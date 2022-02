Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov kiisti Yhdysvaltain väitteen videosta ”hölynpölynä”.

Venäjä kiistää Yhdysvaltain puolustusministeriön aiemmin esittämät tiedustelutiedot, joiden mukaan Venäjä olisi suunnittelemassa Ukrainaan hyökkäämiseen oikeuttavaa lavastusvideota, jossa Ukrainan asevoimat hyökkäisivät venäjänkielistä väestöä vastaan Itä-Ukrainassa tai Venäjällä.

Ulkoministeri Sergei Lavrov kiisti uutistoimisto Reutersin mukaan väitteen videosta perjantaina kutsuen sitä ”hölynpölyksi”.

Myös Kremlin tiedottaja Dmitry Peskov kiisti väitteet The New York Timesin mukaan venäläisten tiedotustoimistojen välityksellä sanoen, että ”samanlaisia väitteitä on esitetty ennenkin, mutta niistä ei koskaan tullut mitään.”

Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja Ned Pricen kertoi eilen torstaina pitämässään tiedotustilaisuudessa yhdysvaltalaisten viranomaisten saaneen tietoa Venäjän valmistelemasta videosta, joka toimisi Ukrainaan hyökkäämiseen oikeuttavana propagandana.

Lue lisää: Yhdysvallat: Venäjä aikoo lavastaa ja kuvata videon, jolla se oikeuttaisi hyökkäyksen Ukrainaan

Yhdysvaltain viranomaiset eivät esittäneet suoraa todistusaineistoa videosta vedoten siihen, että se voisi vaarantaa heidän lähteensä ja toimintatapansa. Yksityiskohdat tiedoista on The New York Timesin mukaan kuitenkin jaettu Yhdysvaltain liittolaisille.