USA:n tiedustelu­lähteet: Venäjä on tuonut parissa kuukaudessa tuhansia sotilaita lisää Ukrainan rajalle

Yhdysvaltalaisten tiedustelulähteiden mukaan Ukrainan pääkaupunki Kiova voisi kaatua vain 48 tunnissa, jos se joutuisi täyden maa- ja ilma­hyökkäyksen kohteeksi.

Venäjä on viime kuukausina lisännyt sotilaallista vahvuuttaan Ukrainan rajalla merkittävästi. Venäjä on koonnut nyt noin 70 prosenttia sotavoimista, joita se arviolta tarvitsisi mahdolliseen suurhyökkäykseen, kertovat muun muassa uutistoimisto AP ja The Wall Street Journal (WSJ) yhdysvaltalaisten tiedustelu­lähteiden perusteella.

Lähteet eivät ole paljastaneet medioille, mihin näyttöön arviot perustuvat.

Kun vielä joulukuussa rajan tuntumassa oli 53 pataljoonan taisteluosastoa, viime kuussa niitä oli 60. Tällä hetkellä niitä on jo 83. Jokaisen osaston vahvuus on noin 800 sotilasta.

Näin ollen venäläissotilaita olisi nyt tuhansia, jopa 20 000, enemmän kuin viime vuoden lopussa.

Tiedot Venäjän joukkojen määrästä ovat vaihdelleet. Ukrainan puolustusministeriön mukaan Venäjällä olisi 115 000 sotilasta ”Ukrainan rajojen tuntumassa”. Mittavan rintamasodan aloittamiseen määrä olisi pieni.

Aiemmin tällä viikolla Yhdysvallat ilmoitti, ettei se enää pidä suurhyökkäyksen uhkaa välittömänä. Yhdysvaltain hallinnon mukaan presidentti Vladimir Putin ei olisi vielä tehnyt päätöstä, hyökätäkö vai ei. Myös diplomaattista ratkaisua pidetään mahdollisena.

Venäjä on kiistänyt suunnitelmat Ukrainaan hyökkäämisestä.

Tiedustelutietojen mukaan Kiova kaatuisi arviolta 48 tunnissa täysi­mittaisessa maa- ja ilma­hyökkäyksessä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on pitänyt pääkaupunkiin kohdistuvan hyökkäyksen mahdollisuutta liioiteltuna.

Jos Venäjä kuitenkin vielä jatkaa joukkojen lisäämistä ja yrittää koko maan valtaamista, tiedusteluarvion mukaan noin 25 000–50 000 siviiliä kuolisi tai haavoittuisi. Uhrien määrä riippuisi esimerkiksi siitä, kuinka paljon taisteluita käytäisiin kaupunkialueilla.

Venäläisiä sotilaita kuolisi tai haavoittuisi hyökkäyksessä noin 1 000–3 000, kun taas ukrainalais­sotilaiden uhriluku olisi arviolta 5 000–25 000.

Miljoonasta viiteen miljoonaan ukrainalaista joutuisi pakenemaan, mikä aiheuttaisi pakolaisvirtoja erityisesti Puolaan.

Tiedustelulähteiden mukaan Venäjän olisi sääolosuhteiden puolesta kannattavinta hyökätä helmikuun puolenvälin ja maaliskuun lopun välillä. Maa on silloin kovassa jäässä, mikä tekisi raskaan kaluston liikuttelusta helpompaa.

Yhdysvallat on lähettänyt lisävahvistukseksi 3 000 sotilasta Puolaan ja Romaniaan tukemaan sotilasliitto Naton itäistä reuna-aluetta. Ensimmäiset joukot saapuivat perille lauantaina.