Yhdysvaltojen tiedottaminen ”lavastetusta videosta” ei yksin voi estää Venäjän hyökkäystä Ukrainaan – mutta lopullista päätöstä on tuskin tehty.

Marraskuun 26. päivänä 1939 Mainilan kylään Neuvostoliiton puolella osui tykistötulta. Neuvostoliitto lähetti Suomelle nootin, jossa se ei halunnut ”paisuttaa” asiaa mutta halusi, ”ettei tällaisia inhottavia tekoja vastedes tapahtuisi”.

Suomi vastasi, että laukaukset oli kuultu, mutta ne eivät voineet tulla Suomen puolelta ja ehdotti joukkojen vetämistä molemmin puolin kauemmas rajasta.

Nootti 28. marraskuuta kutsui vastausta ”ammunnan uhrien ivaamiseksi” ja irtisanoi hyökkäämättömyys­sopimuksen. 29. marraskuuta väitettiin jo, että suomalaiset joukko-osastot ”hyökkäsivät neuvostojoukkoja vastaan” Karjalan kannaksella ja muillakin kohdin rajaa.

30. marraskuuta Neuvostoliitto hyökkäsi ja talvisota alkoi.

Venäjän lavastamaa hyökkäystä oman hyökkäyksen oikeuttamiseksi on ennakoitu myös Ukrainassa jo vuosia. Vetosihan Venäjä ukrainalaisten väitettyihin provokaatioihin vallatessaan Krimin vuonna 2014 ja ryhtyessään tukemaan Itä-Ukrainan separatisteja.

Esimerkiksi vuonna 2018 Ukraina vertasi Venäjän toimia Mainilan laukauksiin, kun Venäjä syytti Ukrainaa provokaatiosta ampuessaan ukrainalaisia tykkiveneitä ja tuhotessaan ukrainalaisen hinaajan.

Uusimman epäilyn kertoi Yhdysvallat torstaina. Se sanoi Venäjän suunnittelevan lavastettua videota ukrainalaishyökkäyksestä.

Yhdysvallat ennakoi, että video sisältäisi ”ruumiita, surijoita esittäviä näyttelijöitä ja kuvia tuhoutuneesta seudusta”. Lavastetussa hyökkäyksessä ”Ukrainan” sotilaskalusto näyttäisi olevan lännestä.

Yhdysvallat sanoi pyrkivänsä vesittämään Venäjän suunnitelman tuomalla sen julkisuuteen. Samaa se yritti 14. tammikuuta kertoessaan, että Venäjä oli lähettänyt sabotöörejä Ukrainan itäosiin valmistelemaan lavastettua iskua. Ukrainan sotilastiedustelu kertoi samoina päivinä, että Venäjä valmisteli valehyökkäystä Ukrainan puolelta Venäjän tukeman Transnistrian Kolbasnan pikkukaupunkiin.

Venäjä tukee 1990 Moldovasta itsenäiseksi julistautunutta Transnistriaa. Tekosyy olisi siis lähteä auttamaan pientä Transnistriaa Ukrainan väitettyä hyökkäystä vastaan.

Mutta mihin Venäjä edes tarvitsee tekosyytä, jos se hyökkää Ukrainaan keskitettyään sen rajoille jo yli satatuhatta sotilasta?

Muu maailma ei uskoisi ”Mainilan laukausten” kaltaista tekosyytä. Venäjän sisällä valtamedia on kuitenkin vallanpitäjien hyppysissä. Venäjä voi nykyisin sulkea internetinkin kansainvälisestä verkosta ainakin lyhyiden kokeilujen tasolla, mikä rajaisi läntisten tietojen saatavuutta.

”On relevantti kysymys, vaikuttaisiko Mainilan laukausten kaltainen tarina Venäjän sisällä suuntaan tai toiseen”, sanoo vanhempi tutkija Jussi Lassila Ulkopoliittisesta instituutista.

