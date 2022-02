Palestiinalaisten häädöt jatkuvat Itä-Jerusalemissa. Jotkut eurooppalaismaat irtisanoutuivat ihmisoikeusjärjestö Amnestyn kovasta syytöksestä Israelia vastaan. Suomi ei ole ottanut julkisesti kantaa raporttiin.

Jerusalem

Kunder-niminen sivutie päättyy Itä-Jerusalemin Sheikh Jarrahissa harmain peltilevyin aidattuun pieneen tonttiin. Vastapäätä tonttia on uusi kerrostalo, ja tien toisella puolella päällystetään jalkakäytävää.

Aidatun tontin portin tulee avaamaan 74-vuotias Fatima Salem. Betoniset portaat johtavat vanhalle pihalle ja sitä ympäröiviin pieniin rakennuksiin. Patiota suojaavat aaltopeltilevyt.

Salemien taloa uhkaa purkaminen samoin kuin kymmeniä muitakin palestiinalaisten taloja Sheikh Jarrahissa. Salemin perhettä odottaa häätö todennäköisesti maaliskuussa. Perhe sai ensimmäisen häätömääräyksen jo 33 vuotta sitten.

”Meillä ei ole rahaa eikä paikkaa, minne mennä”, Salem sanoo. Hän on koko ikänsä asunut samalla tontilla, ja nyt tontilla asuvat myös hänen kolme poikaansa vaimoineen ja lapsineen, yhteensä 11 henkeä.

Fatima Salemia ja hänen kolmen poikansa perhettä uhkaa häätö maaliskuussa. Kuvassa Salem talon patiolla lapsenlapsiensa kanssa.

Amnesty International julkaisi helmikuussa paljon keskustelua herättäneen, 280-sivuisen raporttinsa Israel’s Apartheid against Palestinians: Cruel System of Domination and Crime against Humanity.

Raporttia valmisteltiin kahden vuoden ajan. Johtopäätösten mukaan Israel harjoittaa apartheidpolitiikkaa, mihin liittyvät muun muassa palestiinalaisten pakkosiirrot ja liikkumisrajoitukset. Muita Amnestyn esimerkkejä ovat hallinnolliset pidätykset ja laittomat teloitukset niin Israelissa kuin miehitetyillä palestiinalaisalueilla sekä siirtokuntien rakentaminen.

Amnesty käytti raportissa esimerkkinä Sheikh Jarrahin kaupunginosaa, jossa yli sataa palestiinalaisasukasta uhkaa häätö ja koteja on määrätty luovutettavaksi siirtokuntajärjestöille.

Fatima Salemin vanhemmat joutuivat lähtemään Jaffan kaupungista Israelin itsenäisyyssodan jälkeen vuonna 1948. He muuttivat Kunder-kadun tontille Sheikh Jarrahiin vuonna 1951.

Tontin he vuokrasivat Jordanialta, joka tuolloin omisti alueen. Israel valloitti alueen vuoden 1967 sodassa, ja Salemin perhe, kuten heidän naapurinsakin, jatkoivat asumista Israelin General Custodian -viraston vuokralaisina. Viraston tehtävänä on hallita juutalaisten ennen vuonna 1948 omistamaa omaisuutta.

Israelissa säädettiin vuonna 1970 laki, jonka mukaan juutalaiset voivat vaatia ennen vuotta 1948 omistamaansa omaisuutta takaisin. Länsi-Jerusalemin puolella asuvat Salemin tontin entiset, juutalaiset omistajat saivat lain perusteella talonsa takaisin ja myivät sen myöhemmin eräälle siirtokuntalaiselle, joka nyt hakee aktiivisesti perheen häädön toimeenpanoa.

Palestiinalaisilla ei ole vastaavaa oikeutta vaatia takaisin ennen vuotta 1948 omistamaansa omaisuutta.

Yksi Itä-Jerusalemissa tammikuussa toimeenpannuista häädöistä levisi median kautta koko maailman tietoon. Satapäinen ihmisjoukko, mukana kansainvälisiä järjestöjä ja diplomaatteja, seurasi, kuinka israelilaiset jyräsivät Saliehin perheen taimikaupan ja kodin Mount Olive -kadun varrella. YK, EU sekä monet kansainväliset järjestöt vetosivat kansainväliseen oikeuteen, jonka mukaan häädöt ja kotien tuhoamiset ovat laittomia.

Kaivinkoneet jyräsivät taimitarhan rakennukset, ja perheen Muhammed-isä poikineen linnoittautui talonsa katolle uhaten räjäyttää siellä kaasupulloja. Pari päivää myöhemmin, aamuyöllä, poliisin erikoisjoukot vangitsivat isän ja pojat pariksi päiväksi, ja sillä aikaa armeija purki talon.

