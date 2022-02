Maailmassa on vielä kolkkia, joista koronavirus on pystytty pitämään ulkona, mutta omikronvariantti muuttaa tilanteen, sanovat Uuden-Seelannin ja Taiwanin epidemiologit HS:lle.

Ensimmäinen matkustajalentokone kymmeneen kuukauteen laskeutui koronapandemian ajan suljettuna pysytelleeseen saarivaltio Kiribatiin tammikuussa.

Kuukausien valmisteluista, hygieniakoulutuksista, kahden viikon etukäteiskaranteenista ja testivaatimuksesta huolimatta 54 matkustajasta 36:lla todettiin koronavirustartunta. Matkustajat ohjattiin uuteen karanteeniin, mutta muutaman päivän kuluttua Kiribatin hallinto ilmoitti yli 400 tartunnasta saarilla.

Lennot Kiribatiin päätettiin pysäyttää uudestaan, mutta maito oli jo läikkynyt: koronavirus saapui Kiribatiin kerrasta.

”Virus tuli kotimaahan palaavien kansalaisten lentokoneen mukana, ja nyt se on lähtenyt leviämään vauhdilla. Oli yllättävää, kuinka monta tartuntaa oli yhdellä lennolla”, kuvailee Aucklandin yliopiston varadekaani, epidemiologi Collin Tukuitonga HS:lle.

Viikkoa myöhemmin virus luikerteli Tongan saarivaltioon, kun hallitus päästi maahan hätäapua kuljettaneen koneen tulivuorenpurkauksen jälkeen.

“Tongallakin tehtiin kaikki mahdollinen riskin minimoimiseksi, mutta virus pääsi sisään siitä huolimatta.”

Tukahduttamisen tien valinneita maita on yhä maailmassa kourallinen. Vaihtoehto oli pandemian alkumetreillä luonteva saarivaltioille, joiden on muita helpompi valvoa ja rajoittaa kontaktejaan muuhun maailmaan.

Kun Euroopassa asiantuntijat tyrmäsivät eristäytymisen mahdottomana, Aasiassa tilannekuva oli toinen, kertoo Tyynenmeren saarivaltioiden tilannetta työssään seuraava Tukuitonga.

”Monet saarivaltiot sulkivat rajansa käytännössä kokonaan, ja ne, jotka pitivät ne kiinni, ovat säilyneet koronavapaina”, hän sanoo.

”Näissä maissa tyypillisesti asutaan tiiviisti suurissa perheissä, eikä niiden terveydenhuoltojärjestelmää ole tarkoitettu laajojen ja vakavien sairauksien hoitoon. Siksi ne alun perinkin valitsivat tukahduttamisstrategian. Mutta se on tarkoittanut, että kansainväliset lennot on pysäytetty ja maa on asetettu tiukasti sulkutilaan.”

Tukahduttamisstrategian ongelma on, ettei sitä voi jatkaa loputtomiin. Virus ei ole kuolemassa pois, vaan se kiertää, lisääntyy ja mutatoituu ympäri maailmaa niissä kymmenissä maissa, joista sitä ei enää saada pois. Ennen pitkää se hyppää myös nollalinjan maihin.

Tukahduttamista yrittäneissä suuremmissa valtioissa tämä on jo nähty.

Australia ja Japani pitivät pitkään tartunnat minimissä, mutta nyt omikronmuunnos leviää niissä nopeasti. Samoin Etelä-Koreassa ja Hongkongissa on nähty omikronpiikit tilastoissa.

Uusi-Seelanti on vielä välttynyt laajalta omikronaallolta, mutta tilanne saattaa muuttua jo tulevina viikkoina, kun maa avaa rajansa ensin Australiassa asuville kansalaisilleen ja sitten muillekin.

Tukuitonga uskoo, että omikronvariantti rikkoo jäljellä olevat koronaviruksettomat kuplat myös eristäytyneimmissä maailmankolkissa. Osin siksi, että muunnos on helposti leviävä ja edeltäjiään lievempi. Osin siksi, että saarivaltiotkin ovat pohjimmiltaan riippuvaisia muusta maailmasta. Esimerkiksi Cookinsaarilla ja Fidžillä turismin osuus taloudesta on noin 80 prosenttia, eivätkä saaret tuota läheskään kaikkia hyödykkeitä itse.

”Niiden on pakko avautua, koska niiden on käytävä kauppaa muun maailman kanssa. Niiden on yksinkertaisesti tuotava sisään ruokaa.”

Tavallaan nollalinja on tähän asti kannattanut, Tukuitonga sanoo, mutta sitä on yksinkertaisesti mahdotonta jatkaa loputtomiin.

Poliittisesti avautumispäätös on silti vaikea. Koska virus ei ole aiemmin levinnyt populaatiossa laajasti, rajoitusten poistaminen kerralla lähettäisi sen luultavasti leviämään kulovalkean tavoin.

Tästä on jo viitteitä. Osa saarista on kokeillut rajojensa avaamista varovaisesti rokotetuille vierailijoille, ja virus on poikkeuksetta päässyt sisään.

”Uskomme, että omikronmuunnoksesta tulee saarilla valtavariantti. Se luultavasti leviää nopeasti, koska ihmiset asuvat pienissä taloissa suurten perheiden kanssa”, Tukuitonga sanoo.

Saarivaltioiden toivo on erittäin hyvässä rokotekattavuudessa. Lähes kaikilla saarilla yli 90 prosenttia väestöstä on saanut kaksi annosta ja tehostekierrokset ovat käynnissä.

”Siinä mielessä tilanne on erinomainen”, Tukuitonga sanoo.

Hänen kotimaassaan Uudessa-Seelannissa rokotuskattavuus on yli 97 prosenttia. Kunhan tehosteet ja lasten rokotukset saadaan maaliin, maa on Tukuitongan näkemyksen mukaan niin hyvin varautunut kuin mahdollista.

“Juuri siksi hallitus uskaltaa alkaa avata rajoja. Samalla tietenkin ymmärretään, että tartuntojen määrä voi hyvin kasvaa. Niin kävi myös Australiassa, jossa on nähty valtava tartuntapiikki.”

Myös Taiwanin koronatoimia suunnitteleva kansanterveyden ja epidemiologian professori Hsiu-Hsi Chen arvioi, että omikronvariantti muuttaa tukahduttajamaiden tilanteen.

Chenin mukaan pandemiatorjunnassa on alusta asti näkynyt selvästi ero länsimaiden ja Aasian välillä: toinen painottaa yksilön vapauksia ja toinen kollektiivista etua. Painotukset ovat johtaneet hyvin erilaisiin strategioihin, joissa on kummassakin puolensa.

Nyt strategioiden välille on kuitenkin rakennettava silta, sillä koronavirus ei tunne politiikkaa tai maiden välisiä rajoja. Chenin mukaan lähes kaikkien maiden johto on jo lähtenyt muuttamaan strategiaansa.

”Vain yhdessä isossa maassa on enää todellinen nollalinja, ja se on Kiina”, hän sanoo.

Chenin mukaan Aasiassa ollaan siirtymässä omikronmuunnoksen myötä nollalinjasta ”nollan vakavan tapauksen” linjaan. Taiwanissa se tarkoittaa, että maa avautuu mutta jarruttaa yhä viruksen leviämistä voimakkaasti.

”Yritämme pitää tartunnat alle 500:ssa, jotta pystymme vielä hallitsemaan leviämistä ja pitämään huolen, ettei terveydenhuollon kapasiteetti ylity.”