YK-toimiston väitetään avustaneen Kiinaa uiguurien painostamisessa. YK:n ihmis­oikeus­valtuutetun raporttia Xinjiangista ei ole kuulunut, ei myöskään Kiinaa tuomitsevia päätöslauselmia.

Kiina on tehnyt vuosien ajan päättäväistä ja varsin tehokasta työtä pitääkseen Xinjiangin maakunnan uiguureihin kohdistuvan vainon piilossa YK:n ihmisoikeuselimistä. Diplomaattien, virkamiesten ja aktivistien mielestä tämä koettelee YK:n ihmisoikeusneuvoston arvovaltaa.

Kiinan on myös kerrottu painostaneen YK:ta, jotta Xinjiangin tilanne ei nousisi valokeilaan meneillään olevien talviolympialaisten aikana.

Entisen YK-virkamiehen mukaan ihmisoikeusneuvosto on lisäksi auttanut Kiinaa vuosikaudet tavalla, joka on voinut johtaa uiguuriaktivistien ja heidän perheidensä vastaisiin ihmis­oikeus­loukkauksiin.

Joidenkin länsimaiden ja aktivistien mielestä Xinjiangissa on käynnissä suoranainen tai ainakin kulttuurinen kansanmurha. Ihmisoikeusneuvostossa ei silti ole koskaan saatu aikaan Kiinaa tuomitsevaa päätöslauselmaa – ei uiguureista eikä muistakaan Kiinan ihmisoikeusrikkomuksista.

Sellaista päätöslauselmaa ei diplomaattilähteiden mukaan ole tiedossa myöskään neuvoston seuraavalla usean viikon istuntokaudella, joka alkaa helmikuun lopussa. Sen sijaan tuomitsevia päätöslauselmia on tuttuun tapaan tekeillä vähemmän vaikutusvaltaisia maita, kuten Nicaraguaa ja Etelä-Sudania, vastaan.

Pekingin talviolympialaisia vastustanut mielenosoittaja vaati helmikuun alussa Los Angelesissa Kiinan konsulaatin edessä, että Kiina sulkee Xinjiangin maakunnan keskitysleirit.

Kiinan julmuuksien tuomitsemattomuus päätöslauselmilla – neuvoston kovimmalla työkalulla – on laiha tulos vuonna 2006 perustetulle YK-elimelle, kun katsoo, miten esimerkiksi Suomen hallitus määrittelee ihmisoikeusneuvoston roolin:

”Ihmisoikeusneuvosto on YK:n tärkein ihmisoikeuksia käsittelevä elin. Sen tehtävänä on edistää ja suojella ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti, muun muassa puuttumalla vakaviin ihmis­oikeus­loukkauksiin.”

Suomi valittiin viime syksynä Sveitsin Genevessä toimivan ihmisoikeusneuvoston jäseneksi kolmen vuoden kaudelle, joka alkoi tämän vuoden alussa.

Suomi ottaa roolinsa hyvin vakavasti ja pyrkii edistämään esimerkiksi tasa-arvoa ja vähemmistöjen oikeuksia. Neuvostossa käsitellään paljon muutakin kuin äärimmäisen julmia ihmisoikeusrikkomuksia, myös Suomen kaltaisten maiden ongelmia.

Neuvostossa istuu yhteensä 47 maata, joista suuri osa on ongelmallisia demokratia­kehityksensä ja ihmisoikeuksiensa puolesta, kuten nykyiset jäsenet Kiina, Venäjä, Venezuela ja Eritrea. Näistä maista monen katsotaan olevan neuvostossa Kiinan politiikan apurina joko mielellään, hyötyä tavoitellen tai kostoa peläten.

Aina kun neuvostossa viriää Kiinan ihmisoikeuspolitiikkaa arvostelevia hankkeita, Kiina kerää rinnalleen ”samanmielisiä maita”, joiden tehtävänä on osallistua Kiinan vastahyökkäyksiin ja puolustaa nousevan maailmanmahdin viljelemää vaihtoehtoista ihmisoikeuskäsitystä.

”Kiina kiristää, lahjoo ja uhkailee muita maita”, sanoo neuvoston työtä tunteva virkamies, joka ei halua nimeään julkisuuteen.

Kun kymmeniin maihin runsaskätisesti sijoittavaa Kiinaa tuomitsevia hankkeita viriää neuvostossa, kiinalaisdiplomaatit ryhtyvät eri maiden pääkaupungeissa painostamaan hallituksia siinä, miten niiden on viisainta toimia, diplomaatti kertoo.

Myös Suomen kaltaisiin maihin yritetään vaikuttaa, mutta Kiinalla on yleensä tiedossa, mihin sen kannattaa käyttää paukkunsa. Suomi ja muut länsimaat muodostavat YK:n ihmisoikeustyössä yleensä melko yhtenäisen ryhmän.

Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila huomauttaa kuitenkin, että Kiinan politikoinnin lisäksi ihmisoikeusneuvoston työtä on koetellut Yhdysvaltain poukkoileva käytös, kun maan politiikka vaihtuu presidentistä toiseen.