Israelin viranomaiset tuhosivat Saliehin taimikaupan ja piirittivät taloonsa linnoittautunutta perhettä tammikuun 17. päivä Sheikh Jarrahissa.

Saliehin perhe kertoi ostaneensa tontin 1950-luvulla, kun alue oli Jordanian hallussa. Perhe oli lähtenyt vuoden 1948 sisäisinä pakolaisina Länsi-Jerusalemista. Israelin oikeusistuin ei hyväksynyt perheen esittämiä asiapapereita ja luovutti tontin Jerusalemin kaupungin omistukseen. Jerusalemin kaupunki kertoi antaneensa Saliehin perheelle monta kertaa jatkoaikaa uuden kodin etsimistä varten.

Kaupunki on kaavoittanut tontille koulun erityistarpeessa olevia arabilapsia varten. ”Arabit vaativat hyvinvointinsa lisäämistä. He eivät voi samaan aikaan vastustaa koulujen rakentamista”, Israelin sisäisestä turvallisuudesta vastaava ministeri Omer Bar-Lev kirjoitti Twitterissä.

Palestiinalaisia puolustavan israelilaisen Peace Now -järjestön mukaan suurelle, keskeiselle tontille olisi mahtunut sekä koulu että Saliehin talo.

Amnesty arvostelee Israelin harjoittamaa palestiinalaisten talojen tuhoamista. YK:n humanitaarisen avun järjestön OCHA:n tilastojen perusteella Israel on tuhonnut 17 palestiinalaistaloa Jerusalemissa tammikuussa 2022 ja koko viime vuonna 177.

Sheikh Jarrahin ohella purkaminen uhkaa muun muassa Silwanin kaupunginosassa pariasataa palestiinalaisten asuttamaa rakennusta. Itä-Jerusalem kuuluu kansainvälisen oikeuden mukaan Länsirantaan ja on Palestiinan aluetta, vaikka käytännössä Israel hallitsee sitä.

Amnesty syyttää Israelia muun muassa palestiinalaisten liikkumisen rajoittamisesta. Raportin mukaan 1990-luvun puolivälistä Israel on rakentanut tarkastusasemien, katusulkujen ja muurien verkostoa, jolla estetään vapaa liikkuminen miehitettyjen palestiinalaisalueiden ja Israelin välillä sekä rajoitetaan palestiinalaisten pääsyä ulkomaille.

Rand Abdo, 38, omistaa liikelahjojen tukkukaupan Al Birehissä Länsirannalla. Hänellä ja hänen miehellään Ibrahimilla on aikaisemmin ollut Israelin kulkulupia, mutta viime lokakuussa he saivat ensimmäistä kertaa luvat koko perheelle.

”Veimme heti 10- ja 15-vuotiaat lapsemme Jerusalemin vanhaan kaupunkiin, ensimmäistä kertaa. He ovat nyt nähneet myös meren”, Abdo kertoo.

Hän tarkoittaa Välimerta, jonka näkeminen on mahdotonta suurelle osalle palestiinalaislapsista. Abdon perhe on kristitty, mikä auttaa kulkulupien saamisessa etenkin jouluna ja pääsiäisenä.

Liikelahjakauppias Rand Abdolla on kulkulupa Israelin puolelle. Hänen isänsä joutuu hakemaan erikseen luvan jokaista kemoterapiakäyntiä varten.

Palestiinalaisille kulku- tai oleskelulupa Israeliin on merkittävä asia. Itä-Jerusalemissa asuvat palestiinalaiset voivat liikkua vapaasti Israelin alueella, myös vaikkapa lentää Tel Avivin lentokentän kautta ulkomaille, mutta he eivät kuitenkaan ole Israelin kansalaisia.

He maksavat veronsa Israelille ja saavat vastineeksi muun muassa pysyvän oleskeluluvan Israeliin, terveydenhuollon sekä muita sosiaalietuuksia. Heillä on kuitenkin äänioikeus vain paikallisvaaleissa, eikä heidän tarvitse mennä asepalvelukseen.

Ilman kulku- tai oleskelulupaa Länsirannan palestiinalaisilla ei ole asiaa Jerusalemiin tai muualle Israeliin. He voivat matkustaa ulkomaille lähinnä rajanaapurin Jordanian kautta. Vastaavasti Israelin kansalaisilta on pääsy kielletty Länsirannan A-alueelle, joka on kokonaan palestiinalaishallinnon aluetta.

Vakava sairaus on peruste saada kulkulupa Itä-Jerusalemiin. Abdon 69-vuotias isä George on syöpäpotilas, ja hän tarvitsee sädehoitoa, jota palestiinalaiset saavat Augusta Victoria -sairaalasta Itä-Jerusalemista.

