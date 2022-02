YK: Pohjois-Korea on rahoittanut ydin­ase­teknologiaansa krypto­valuuttojen ryöstöillä

Maa on tehnyt useita kyberhyökkäyksiä, joilla se on tienannut kymmeniä miljoonia dollareita viime aikoina.

Pohjois-Korea on tuoreen raportin mukaan rahoittanut ydinase- ja ohjusteknologiaansa muun muassa kyberhyökkäysten avulla. Kuvassa etelä-korealainen nainen katsoo televisiolähetystä Pohjois-Korean ohjuskokeesta Soulissa tammikuussa.

Pohjois-Korea on jatkanut ydinaseidensa ja siihen liittyvän teknologian kehittelyä myös viime vuonna, kertoo uutistoimisto Reuters, joka on nähnyt YK:n luottamuksellisen raportin.

YK:n pakotekomitean perjantaina eteenpäin luovuttamassa raportissa paljastuu, että tärkeänä osana ydinaseiden ja teknologian kehittämisen rahoitusta ovat olleet kryptovaluuttojen ryöstöt.

Raportin mukaan ”kyberhyökkäykset, erityisesti kryptovaluuttoihin kohdistuneet sellaiset, ovat edelleen tärkeä tulonlähde” diktaattori Kim Jong-unin hallinnolle. Pohjoiskorealaiset kyberhyökkääjät ovat jatkaneet toimintaansa, jonka kohteeksi ovat joutuneet muun muassa rahoituslaitokset ja kryptovaluuttayhtiöt.

”Yhden [YK:n] jäsenmaan mukaan pohjoiskorealaiset kybertoimijat varastivat yli 50 miljoonaa dollaria [yli 43 miljoonaa euroa] vuodesta 2020 vuoden 2021 puoliväliin asti ulottuvalla aikavälillä vähintään kolmelta kryptovaluuttoja välittävältä toimijalta, jotka sijaitsivat Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa”, raportissa sanotaan.

Pohjois-Korean valtiollisen uutistoimiston KCNA:n välittämässä kuvassa diktaattori Kim Jong-un vieraili Hamjun alueella tammikuussa.

Pohjois-Korea on myös syyllinen vähintään seitsemään eri kyberhyökkäykseen, joiden avulla varastettiin viime vuonna lähes 400 miljoonan dollarin [noin 349 miljoonan euron] arvosta digitaalisia varoja.

Vuonna 2019 YK arvioi, että Pohjois-Korea keräsi arviolta kaksi miljardia dollaria [noin 1,7, miljardia euroa] joukkotuhoaseidensa kehitysohjelmia varten käyttäen laajoja ja kehittyneitä kyberhyökkäyskeinoja.

Maan humanitäärinen tilanne synkkenee YK:n mukaan entisestään. Taustalla on suurelta osin koronapandemian aiheuttama rajojen sulkeminen ja salakuljetuksen dramaattinen väheneminen. Tiedonsaanti on kuitenkin myös ollut poikkeuksellisen vaikeaa korona-aikana, joten tarkkaa kuvaa maan tilanteesta on vaikea saada.

Pohjois-Korea on jatkanut asejärjestelmiensä, kuten ohjusten, kehittämistä. Ohjuskokeista on kerrottu paljon julkisuuteen myös viime ja tänä vuonna.

Viime vuonna ei kuitenkaan raportin mukaan raportoitu yhtään ydinase- tai mannertenvälisten ballististen ohjusten kokeita.

Pohjois-Korean valtiollisen uutistoimiston KCNA:n välittämässä kuvassa pitkän kantomatkan ohjusta testataan salaisessa paikassa

”Vaikka [näitä kokeita] ei raportoitu, Pohjois-Korea jatkoi ydinaseissa käytettävän materiaalin tuottamisen kehittelyä.”

”Pohjois-Korea jatkoi fissiilimateriaalien ja ballistisiin ohjuksiin liittyvän teknologian kehittämistä sekä jatkoi pyrkimyksiään kasvattaa tietoaan, hankkia teknologiaa ja osaamistaan liittyen näihin myös ulkomailta käyttäen hyväkseen kybermenetelmiä ja yhteisiä tutkimushankkeita.”

Maa on raportin mukaan lisännyt ohjuskokeitaan viime aikoina, minkä lisäksi se on osoittanut, että se voi kykenee laukaisemaan ohjuksiaan nopeammin ja liikkuvammin kuin aikaisemmin.

Pohjois-Korean YK-edustus ei vastannut Reutersin kommenttipyyntöihin.