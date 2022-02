Yhdysvallat toivoo pystyvänsä vesittämään Venäjän suunnitelman tuomalla sen julkisuuteen.

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon kertoi torstaina sillä olevan todisteita siitä, että Venäjä suunnittelee lavastavansa videon, joka oikeuttaisi maan hyökkäyksen Ukrainaan.

”Meillä on tietoa, jonka mukaan venäläiset haluavat todennäköisesti keksiä tekosyyn hyökkäykselle”, Pentagonin tiedottaja John Kirby sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Asiasta kertovat myös yhdysvaltalaislehdet The New York Times ja The Washington Post viranomaistietojensa pohjalta.

Osana suunnitelmaa Venäjä aikoo lavastaa ja kuvata hyökkäyksen, jonka Ukrainan asevoimat tekevät joko Venäjän maaperällä tai Itä-Ukrainan venäjänkielistä väestöä vastaan.

Viranomaisten mukaan Venäjä aikoo hyödyntää videota syyttääkseen Ukrainaa venäjänkielisten joukkomurhasta, The New York Times kertoo. Tämän jälkeen Venäjä aikoo videon synnyttämän kuohunnan turvin tunkeutua Ukrainaan. Venäjä on kerännyt yli 100 000 sotilasta Ukrainan rajalle.

Viranomaisten mukaan Venäjän videon on tarkoitus olla hyvin yksityiskohtainen.

”Uskomme, että Venäjä tuottaisi propagandavideon, joka sisältäisi ruumiita, surijoita esittäviä näyttelijöitä ja kuvia tuhoutuneesta seudusta”, Kirby kertoi toimittajille.

Hänen mukaansa videolla näkyvän Ukrainan sotilaskaluston on tarkoitus näyttää siltä kuin se olisi peräisin lännestä.

Yhdysvallat toivoo pystyvänsä vesittämään Venäjän suunnitelman tuomalla sen julkisuuteen.

Operaation takana ovat Venäjän turvallisuuspalvelut ja suunnitelman valmistelu on jo pitkällä, asiaan perehtyneet henkilöt kertovat The Washington Postille. The New York Timesille puhuneet viranomaiset eivät paljastaneet, mistä tieto Venäjän suunnitelmasta on peräisin, koska se voisi vaarantaa heidän lähteensä.

Kirby vihjaisi, että suunnitelman takana olisivat ”Venäjän hallituksen korkeimmat tahot”.

Venäjä, Ukraina ja Yhdysvallat ovat kuitenkin sodan uhatessa kukin epäluotettavia viestijöitä, joten kaikkiin tietoihin on syytä suhtautua varauksella.

Britannian hallitus on tehnyt tiedustelutiedosta oman analyysinsa ja uskoo, että Venäjä suunnittelee tekosyyn hankkimista syyttääkseen Ukrainaa hyökkäyksestä, Britannian hallituksen viranomainen kertoi. Hänen mukaansa tiedustelutiedon yksityiskohdat ovat ”uskottavia ja äärimmäisen huolestuttavia”.

Nyt julki tullut suunnitelma on samankaltainen kuin aikaisemmin paljastetut lavastusoperaatiot, joiden turvin Venäjä on kaavaillut hyökkäystä Ukrainaan.

HS kertoi tammikuussa Yhdysvaltain tiedustelulähteiden kertoneen, että Venäjä olisi sijoittanut Ukrainaan kaupunkisotaan ja räjähteisiin erikoistuneita joukkoja, jotka valmistelisivat sabotaasi-iskuja Venäjä-mielisiä joukkoja vastaan saadakseen syyn sodan aloittamiselle.

Venäjän presidentinhallinnon tiedottaja Dmitri Peskov totesi tuolloin, että länsimediassa esitetyt amerikkalaisväitteet olisivat täysin vailla pohjaa, Venäjän uutistoimisto Tass kertoi.

Myös Ukrainan sotilastiedustelu on väittänyt, että Venäjän joukot suunnittelisivat jonkinlaista sotaa oikeuttavaa lavastusta.