Republikaani Donald Trump sanoutui kokonaan irti ihmisoikeusneuvostosta ja syytti sitä Israelin-vastaiseksi käsikassaraksi.

”Median huomio oli monta vuotta Trumpin toiminnassa, joka rikkoi monenkeskistä sopimuksiin pohjautuvaa järjestelmää. Kiina sai tilaa touhuta ihan rauhassa kulisseissa ne vuodet”, Mattila sanoo.

Nyt demokraatti Joe Biden on palauttanut maataan diplomatian tielle, mutta Yhdysvallat on saanut huomata painoarvonsa heikentyneen. Erityisesti kehittyvät maat karsastavat yhteistyötä amerikkalaisten kanssa, totesi Universal Rights Group -järjestön pääsihteeri Marc Limon äskettäisessä kommentissaan.

”Kiinan painoarvo ja vaikutusvalta ovat kasvaneet selvästi Yhdysvaltain poissaolon aikana. Ihmisoikeusneuvosto, johon Yhdysvallat palaa, on hyvin erilainen paikka kuin se, mistä se yhtäkkiä lähti”, Limon kirjoitti.

Esimerkiksi viime vuoden kesäkuussa neuvostossa annettiin niin sanottu yhteislausuma Xinjiangissa tapahtuvista ihmisoikeusloukkauksista. Päätöslauselmaa miedomman torun taakse asettui 27 demokraattista maata, mukaan lukien Suomi.

Myöhemmin vastaavanlainen yhteislausuma annettiin YK-tasolla New Yorkissa 39 maan nimissä, mikä ärsytti Kiinaa suuresti.

”Useat diplomaatit sanoivat Kiinan varoittaneen [eri maiden] delegaatioita, että lausuman tukeminen voi johtaa taloudellisiin ja poliittisiin seuraamuksiin”, kertoi ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch.

Kiinan suurlähetystö Genevessä julkaisi viime vuoden maaliskuussa tiedotteen, jossa kerrottiin 64 maan ”vaativan loppua perusteettomille syytöksille” Kiinan ihmisoikeusloukkauksista Xinjiangissa. Maajoukon yhteislausuma esiteltiin Kuuban tekemänä aloitteena.

Kiina ei seurannut länsimaiden hankkeita toimettomana vaan valjasti viime vuonna toisessa yhteydessä taakseen 64 maata, jotka ylistivät Kiinaa ”ihmiskeskeisestä filosofiasta”, jolla oli saavutettu edistystä ihmisoikeuksien saralla Xinjiangissa. Tämän yhteislausuman esitti nimellisesti Kuuba.

Vastaavanlaisessa operaatiossa 71 maata asettui Valko-Venäjän johdolla tukemaan Kiinan politiikkaa Hongkongissa, jonka demokratia on tallottu maan rakoon parin viime vuoden aikana. Kiinan tavoitteena tällaisia lausuntoja masinoimalla on ”varmistaa oma rankaisemattomuutensa”, totesi kansainvälinen ihmisoikeusjärjestöjen kattojärjestö FIDH tiedotteessaan.

FIDH:n johtokunnan jäsenen Kaari Mattilan mukaan ihmisoikeusneuvosto on monista puutteistaan huolimatta vaikutusvaltainen elin. Tämän osoittaa hänen mielestään myös se, että Kiina ja muut arvostelun kohteeksi joutuvat maat käyttävät paljon energiaa neuvoston työn vastustamiseen.

”Se yleensä kertoo, että salattavaa on huomattavan paljon. Se, että siihen reagoidaan niin voimallisesti, kertoo, että neuvoston työllä on merkitystä.”

Sri Lankan valtapuolueen kansanedustajat osoittivat mieltään YK:n ihmisoikeusneuvostossa vuonna 2012 annettua tuomitsevaa päätöslauselmaa vastaan. Sri Lanka valjasti kymmeniä diplomaattejaan taivuttelemaan muita maita, jotta ne eivät olisi hyväksyneet maan sodanjälkeisiä oikeustoimia arvostellutta päätöslauselmaa.

Sen lisäksi, että Kiina yrittää pimittää omat ihmisoikeusloukkauksensa, maa pyrkii muuttamaan ihmisoikeusneuvostossa tavan, jolla ihmisoikeuksista puhutaan ja niistä ajatellaan, sanoo Genevessä työskentelevä länsidiplomaatti.

Kiina syöttää päätöslauselmiin kieltä ja ajatusmallia, joiden mukaan maiden sisäisiin asioihin ei saa puuttua, taloudellinen kehitys tulee ennen täysiä ihmisoikeuksia ja yhteiskunnan etu jyrää yksilön oikeudet.

”Kiinan ajattelu, narratiivi ja toimintatapa sotivat meidän mielestämme sovittua ja olemassa olevaa ajattelua vastaan ja toisaalta puhuttelee monia maita ja maaryhmiä. Jos Kiinan ajattelu voittaa, kansainvälinen ihmisoikeusjärjestelmä kääntyy päälaelleen”, diplomaatti sanoo.

