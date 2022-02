Islanti on yksi harvoista maista, joka ei ole vielä kieltänyt kaupallista valaanpyyntiä.

Islanti aikoo lopettaa kaupallisen valaanpyynnin vuodesta 2024 lähtien, kertoo uutistoimisto AFP. Asiasta ilmoitti maan kala- ja maatalousministeri Svandís Svavarsdóttir perjantaina.

”On vain vähän perusteluja sille, että valaanpyynti tulisi sallia vielä vuodesta 2024 lähtien, kun nykyiset pyyntikiintiöt päättyvät”, Svandís Svavarsdóttir kirjoitti Morgunblaðið-sanomalehdessä. Hän kuuluu vihreään vasemmistoon.

Svandís Svavarsdóttirin mukaan valaanpyynti ei juurikaan tuo taloudellisia etuja.

Islannissa ovat tällä hetkellä voimassa vuosittaiset pyyntikiintiöt vuosille 2019–2023. Ne sallivat 209 sillivalaan ja 217 lahtivalaan pyytämisen.

Kolmen viime vuoden aikana Islannissa on kuitenkin pyydetty vain yksi valas, lahtivalas vuonna 2021. Noina vuosina kaksi merkittävimmistä pyyntiluvan saaneista toimijoista keskeytti valaanpyynnin ja toinen niistä lopetti lopulta sen kokonaan.

Viimeisenä huippukautena vuonna 2018 Islannissa pyydettiin 146 sillivalasta ja kuusi lahtivalasta.

Sillivalas on maapallon toiseksi pisin nykyään elävä eläinlaji heti sinivalaan jälkeen. Laji on uhanalainen. Lahtivalas on puolestaan yksi pienimmistä hetulavalaista mutta kasvaa kuitenkin noin 11 metrin pituiseksi.

Islantilaisen valaanlihan kysyntä on vähentynyt selvästi sen jälkeen, kun Japani päätti jälleen sallia kaupallisen valaanpyynnin vuonna 2019. Japani on valaanlihan merkittävin markkina-alue koko maailmassa.

Valaiden metsästyksestä tuli Islannissa myös liian kallista, kun kalastuskieltoaluetta laajennettiin rannikolla ja valaanpyytäjien piti lähteä yhä kauemmas merelle. Lisäksi islantilaisten tuotteiden vientiä on vaikeuttanut se, että vientituotteille on tiukemmat vaatimukset kuin paikallisille tuotteille.

Myös koronavirusrajoitukset ovat vaikeuttaneet yritysten toimintaa Islannissa.

Islanti on lopettanut kaupallisen valaanpyynnin aiemminkin. Maa kuitenkin aloitti sen uudelleen 2000-luvun puolivälin tienoilla. Japanin lisäksi valaita pyydetään kaupallisiin tarkoituksiin yhä Norjassa.