletukset Venäjän tekemisistä, jotka perustuvat siihen, mitä liberaali läntinen demokratia pitää rationaalisena”, Giles kirjoittaa Viron turvallisuuspoliittisen instituutin sivuilla.

”Moskovan valintojen käsittämiseksi on välttämätöntä katsoa maailmaa venäläisten linssien läpi sen sijaan, että ajattelua ohjaisi se, mikä on järjenmukaista Washingtonissa tai Brysselissä.”

Mitä Venäjän hallinto sitten tässä tilanteessa haluaa?

Vastausta voi etsiä Putinin omista sanoista. Marraskuussa Putin puhui Venäjän ulkoministeriön henkilökunnalle. Puhe löytyy kokonaisuudessaan Kremlin sivuilta.

”Viimeaikaisilla varoituksillamme on ollut vaikutusta: jännitteet ovat kiristyneet kuitenkin”, Putin sanoi viitaten sotilasliitto Naton laajentumiseen sekä Puolaan ja Romaniaan väitetysti sijoitettuihin ohjusjärjestelmiin.

”Tässä mielessä minulla on kaksi pointtia. Ensimmäiseksi: on tärkeää että he pysyvät tässä tilassa mahdollisimman pitkään, jotta heille ei tulisi mieleen lavastaa jonkinlaista konfliktia länsirajoillemme. Sitä emme tarvitse, emme tarvitse uutta konfliktia”, Putin sanoi.

Vladimir Putin piti etäkokouksen Venäjän turvallisuusneuvoston kanssa Moskovassa helmikuun 2. päivä.

Toisena Putin nosti esiin välttämättömyyden ponnistella turvatakuiden saavuttamiseksi, koska Putinin mukaan Venäjä ei voi jatkuvasti olla miettimässä, mitä tapahtuu huomenna.

He olemme me. Jos ei Suomi, niin Nato ja Yhdysvallat ainakin.

Meitä pidetään varpaillaan. Nyt katsotaan, kenen pokka pitää ja kuinka kauan.

Moskovan Poliittisten teknologioiden keskuksen varajohtaja, professori Aleksei Makarkin kutsui HS:lle vallitsevaa tilannetta ”hermosodaksi”.

Samaan jatkumoon sijoittuu myös eri EU-, Nato- ja Etyj-maille lähetty tarkennuksia vaativa kirje. Kirjeen sävy on hapan, jopa syyttävä. Vastauksia odotetaan nimenomaan valtioilta eikä liittoumilta.

Hybridikeskuksen johtaja Teija Tiilikainen kutsui Venäjän toimintaa tyypilliseksi hybridioperaatioksi.

”Tarkoitus on varmaan kaivaa esiin erilaisia vastauksia ja hajottaa tilannetta”, Tiilikainen sanoi.

Professori Makarkin arvioi, että kirjeellä kokeillaan, josko valtioiden vastauksista löytyisi vaihtelua. Viittauksia erimielisyyksiin voisi sitten käyttää hyväksi ja löydä kiilaa yhtenäisenä esiintyvien osapuolten välille, esiintyvät osapuolet sitten Naton, EU:n tai Etyjin yksituumaisina jäseninä.

Helppo juttu, ajattelisi moni: vastaukset Lavroville on koordinoitava yhdessä. Niin ainakin Suomi ja Ruotsi aikovat tehdä. Myös EU:lla on samansuuntaisia suunnitelmia.

Venäjä pelaa aikaa: meidän aikaamme. Pitämällä aloitteen käsissään ja edellyttämällä muita kiirehtimään se voi yrittää saada vastapuolen hätiköimään.

Aikaa ja sen käytön merkitystä täytyy selittää vähän. Siihen soveltuu oodaksi kutsuttu päätöksentekomalli. Englanniksi se tunnetaan nimellä OODA loop.

Oodan kehitti Yhdysvaltain ilmavoimien eversti, hävittäjälentäjä ja sotateoreetikko John Boyd (1927–1997). Malli koostuu neljästä toisiaan seuraavasta vaiheesta. Ne ovat havainnointi, tilanteen arviointi ja orientoituminen, päätöksenteko ja toiminta. Aloitekyky pysyy sillä osapuolella, joka kykenee tekemään ja toteuttamaan päätöksensä vastustajaa nopeammin.

Havainnointivaiheen tehtävä on tuottaa tietoa toimintaympäristöstä orientaatiovaiheen tarpeisiin. Orientaatiovaiheessa laaditaan analyysi tilanteesta. Näihin perustuu päätöksenteko. Havainnointi- ja tilannearviovaiheessa vaikuttavat saatu informaatio, kokemus ja kulttuuriperintö.

Ooda-mallin selittäminen kattavasti vaatisi paljon tieteellistä kirjallisuutta, mutta nyt on palattava tutkija Keir Gilesin sanoihin.

Venäläinen kulttuuriperintö lukee syntynyttä tilannetta toisin kuin meikäläinen. Meillä on havaintoja, mutta varma tieto on vähissä. Havaintommekin ovat ristiriitaisia: kalustokuljetukset ympäriinsä jatkuvat, sotaharjoitukset Valko-Venäjällä ovat käynnistymässä ja diplomaattiset viestit viuhuvat.

Ooda-mallin kehittäjän Boydin mukaan on olennaista ylläpitää suurinta mahdollista joustavuuden ja aloitteellisuuden tasoa, jotta toimenpiteet voidaan pitää nopeina ja siten vastapuolelle vaikeasti ennakoitavina.

Vastustajaa nopeamman päätöksenteon toteuttaminen takaa informaation ylivoiman suhteessa vastustajaan. Operaatiossa se mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen ja vastustajan voittamisen.

Venäjä haluaa pitää aloitteen itsellään. Nyt se odottaa, kuinka paljon me hätäännymme.

Sähläämmekö tämän ihan itse?