”Isä tarvitsee saattajan hoitoja varten. He molemmat joutuvat hankkimaan jokaista käyntikertaa varten erikseen kulkuluvan”, Abdo kertoo.

Kulkuluvan saantia hankaloittaa, jos joku suvusta on vankilassa tai mukana poliittisessa toiminnassa.

Ruba Najar oli 16-vuotiaana vankilassa palestiinalaisten ensimmäisen intifadan eli kansannousun aikaan 1980-luvun lopulla.

”Sain käydä Jerusalemissa viisi vuotta sitten, mutten ole saanut lupaa näyttää kaupunkia lapsilleni. En ole päässyt isäni kotikaupunkiin Jaffaan, mutta ystäväni toi minulle pullossa vettä Jaffan rannalta”, hän sanoo.

Palestiinalaisalueen maantieteellinen sirpaleisuus kuuluu myös Amnestyn kritiikin kohteisiin. Matka A-alueelta toiselle A-alueelle kulkee usein monen mutkan kautta. Esimerkiksi matka Länsirannan pääkaupungista Ramallahista Betlehemiin kestää noin tunnin, jos pääsee ajamaan Jerusalemin kautta.

”Ilman lupaa joutuu ajamaan kiertotietä, ja matka kestää kaksi kertaa kauemmin”, Abdo sanoo.

Abdon yrityksen myyntimiehellä, Milaad Majrouhilla, ei vielä ole perhettä.

”Minun ei kannata mennä naimisiin Israelin kansalaisen tai Jerusalemin oleskeluluvan omistavan kanssa, sillä palestiinalaisena en saa Israelin kansalaisuutta tai oleskelulupaa”, hän sanoo.

Eräät muutkin ihmisoikeusjärjestöt – kuten israelilainen B`Tselem – katsovat Israelin harjoittaneen apartheidia. Järjestön mukaan Israelin taktiikkana on ”jakaa, erotella ja hallita” palestiinalaisia. Samansuuntaisia kannanottoja on kuulunut muistakin järjestöistä, kuten Combatants for Peacesta, johon kuuluu sekä entisiä israelilaisia että palestiinalaisia taistelijoita.

Israelissa nousi suuri kohu Amnestyn raportista, ja järjestö on saanut osakseen rajuja syytöksiä antisemitismistä.

Kyltti varoittaa israelilaisia menemästä palestiinalaiseen kylään.

Ulkoministeri ja tuleva pääministeri Jair Lapid kuvaili Amnestyä ”radikaaliksi järjestöksi, joka välittää propagandaa ilman asioiden tutkimista”. Hän painotti, että ”Israel ei ole täydellinen, mutta maa on demokraattinen ja noudattaa kansainvälistä lakia”, ja sitä, että ”Israelissa on myös lehdistönvapaus, vapaus kritisoida ja vahva oikeuslaitos”.

Monet maat kiirehtivät kumoamaan apartheidsyytökset. Yhdysvaltojen mukaan ”ainoalta juutalaisvaltiolta Israelilta ei saa kieltää itsemääräämisoikeutta”.

Britannian lausunnon mukaan ”Israel ei harjoita apartheidia, mutta sen täytyy tehdä kaikkensa kansainvälisen oikeuden kunnioittamiseksi”. Myös esimerkiksi Itävalta ja Tšekki sanoutuivat irti raportin tuloksista. Suomi ei ole ottanut julkisesti kantaa raporttiin.

Myös liberaalin israelilaisen Haaretz-lehden kommentaattori Mordechai Kremnitzer kommentoi raporttia Israelille vihamieliseksi. Hän ihmetteli, miten palestiinalaiset voisivat palata vanhoille asuinalueilleen tai saada vapaan kulkuoikeuden, vaikka he suhtautuvat vihamielisesti Israelin valtioon. Tällaiset myönnytykset voisivat Kremnitzerin mukaan olla uhka Israelin valtion olemassaololle.

Kremnitzerin mukaan raportti sisältää myös totuuksia, kuten sen, että Israel ei kunnioita vuoden 1967 rajoja vaan rakentaa siirtokuntia rajan itäpuolelle, palestiinalaisalueelle.

Hän kirjoittaa, että ”niin kauan kuin Israel jatkaa tätä linjaa, syytökset apartheidista jatkuvat”. Israelin hallitus on hyväksynyt yli 10 000 uuden siirtokunta-asunnon rakentamisen Länsirannalle.

Times of Israelin David Horowitz muistutti, että ”Israelin arabivähemmistöllä on samat oikeudet kuin muillakin, ja Israel on Lähi-Idän ainoa demokratia”. Israelin kansalaisista noin viidennes on arabeja.

Lue lisää: Vaikutusvaltainen järjestö alkoi kutsua Israelia ”apartheid-hallinnoksi” – onko kuvaus osuva?