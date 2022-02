Isis-järjestön ykkös­johtajat räjäyttivät itsensä ja lapsensa ilmaan parin vuoden välein – mitä terroristi­järjestöstä on jäljellä?

Isis-järjestölle on laadittu muistokirjoituksia ennenaikaisesti. Isisin innoittamat terroristit toimivat nykyään monissa maissa kaukana järjestön synnyinseudulta, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Mykkänen.

Lokakuussa 2019 Yhdysvaltain erikoisjoukot saivat satimeen maailman pahamaineisimman terroristijohtajan, Isis-järjestöä johtaneen Abu Bakr al-Baghdadin. Amerikkalaisjoukkojen lähestyessä hän räjäytti itsensä ilmaan ja surmasi samalla kolme lastaan Luoteis-Syyriassa.

Kolmisen päivää myöhemmin Isis-järjestön asioista päättävä neuvosto ilmoitti, että järjestöllä on uusi johtaja: Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi.

Näin kertoessaan Isis halusi viestiä, että vaikka järjestön johtaja oli kuollut, aate ja Isis olivat elossa.

Keskiviikon ja torstain välisenä yönä amerikkalaisjoukot tavoittivat al-Baghdadin seuraajan al-Qurayshin, myöskin Luoteis-Syyriassa. Hän räjäytti amerikkalaisten mukaan itsensä ilmaan ja surmasi samalla useita perheenjäseniään, naisia ja lapsia.

Vuonna 2019 surmattu Isis-johtaja Abu Bakr al-Baghdadi.

Koska historia näyttää toistavan itseään, henkiin herää ilmiselvä ja usein aiemminkin esitetty kysymys: Mitä on jäljellä Isis-järjestöstä, jota kutsuttiin taannoin myös Islamilaiseksi valtioksi tai Kalifaatiksi, kun järjestöllä oli hallussaan laajoja alueita Syyriassa ja Irakissa?

Vastaus on vaikea ja sitä on haettu vaihtelevalla menestyksellä. Esimerkiksi keväällä 2018 New America -ajatushautomo julkaisi pohtivan artikkelin, jonka otsikossa luki kuin muistokirjoituksessa: ”Irak Isisin jälkeen – mitä nyt pitäisi tehdä?”

Se oli hieman ennenaikaista, mutta maaliskuussa 2019 Yhdysvaltain tukemat kurdijoukot ilmoittivat, että Isis on menettänyt viimeisenkin alueensa Syyrian ja Irakin raja-alueella. ”Islamilainen valtio” katosi.

Viime joulukuulta löytyy kuitenkin Le Monde Diplomatique -lehden analyysi, jossa todetaan näin: ”Irakissa Isis on tehnyt paluun.”

Muutaman päivän takaa puolestaan on luettavissa israelilaisen Haaretz-lehden juttu, jossa kerrotaan, että Isis on tehnyt hyvin näyttävän paluun Syyriassa.

Haaretzin artikkelissa kerrottiin Isis-jäsenten äskettäisestä hyökkäyksestä Pohjois-Syyrian kurdialueella sijaitsevaan vankilaan. Päiviä kestäneissä taisteluissa kuoli satoja ihmisiä.

Yhteenotto oli suurin voimannäyttö Isisiltä kolmeen vuoteen, Haaretz kertoi.

Isis ei selkeästikään ole kuollut, mutta se on heikentynyt merkittävästi niistä ajoista, kun järjestö julkaisi kammottavia videoita kaulojen katkomisista ja Yhdysvallat liittolaisineen moukaroivat sen asemia Syyriassa ja Irakissa.

Yksi mittari Isisin elinkelpoisuudesta on tarkastella järjestön tekemiä terrori-iskuja Euroopassa. Viimeinen merkittävä terrori-iskujen sarja Euroopassa tehtiin Espanjan Barcelonassa ja Cambrilsissa elokuussa 2017 eli puoli vuosikymmentä sitten.

Iskuissa kuoli yhteensä 24 ihmistä, joista kahdeksan oli terroristeja. Jäi jossain määrin epäselväksi, oliko iskun takana Isis-järjestö. EU:n poliisiviraston Europolin mukaan terroriteoissa oli kuitenkin jihadistinen motiivi ja ainakin joku otti iskusta ”vastuun” Isisin nimissä.

