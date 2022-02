Itä-Ukrainan liittäminen Venäjään ja asejärjestelmien tuonti Valko-Venäjälle sopisivat Kremlin strategiaan.

Venäjän Yhdysvalloille ja sotilasliitto Natolle esittämät laajat vaatimukset vetäytymisistä, aserajoituksista ja turvallisuustakuista ovat johtaneet kansainväliseen kiistaan, jota on tammikuun ajan pyritty ratkaisemaan diplomatian avulla.

Venäjä keskitti lokakuussa joukkojaan Ukrainan rajojen läheisyyteen. Selkkaus ja sen selvittely ovat toistaiseksi keskittyneet ensi sijassa Ukrainan kohtaloon. Ukrainalaiset ja yhdysvaltalaiset lähteet ennustivat joulukuussa Venäjän valmistautuvan laajaan hyökkäykseen Ukrainaan, minkä Venäjä on kiistänyt.

Tilanne on edelleen epäselvä ja kiistan seurauksista on esitetty joukko arvauksia. Tässä niistä viisi.

Venäjän suurhyökkäys Ukrainaan

Kauhuskenaarioita Venäjän laajasta hyökkäyksestä ei ole hylätty vaikka niiden suosio on neuvottelujen myötä hiipunut.

Joulukuussa esitettyjen länsiarvioiden mukaan Venäjä valmistelisi helmikuista hyökkäystä, jossa joukot työntyisivät Ukrainaan Krimiltä, lounaiselta Venäjältä ja Valko-Venäjältä. Samalla Transnistrian alueella olevat ja sinne lennätetyt venäläisjoukot tukisivat maahanlaskujoukkojen aloittamaa operaatiota.

Vastaväitteitä tälle vaihtoehdolle on useita. Ensinnäkin Venäjä on tuonut joukkoja alueelle hitaasti ja näyttävästi, mikä on antanut Ukrainalle yllin kyllin aikaa valmisteluille. Pääosa Venäjän puolelle kootuista joukoista on satelliittitietojen mukaan edelleen Rostovin, Voronežin ja Kurskin alueilla noin sadan kilometrin päässä rajasta.

Tiedot Venäjän joukkojen määrästä ovat vaihdelleet jatkuvasti. Ukrainan puolustusministeriön tuoreimman tiedon mukaan Venäjällä olisi tällä hetkellä 115 000 sotilasta ”Ukrainan rajojen tuntumassa”. Joukko on mittavan rintamasodan aloittamiseen kovin pieni.

Maantiedekin asettaa omat rajoituksensa. Krimin niemimaan maayhteydet Ukrainan mantereeseen ovat kapeat. Pohjoisessa suuri osa Valko-Venäjän ja Ukrainan välisestä rajaseudusta on Tšernobylin ydinonnettomuuden saastuttamaa suota.

Ja lopuksi: mikä olisi sodan tavoite? Valloitus, Ukrainan jakaminen vai pienet alueluovutukset salamasodan jälkeen samaan tapaan kuin Georgian sodassa vuonna 2008? Entä valloituksen jälkeen? Länsi-Ukrainan viimeiset vastarintamiehet saatiin toisen maailmansodan jälkeen kiinni vasta 1956. Sissisota ja vastarinnan kausi tuskin olisi tällä erää ainakaan lyhyempi.

Venäjä kaappaa Itä-Ukrainan separatistialueet

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden piti kaksi viikkoa sitten Washingtonissa lehdistötilaisuuden, jossa hän arvioi Venäjän suunnittelevan ”vähäistä tunkeutumista” Ukrainaan. Bidenin ilmaus herätti sekä närää että hilpeyttä mutta arvio oli varmasti vakavasti esitetty.

Lue lisää: Biden nostatti kylmiä väreitä puheillaan Venäjän ”vähäisestä tunkeutumisesta” Ukrainaan

”Vähäinen tunkeutuminen” saattaisi merkitä esimerkiksi Itä-Ukrainan separatistialueiden lopullista haltuunottoa.

”Äiti Venäjä, ota Donbass takaisin!” Pyynnön kajautti Venäjän englanninkielisen tv-kanavan RT:n ja uutistoimistoyhtiö Rossija Segodnjan päätoimittaja Margarita Simonjan vuosi sitten puhuessaan Donetskissa. Simonjan ei ole ajatuksineen Venäjän eliitissä yksin, vaikka Kremlin lehdistöpäällikkö Dmitri Peskov kiirehtikin muistuttamaan, että Simonjan ei edusta presidentinhallintoa.

Ellei Venäjä liitä Donetskin ja Luhanskin maakuntien itäisiä osia itseensä se voi vaikkapa tunnustaa itse luomansa ”kansantasavallat”. Alueen Ukrainan-mielinen väestö on ottanut jalat alleen tai passivoitunut täysin.

Alueen yhteydet Ukrainaan ovat kuihtuneet koronaepidemian myötä ja monella alueen asukkaalla on jo Venäjän passi taskussaan. Venäjän vakinaisten joukkojen laaja vyöry alueelle ei kohtaisi juurikaan paikallista vastarintaa. Olisivatkohan lisäpakotteet tai muut lännen vastatoimetkaan kovin mittavia?

