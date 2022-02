USA on käyttänyt Ukrainan kriisissä strategiaa, joka on saanut tutkijan mietteliääksi – Miksi Yhdysvallat jakaa tiedustelutietoa?

”Millaista tiedustelutieto oli, mihin se perustui, miksi he niin itsepintaisesti halusivat sen julki. Se on minulle mysteeri”, sanoo professori James Goldgeier.

Washington

USA on käyttänyt Ukrainan kriisissä strategiaa, joka on saanut yhdysvaltalaisen tutkijan mietteliääksi.

James Goldgeier on kansainvälisten suhteiden professori American Universityssa ja vieraileva tutkija Brookings-ajatushautomossa. Hän on urallaan syventynyt muun muassa sotilasliitto Naton laajentumiseen sekä Yhdysvaltojen Venäjä-suhteeseen kylmän sodan jälkeen.

Hänen mielestään Yhdysvallat on hoitanut pitkittyneen pelin Venäjän kanssa pääsääntöisesti hyvin. Keskeistä on ollut varmistaa, ettei Venäjä pääse esittämään minkäänlaista tekosyytä, joka oikeuttaisi hyökkäyksen Ukrainaan.

Tähän keskittyessään presidentti Joe Bidenin hallinto on päätynyt poikkeuksellisiin toimiin. He ovat päättäneet toistuvasti jakaa omaa tiedustelutietoaan osoittaakseen, että Venäjän presidentti Vladimir Putin todella on valmistautunut hyökkäämään Ukrainaan.

James Goldgeier

Sitä maiden suhteita vuosikymmenten ajan tutkinut professori hieman kummastelee.

”Tämä on asia, jonka järkevyydestä en ole varma. Selvästi heillä on jonkinasteista tiedustelutietoa, joka on osoittanut Putinin olevan valmis hyökkäykseen. Mutta sitten he todella halusivat varmistaa, että kaikki todella tiesivät tämän", Goldgeier pohtii.

"Millaista tiedustelutieto oli, mihin se perustui, miksi he niin itsepintaisesti halusivat sen julki? Se on minulle mysteeri."

Tiedustelutiedon valikoidusta jakamisesta on useita esimerkkejä.

Tuorein on torstailta, kun Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi, että Venäjä suunnittelee lavastettua videota ukrainalaishyökkäyksestä. Sillä olisi tarkoitus oikeuttaa Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Yhdysvaltojen näkemyksen mukaan operaation suunnittelu oli pitkällä ja vakavassa harkinnassa. Video olisi sisältänyt muun muassa ruumiita, surijoita esittäviä näyttelijöitä ja kuvia tuhoutuneesta seudusta.

Ulkoministeriön lehdistöpäällikkö Ned Price sanoi, ettei Yhdysvallat olisi julkaissut tietoja, elleivät he olisi ”todella varmoja sen sisällöstä”.

"Jos venäläiset eivät etene suunnitelman kanssa, se ei tarkoita, että he eivät olisi suunnitelleet sitä”, hän sanoi uutiskanava CNN:n mukaan.

Aiemmin tammikuussa Yhdysvallat kertoi, että Venäjä olisi sijoittanut Ukrainaan kaupunkisotaan ja räjähteisiin erikoistuneita joukkoja, jotka valmistelisivat sabotaasi-iskuja Venäjän-mielisiä joukkoja vastaan saadakseen syyn sodan aloittamiselle.

Yhdysvallat sai myös Britannian kertomaan tietonsa siitä, että Moskova pyrkii juonimaan Ukrainalle Venäjän-mielisen johtajan.

Venäjän puolustusministeriön julkaisema kuvakaappaus videolta Venäjän ja Valko-Venäjän yhteisistä sotaharjoituksista.

Yhdysvallat ja Britannia ovat tehneet Ukrainan kriisin yhteydessä runsaasti yhteystyötä ja eräänlaista "tiedusteludiplomatiaa". Molemmat ovat toistuvasti tuoneet esiin elementtejä, jotka puhuvat sen puolesta, että Moskova valmistautuu hyökkäykseen.

Senaatin tiedustelukomitean puheenjohtaja, senaattori Mark Warner luonnehti The New York Timesille, että päätös Venäjän juonien julkistamiseksi on "tärkeä kehityssuunta". Hänen mielestään tietojen julkaiseminen antaa oleellisen ennakkovaroituksen ukrainalaisille ja muullekin maailmalla mahdollisuuden arvioida Venäjän toimia ”todellisten tietojen” pohjalta.

"Ennakkovaroituksen avulla heikennämme Venäjän uskottavuutta ja myös mahdollisuuksia käyttää jotain tämänkaltaista tekosyynä hyökkäykselle", hän sanoi.

Professori Goldgeier ei ole ainoa, jota toistuvat paljastukset ovat mietityttäneet. Yhdysvaltalaismedioissa on käyty jonkun verran keskustelua siitä, voiko Yhdysvallat päätyä paljastamaan liikaa lähteistään tai tiedustelumetodeistaan.

"Riippumatta siitä, mitä lopulta tapahtuu, tämä on loistava tapaustutkimus tiedustelutiedon ehkäisevästä käytöstä", sanoi keskustiedustelupalvelu CIA:n Euraasian-jaoston entinen johtaja Paul Kolbe The New York Timesille.

Goldgeieria strategiavalinta on mietityttänyt myös siksi, että se on aiheuttanut Yhdysvalloille itselleen hankaluuksia. Ukrainan johto on kritisoinut Yhdysvaltojen alituisia varoituksia Venäjän hyökkäysvalmiudesta turhan alarmistisiksi. Maan presidentti Volodymyr Zelenskyi arvosteli vastikään presidentti Bidenia tilanteen vakavuuden liioittelusta.

Goldgeier tulkitsee, että tietoja julkistamalla on yksinkertaisesti tarkoitus taklata kaikki mahdolliset tekosyyt mahdolliselle hyökkäykselle. Niitä Putin nyt etsii, hän sanoo.

Se voi toimia – tai ärsyttää Venäjää entisestään.