”Kansan vähemmistö tietää läntisen näkökulman ja tukeutuu siihen. Sitten on vanhempi television varassa oleva väki ja lopulta kaikki ne, jotka tuntevat valtionjohdon ja lännen näkemykset ja tekevät tyypillisen venäläisen exitin eli yrittävät pysyä asiasta erossa.”

Yhdessä asiassa propaganda ei toimi.

”Venäläisillä on aika positiivinen käsitys lännestä, vaikka Nato on toinen asia. Putinilta toivotaan Venäjällä lähinnä liennytystä ja normaaleja välejä lännen kanssa.”

Vanhempi tutkija Jussi Lassila Ulkopoliittisesta instituutista.

Entä avainkysymys: voiko ”Mainilan laukausten” kaltaisen harhautussuunnitelman paljastaminen ennalta estää sen toteuttamista?

”Ei varmasti yksistään, jos päätös sotatoimien laajentamisesta olisi tehty. Jos päätöstä ei ole tehty, kuten olen taipuvainen ajattelemaan, vaikutusta voi toki olla”, Lassila arvioi.

Tutkijan mukaan jatkuva jännitteen kasvattaminen on enemmän Putinin intressien mukaista kuin riskialtis hyökkäys.

”Putin haluaa huomion kääntyvän sisäisistä vaikeuksista, ja paine voi hajottaa lännen rivejä. Jos Venäjä hyökkää, se menettää nämä edut.”

Yksi asia säilyy: jos hyökkäys tulee, sitä edeltää Mainilan laukausten kaltainen lavastus, vaikka siihen ei kukaan uskoisikaan.

”Hyökkäystä edeltävän provokaation lavastus on enemmän sääntö kuin poikkeus eikä vain Venäjällä. Venäjä tukeutuu tässä suhteessa hyvin perinteisiin metodeihin”, Lassila arvioi.

Johtava tutkija Hanna Smith Hybridiosaamiskeskuksesta.

Hybridi­osaamis­keskuksen tutkiva johtaja Hanna Smith pitää Venäjän toimia ”härnäämiskampanjana”, jonka perimmäistä tarkoitusta ei vielä tiedetä.

”Venäjä on tässä aika hyvä. Koskaan ei voi tietää mistä on kyse, joten on reagoitava välillä vähän ylikin.”

Venäjän mukaan sitä itseään härnätään lännen lausunnoilla, kuten väitteillä lavastetun videon suunnittelemisesta.

”Olisiko näitä lausuntoja, jos ei olisi Venäjän toimia? Venäjä on proaktiivinen ja me olemme reaktiivisia.”

Mainilan laukaukset -vertaukseen Smith sanoo, että historia ei toista itseään aivan samalla tavalla.

”Aina halutaan löytää uudenlainen kuvio, vaikka perusperiaate on sama. Vuonna 2014 Venäjä väitti fasistien pitävän valtaa Kiovassa ja suuntaavan kohti venäläis­vähemmistöä. Nyt voi tulla muuta bluffia, mutta emme tiedä tarkalleen mitä.”

Entä voiko Yhdysvaltojen paljastusta valevideon valmistelusta pitää propagandana, kuten Venäjän johto väittää? Venäjällä on usein muisteltu, kuinka Yhdysvallat oikeutti hyökkäyksensä Irakiin virheellisellä väitteellä maan joukkotuhoaseista.

”Näkisin, että jonkun tasoista tietoa asiasta on ja siitä huolestutaan sen verran, että tullaan julkisuuteen. Kyseessä voi olla Venäjän hämäys, mutta se on pakko nostaa kepin nokkaan.”

Lue lisää: Yhdysvallat: Venäjä aikoo lavastaa ja kuvata videon, jolla se oikeuttaisi hyökkäyksen Ukrainaan

Lue lisää: Sadat­tuhannet nuoret sotilaat odottavat Ukrainan rajan molemmin puolin – Täytyykö heidän kuolla, koska 69-vuotias Putin haluaisi laajentaa valta­piiriään?

Lue lisää: Ukraina rinnasti Mainilan laukaukset konfliktiin Mustallamerellä