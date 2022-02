Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock: Nord Stream 2 on pakotepöydällä

Perjantaina Münchenin turvallisuuskokouksessa äänessä ovat muun muassa Saksan ja Yhdysvaltain ulkoministerit.

Münchenin turvallisuuskokous käynnistyi perjantaina Bayerischer Hof -hotellissa. Hotellin ympärillä on tiukat turvajärjestelyt.

München

Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock sanoi perjantaina alkaneessa Münchenin turvallisuuskokouksessa, että kaasuputki Nord Stream 2 ”on pöydällä”, kun lännen liittolaiset valmistelevat vastatoimia Venäjän mahdollisen hyökkäyksen varalle.

Nord Stream 2 on jakanut Saksan hallitusta. Osa poliitikoista on puolustanut kaasuputken pitämistä epäpoliittisena taloushankkeena. Liittokansleri Olaf Scholz sanoi tiistaina Moskovassa tavatessaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin, että Saksa on valmis reagoimaan, jos Venäjä hyökkää.

”Me emme halua niitä seurauksia. Me haluaisimme dialogia. Haluamme tietenkin minimoida eskalaation”, Baerbock painotti puheenvuorossaan.

Baerbockin mukaan tilanteessa ei ole kysymys ”Ukrainan kriisistä” vaan ”Venäjän kriisistä”. Baerbock sanoi, että se joka haluaa elää turvassa, ei uhkaa muita sotilaallisesti.

Baerbock puolusti puheessaan sääntöpohjaisen järjestyksen puolustamista, myös silloin, kun vastassa on kova kovaa vastaan.

”Jos liberaali demokratia vetäytyy, joku muu täyttää sen tilan”, hän sanoi.

Baerbockin mukaan syy optimismiin tilanteessa on lujittunut transatlanttinen yhteistyö.

Baerbockilta kysyttiin, miksi Saksa ei vie aseita Ukrainaan, vaikka Ukrainassa on kyse puolustautumisesta eikä hyökkäyksestä.

Saksa ei pitkän periaatelinjansa mukaan vie aseita kriisialueille. Baerbock puolusti Saksan linjaa ja viittasi Saksan historialliseen vastuuseen toisen maailmansodan takia.

Keskustelussa mukana ollut Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinken puolusti Baerbockia, ja sanoi, että Saksalla on täydentävä rooli koalitiossa.

Saksa on tukenut Ukrainaa yli kahdella miljardilla eurolla.

Jokavuotinen Münchenin turvallisuuskokous pidetään tänä vuonna räjähdysherkässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa Venäjän Ukrainaan kohdistaman sodanuhan vuoksi.

Münchenin turvallisuuskokouksessa on osallistujina kymmeniä valtionjohtajia ja ministereitä ympäri maailman.

Perjantai-iltapäivänä ovat äänessä Saksan ja Yhdysvaltain ulkoministerien lisäksi Yhdysvaltain entinen ulkoministeri, nykyinen ilmastoerityislähettiläs John Kerry sekä rokotekehitykseen panostanut Microsoftin perustaja Bill Gates.

Kolmipäiväiseen kokoukseen osallistuvat Suomesta tasavallan presidentti Sauli Niinistö, ulkoministeri Pekka Haavisto ja puolustusministeri Antti Kaikkonen.

Lauantaina tilaisuuden puhujiin kuuluvat Niinistön ohella muun muassa Saksan liittokansleri Olaf Scholz, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Yhdysvaltain varapresidentti Kamala Harris.

Valtionjohtajien välillä on viikonloppuna myös runsaasti kahdenvälisiä tapaamisia. Kaikkonen osallistuu myös Saksan puolustusministerin Christine Lambrechtin järjestämälle työlounaalle.

Venäjä ei ole tänä vuonna lähettänyt edustajaa kokoukseen Saksan vetoomuksista huolimatta. Turvallisuuskokouksessa on aiempina vuosina kuultu historiaan jääviä puheenvuoroja muun muassa Venäjän presidentiltä Vladimir Putinilta.

Kokous on järjestetty vuodesta 1963, ja tapaamispaikka on hotelli Bayerischer Hof Münchenin vanhassa kaupungissa. Hotellin ympäristö on suljettu koko viikonlopun ajan muilta kuin osallistujilta.

Turvallisuuskokouksen pitkäaikainen puheenjohtaja Wolfgang Ischinger on nyt tapahtumassa mukana viimeistä kertaa. Hänen seuraajansa on Christoph Heusgen, joka on Saksan entinen YK-suurlähettiläs ja edellisen liittokanslerin Angela Merkelin ulkopoliittinen neuvonantaja.

Tapahtumaa turvaa 3 500 paikallista poliisia eri valtioiden omien turvajärjestelyjen lisäksi. Lauantaina Münchenissä on odotettavissa myös protestimielenosoituksia tapahtumaan liittyen.

Toimittajien osallistuminen konferenssiin on rajoitettu pandemian perusteella etäyhteyden päähän.