Kuolonuhreja vaatinut lumivyöry tapahtui kunnostetun rinteen ulkopuolella.

Neljä ihmistä on kuollut lumivyöryssä Itävallassa lähellä Sveitsin rajaa, uutistoimistot Reuters ja AFP kertoivat perjantaina. Lisäksi yksi ihminen on kateissa, ja AFP:n mukaan yksi loukkaantunut on viety sairaalaan.

Tirolin osavaltiossa tapahtui perjantaina useita lumivyöryjä. Neljä kuolonuhria vaatinut vyöry tapahtui kunnostetun rinteen ulkopuolella.

Yksi Tirolin kaikkiaan 13:sta lumivyörystä osui laskettelurinteeseen Söldenin laskettelukeskuksessa. Se hautasi alleen viisi ihmistä, jotka kaikki saatiin pelastettua.

Reutersin mukaan perjantaina Alpeilla oli poikkeuksellisen vaaralliset olosuhteet, sillä rankkaa lumisadetta seurasi sään lämpeneminen.

Viime vuosina Itävallassa lumivyöryissä on kuollut keskimäärin parikymmentä ihmistä vuosittain. Kahtena viimeisimpänä talvikautena kuolleiden määrä on ollut pienempi koronaviruspandemian vähennettyä laskettelijoiden määrää.