Venäjä kaappaa Valko-Venäjän

Valko-Venäjä on valtioliitossa Venäjän kanssa ja sen johtajasta Aljaksandr Lukašenkasta on tullut vuoden 2020 kansannousun jälkeen täysin riippuvainen Venäjästä. Tänä talvena hän on tunnustanut viimein Krimin liittämisen Venäjään ja uhonnut ”satojen tuhansien Venäjän sotilaiden” puolustavan Valko-Venäjää lännen hyökkäyksiä vastaan.

ECFR-ajatushautomon tuoreen raportin mukaan Lukašenka on käytännössä jo taannut Venäjälle oikeuden neljän lentotukikohdan ja 30 asevaraston käyttöön Valko-Venäjällä. Lisäksi presidentin kaavailema perustuslakimuutos sallisi ydinaseiden sijoittamisen maahan.

Venäjän puolustusministeriön julkaisema kuvakaappaus Venäjän ja Valko-Venäjän yhteisistä sotaharjoituksista.

Venäjä ja Valko-Venäjä aloittavat ensi viikolla yhteiset sotaharjoitukset, ja joukkoja on tuotu maahan Yhdysvaltain tiedon mukaan jo viidentuhannen sotilaan verran. Venäläisiä sotilaita on tuotu runsaasti myös Smolenskin ja Brjanskin alueille aivan Valko-Venäjän rajan läheisyyteen.

Naton tiedustelutietojen mukaan Venäjän ja Valko-Venäjän sotaharjoitukseen tulee kaikkiaan 30 000 sotilasta S-400-ilmatorjuntajärjestelmineen päivineen, mikä tekee harjoituksesta Valko-Venäjän suurimman sitten Neuvostoliiton hajoamisen.

Nähtäväksi jää, lähtevätkö Venäjän joukot ja asejärjestelmät Valko-Venäjältä kahden viikon kuluttua, kun harjoitus päättyy.

Venäjän presidentti Vladimir Putin pitäisi varmasti hyvänä ratkaisuna Valko-Venäjän liittämistä Venäjän federaatioon, mutta tämä tuskin kuuluu lyhyen tähtäimen tavoitteisiin. Valko-Venäjän oppositio on piesty, mutta samalla siitä on piesty pois myös paljon sen entistä Venäjä-ystävyyttä.

Eskalaatio jatkuu ilman ratkaisua

Pörssianalyytikkojen tapa ennustaa osuu usein oikeaan eli toisin sanoen tämän päivän kehitys jatkuu huomenna suuremmalla tai pienemmällä vauhdilla. Todennäköistä on, että diplomaattiset neuvottelu- ja kirjelmöintikierrokset eivät tyydytä Venäjää ja Moskova koventaa puheitaan. Samalla kovenevat myös puheet Yhdysvalloissa ja EU:ssa, ja lisää pakotteita vaaditaan.

Venäjä lisää joukkojaan jatkossa suurin piirtein sinne, mihin niitä on jo tuotu. Paikalle tuodaan uusia asejärjestelmiä ja osa Välimeren sotaharjoitukseen osallistuneista venäläisaluksista purjehtii Mustallemerelle. Valko-Venäjän sotaharjoitus päättyy ja osa Venäjän joukoista poistuu mutta samaan aikaan muita joukkoja tulee tilalle.

Hermopelin jatkuminen lisää epävarmuuksia mutta kevään mittaan läntinen yleisö alkaa kyllästyä ikäviin uutisiin. Kremlissä ryhdytään kehittelemään jotain uutta.

Lue lisää: Mihin Venäjä pyrkii kirjeillään? Käynnissä on ”hermosota”, jossa Venäjän arvaamattomuus asettaa sen ylilyöntiasemaan, sanoo tutkija

Kotirintaman paine pakottaa Putinin sopuun

Venäjän sisäinen muutos ja vieläpä lännen toivomaan suuntaan on vaihtoehdoista kenties epätodennäköisin. Krimin miehityksen jälkeen 2014 nähtyä isänmaallista huumaa ei näy missään, mutta hiljaisen enemmistön hiljainen tuki Putinin ulkopolitiikalla yhä on. Oppositio ja kansalaisyhteiskunta on pitkälle nitistetty ja hiljennetty.

Aivan auvoisia Putinin näköalat kotirintamalla eivät sentään ole. Radiokanava Eho Moskvy julkaisi viime viikon lopulla verkkosivullaan vetoomuksen otsikolla ”Kunhan sotaa ei tulisi”. Satakunta julkkista ja lukeneiston edustajaa vaati siinä eliitin ”sotapuoluetta” hillitsemään verenhimonsa ja muistutti, ettei Venäjää kukaan uhkaa.

Perjantai-iltapäivään mennessä vetoomuksen oli allekirjoittanut yli neljätuhatta venäläistä kansalaisaktivistia, tutkijaa ja poliitikkoa. Joukko ei ole suuri eikä Putin ole kymmeneen vuoteen nauttinut eikä juuri kaivannutkaan kaupunkikeskiluokan tai niin sanotun älymystön tukea.

Allekirjoittajien joukkoon mahtuu kuitenkin monenlaisia mielipidevaikuttajia. Laajan rintaman hyökkäys Ukrainaan ainakin nostaisi kotiyleisössä melko laajaa vastarintaa. Samalla kansa jakautuisi. Jo nyt radioaseman vetoomuksen allekirjoittajia on nimitelty maanpettureiksi ja viidenneksi kolonnaksi.