Europolin terrorismia kartoittavassa vuosiraportissa todettiin 2021, että Isisin kyky iskeä Euroopassa on ”vähentynyt merkittävästi” sen jälkeen, kun järjestö menetti alueensa Lähi-idässä.

Siitä huolimatta Europol uskoo, että Isisin uhka on yhä olemassa ja järjestöllä on haluja tehdä iskuja myös Euroopassa.

Jossain ovat ne tuhannet kalifaatin kutsun kuulleet ihmiset, joita Syyriaan virtasi kymmenistä eri maista Euroopasta, Afrikasta ja muualta.

Toki monen olinpaikka on selvillä, sillä entisiä Isis-terroristeja on kurdien vankeina Pohjois-Syyriassa yli 10 000, heistä parituhatta ulkomailta saapuneita vapaaehtoisia.

Maaliskuussa 2019 kuvattu saksalainen Muhammed oli yksi tuhansista kurdien vangitsemista Isis-taistelijoista Pohjois-Syyriassa.

Yhdysvaltain hallituksen osittain rahoittama Wilson Center -ajatushautomo kertoi viime joulukuussa päivittämässä katsauksessaan, että Isis ja Yhdysvaltain aiempi ykkösvihollinen al-Qaida ovat yhä vakava terroristinen uhka ja ne ovat sitä globaalisti.

Katsauksessa kiinnitettiin huomiota siihen, että Isisin nimeä kantavia järjestöjä toimii aktiivisesti nyt monella alueella kaukana järjestön syntymailta: Länsi-Afrikassa, Sahelin alueen maissa, Tunisiassa, Jemenissä, Siinain niemimaalla ja muualla.

Wilson Centerin mukaan Isis-järjestöön kytkeytyvät terroristit surmasivat yksistään Länsi-Afrikassa lähes 5 000 ihmistä vuonna 2020.

Vertailun vuoksi: Isisin tekemiksi sanotuissa Pariisin terrori-iskuissa vuonna 2015 kuoli hyökkääjät mukaan lukien 137 ihmistä ja Brysselin vuoden 2016 iskuissa 35 ihmistä.

Parin viime vuoden aikana myös Kaakkois-Afrikassa sijaitsevasta Mosambikista on kantautunut uutisia Isis-järjestön innoittamien jihadistien hyökkäyksistä.

Vaikka ”kalifaatti” on kaatunut, moni haluaa yhä toimia sen nimissä.

Viime syksynä kiinnitettiin runsaasti huomiota aiemmin melko vähän tunnettuun Isis-K-järjestöön, joka aloitti toimintansa Afganistanissa vuonna 2015. Järjestö teki pommi-iskun Kabulin lentokentällä Yhdysvaltain johtaman kaoottisen evakuointioperaation aikana ja surmasi yli 180 ihmistä.

Yhtäkkiä Afganistanissa järjen tai ainakin järjestyksen ääneltä vaikutti Isis-K:ta vastustava Taleban-liike, joka oli neljännesvuosisata aiemmin tarjonnut turvapaikan al-Qaida-verkoston johtajalle Osama bin Ladenille.

Historia ei välttämättä toista itseään, mutta kulkee terrorisminvastaisessa sodassa jonkinlaista synkkää ympyrää.

Torstaina surmansa saanut Isis-johtaja Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi.

Muistissa on, että Yhdysvallat hyökkäsi Afganistaniin sen jälkeen, kun al-Qaida teki syksyn 2001 terrori-iskut New Yorkiin ja Washingtoniin.

Yhdysvallat hyökkäsi myös Irakiin väittäen, että Irakilla on joukkotuhoaseita ja myös yhteyksiä al-Qaidaan. Kumpaakaan ei ollut, mutta Yhdysvaltain hyökkäys radikalisoi monia irakilaisia.

Yksi heistä oli Isis-järjestön myöhempien aikojen kalifi al-Baghdadi. Ja toinen oli hänen seuraajansa al-Qurayshi.

Molemmat miehistä päätyivät Yhdysvaltain vangeiksi Camp Bucca -nimiselle leirille Irakissa. Joidenkin mediatietojen mukaan miehet olivat amerikkalaisten vankeina yhtä aikaa, mistä alkoi kohtalokas ja kauaskantoinen ystävyys.