YK:n ihmisoikeusneuvostossa Genevessä kuunneltiin helmikuussa 2020 ihmisoikeusvaltuutetun Michelle Bachelet’n puhetta.

Hongkongilainen South China Morning Post -lehti (SCMP) kertoi äskettäin eri artikkeleissaan, että Kiina on vaatinut YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Michelle Bachelet’n toimistoa lykkäämään uiguurien vastaisia ihmisoikeusloukkauksia kartoittavan raporttinsa julkaisua Pekingin talviolympialaisten jälkeiseen aikaan. Chileläisen Bachelet’n toimisto toimii ihmisoikeusneuvoston sihteeristönä.

Vastalahjaksi Kiina olisi lupaillut, että Bachelet pääsee vierailemaan Xinjiangissa tämän vuoden alkupuoliskolla.

Bachelet on pyrkinyt matkustamaan Xinjiangiin jo vuoden 2018 syksystä alkaen. Matkasta ei ole tullut mitään, koska Kiina ei suostu vaatimuksiin, joiden mukaan uiguurien tilanteesta pitäisi saada riippumatonta tietoa ja esimerkiksi vankiloihin tulisi olla esteetön pääsy.

YK:n ihmisoikeusvaltuutettuna on syksystä 2018 alkaen toiminut Chilen entinen presidentti Michelle Bachelet. Häneltä on odotettu pitkään raporttia Kiinan ihmisoikeusloukkauksista Xinjiangissa.

Bachelet’n toimiston raporttia ei ole kuulunut, vaikka Yhdysvaltain kerrottiin painostaneen Bachelet’ta sen julkaisuun ennen olympialaisia.

Bachelet’n toimiston tiedottaja Jeremy Laurence kertoo Genevestä HS:lle, että Xinjiang-raportti ei ollut valmis ennen kisoja.

”Meillä ei ole päivitettyä aikataulua sen julkaisemiselle.”

Laurencen mukaan YK ja Kiina käyvät neuvotteluja Bachelet’n mahdollisesta vierailusta Xinjiangiin tämän vuoden ensipuoliskolla. Matkan ehdoista tai sen aikataulusta ei kuitenkaan ole selvyyttä.

YK-raporttia odoteltaessa maailma on saanut kuulla muista selvityksistä, että Kiina on sulkenut jopa kaksi miljoonaa islaminuskoista uiguuria vankileireille Xinjiangin maakunnassa, tukahduttanut uskonnon­vapautta ja muuttanut koko maakunnan piinaavaksi kyttäys­yhteis­kunnaksi.

Raporttien mukaan vankeja on kidutettu ja raiskattu, lapsia puolestaan aivopesty ilmiantamaan vanhempiaan vaarallisesta ääriajattelusta.

SCMP:n haastattelema aktivisti Emma Reilly luonnehti Xinjiang-raporttiin liittyviä viivästyksiä ”molempia osapuolia hyödyttäväksi pattitilanteeksi”. Kiina ei halua raporttia julki, kun taas Bachelet’n ihmisoikeustoimisto ei halua ärsyttää Kiinaa.

Reilly on entinen ihmisoikeustoimiston virkamies. Hän on syyttänyt neuvostoa vuosien ajan siitä, että Kiinan diplomaateille olisi ennalta paljastettu neuvoston tilaisuuksiin saapuvien uiguurien nimiä. Reilly kertoo verkkosivullaan törmänneensä käytäntöön ensi kerran vuonna 2013 ja on julkaissut YK:n sisäisiä sähköposteja sanojensa tueksi.

Viime marraskuussa potkut saanut Reilly väittää, että neuvoston tilaisuuksiin menossa olleiden uiguurien perheenjäseniä olisi pidätetty ja kidutettu. Tavoitteena olisi pelotella toisinajattelijat pysymään poissa neuvoston tilaisuuksista.

Reilly ei vastannut HS:n haastattelupyyntöön.

YK-tiedottaja Laurence myöntää, että ihmisoikeusneuvostolla oli ”historiassaan käytäntö”, jonka mukaan ”[neuvoston tilaisuuksiin] osallistujien nimiä toisinaan vahvistettiin valtioille rajatuissa tilanteissa”, mutta hänen mukaansa käytäntö on lopetettu vuodesta 2015 lähtien.

”On tärkeää huomata, että ihmis­oikeus­neuvostossa puhuvat osallistujat esiintyvät täysin julkisesti”, Laurence sanoo.

Hänen mukaansa ”emme ole tietoisia minkäänlaisista todisteista, joiden mukaan mikään ihmisoikeustoimiston tekeminen olisi vahingoittanut ketään” neuvoston tilaisuuksiin osallistunutta uiguuria.

Kiina on toistuvasti kiistänyt, että se syyllistyisi uiguurien sortamiseen. Maa sanoo käyvänsä Xinjiangissa “terrorisminvastaista sotaa”.