Kuningattaren valtaannoususta tulee sunnuntaina kuluneeksi historialliset 70 vuotta.

Britanniassa pitkän vallassaolonsa juhlavuoteen valmistautuva kuningatar Elisabet on ilmaissut toivovansa, että hänen poikansa Charlesin vaimo herttuatar Camilla saisi tulevaisuudessa kuningattaren arvonimen. Kuningatar ilmaisi toiveensa kansalle suunnatussa kirjallisessa viestissä.

Kuningattaren valtaannousunsa merkkipäivän aattona lähettämää viestiä voi pitää yllättävänä. Yleinen odotus on ollut, että Camillan, 74, arvonimi Charlesin, 73, noustessa valtaan olisi prinsessapuoliso eikä kuningatar.

Viestissään 95-vuotias kuningatar totesi toivovansa vilpittömästi, että kun Charlesista tulee kuningas, on tämän vaimolla kuningatarpuolison titteli.

”Ajan täyttyessä pojastani Charlesista tulee kuningas ja tiedän, että annatte hänelle sekä Camillalle saman tuen, jonka olette tarjonneet minulle”, kuningatar kirjoitti.

Viesti osoittaa kuningattaren suunnittelevan valtakuntansa tulevaisuutta kuolemansa jälkeen.

Selväksi käy sekin, että kuningatar pitää Camillaa suuressa arvossa. Tästä saatiin merkki viimeksi joulukuussa, kun kuningatar nimitti Camillan lapsiensa puolisoista ainoana arvostettuun sukkanauharitarikuntaan.

Camilla ja Charles ilmoittivat edustajansa välityksellä olevansa liikuttuneita ja otettuja kuningattaren viestistä.

Britanniassa kuningattaren ilmoitus nousi nopeasti etusivun uutiseksi. Esimerkiksi brittilehti The Sunday Timesin mukaan viesti laittaa päätökseen vuosia jatkuneen epäselvyyden Camillan tulevasta tittelistä.

Cornwallin herttuaparin arvonimeä kantavat Camilla ja Charles sopivat avioliiton siviiliseremoniassa vuonna 2005. Molempien avioliitot päättänyt suhde aiheutti epäilyksiä siitä, hyväksyisivätkö britit ikinä Camillaa.

Prinssi Charlesiin kuninkaana kohdistuu epäilyjä, sillä vain noin joka kolmas vastaaja oli viimeisimmän mittauksen mukaan sitä mieltä, että hänestä tulisi hyvä kuningas, noin kolmannes oli sitä mieltä, että ei tulisi ja kolmannes ei ollut varma.

Mielipidemittauksessa vain noin neljätoista prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että Charlesin puolisosta, herttuatar Camillasta pitäisi tulla kuningatar, jos Charles nousisi kuninkaaksi.

Vastaajista suurimman ryhmän muodostivat he, joiden mielestä Camillasta pitäisi tulla prinsessapuoliso. Joka neljännen vastaajan mielestä tällä ei pitäisi olla titteliä ensinkään.

Mielipidemittauksissa 95-vuotiaaseen kuningattareen suhtautuu analyysi- ja tutkimusyhtiö YouGovin viimeisimpien mittausten mukaan myönteisesti 76 prosenttia vastaajista.

Ero seuraavaksi suosituimpaan kuninkaallisen perheen jäseneen eli prinssi Williamiin on kymmenen prosenttiyksikköä kuningattaren hyväksi. Naisvastaajista Elisabetiin suhtautuu myönteisesti 80 prosenttia ja Williamiin 75 prosenttia.

YouGovin mittauksen mukaan noin kuusi kymmenestä vastaajasta on sitä mieltä, että kuningatar on valtakautensa aikana tehnyt erittäin hyvää työtä. Verraten hyväksi kuningattaren työpanoksen arvioi noin joka neljäs vastaaja. Työsuoritusta pitää heikkona vain muutama prosentti.

Britannian kuninkaallisen perheen suosituimman jäsenen valtaannoususta tulee sunnuntaina kuluneeksi historialliset 70 vuotta. Platinajuhlaksi nimetylle vuodelle on suunniteltu suuri joukko tapahtumia ja huomionosoituksia kuningattaren kunniaksi. Keskeisimmät tilaisuudet ajoittuvat kesäkuun alkuun.

”Kun juhlimme tätä vuosipäivää, saan suurta iloa siitä, että voin uusia lupauksen, jonka annoin vuonna 1947, että elämäni on aina omistettu teidän palvelemiseksenne,” kuningatar kirjoitti briteille suuntaamassaan viestissä viitaten puheeseen, jonka hän piti 21-vuotissyntymäpäivänään.

Kuningatar Elisabet nousi valtaan kuudentena päivänä helmikuuta vuonna 1952 ollessaan vasta 25-vuotias.

Kuningatar työskentelee 95-vuotiaana edelleen, joskin hän on vähentänyt velvoitteitaan. Korona-aika on vaikuttanut merkittävästi kuningattaren tapaamisiin, ja hän on joutunut olemaan pidempiä aikoja enemmän tai vähemmän eristyksissä tautitilanteen vuoksi.

Kuningatar Elisabetin juhlavuoteen särönsä tuo hänen toiseksi vanhimman poikansa prinssi Andrew'n tilanne.

Prinssiä syytetään alaikäisen naisen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Jutun käsittely on kesken, mutta jo tähän mennessä mainehaitta on ollut merkittävä.

Tammikuun alkupuolella prinssi Andrew joutui luopumaan sotilaallisista arvonimistään. Edustustehtävistä hänet oli hyllytetty jo aiemmin.

Tuorein Andrew'hen liittyvä uutinen toi lauantain ja sunnuntain vastaisena yönä tiedon siviilioikeudenkäynnin etenemisestä. BBC:n mukaan Andrew'n on määrä antaa todistajanlausuntonsa Yhdysvalloissa käytävää oikeudenkäyntiä varten Lontoossa 10. maaliskuuta.