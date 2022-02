Entinen kansliapäällikkö oli varapresidentin seurassa, kun Trumpin kannattajat hyökkäsivät kongressirakennukseen estääkseen vaalituloksen vahvistamisen.

Yhdysvaltain edellisen presidentin Donald Trumpin ja hänen varapresidenttinsä Mike Pencen välillä käynnistynyt julkinen kiista vuoden 2020 presidentinvaalien tuloksesta jatkui sunnuntaina, kun asiaan otti kantaa Pencen kansliapäällikkönä toiminut Marc Short.

Donald Trump on väittänyt, että Pence olisi halutessaan voinut kumota vaalituloksen jos nähtävillä on ollut ilmeisiä merkkejä vaalivilpistä. Trump pitää kiinni alkuperäisestä teoriastaan, jonka mukaan nykyisen presidentin Joe Bidenin vaalivoitto perustuu vaalivilppiin. Väitteet on toistuvasti tutkittu ja kumottu useiden eri tahojen toimesta.

Varapresidentti Pencen kansliapäällikkö Marc Short oli Pencen seurassa, kun Trumpin kannattajat tunkeutuivat Washingtonissa kongressirakennukseen loppiaisena 2021 estääkseen vaalituloksen vahvistamisen. Mellakoitsijat etsivät varapresidenttiä rakennuksen käytäviltä uhaten tappaa tämän.

Mike Pence on sanonut aiemmin, ettei vaalituloksen kumoaminen ole missään vaiheessa tullut kysymykseen. Sunnuntaina Pencen kansliapäällikkö Short antoi julkisen tukensa Pencelle.

”Vaalilain 12. lisäyksessä ei ole mitään sellaista, joka antaisi varapresidentille tällaisia valtuuksia. Tämä on ollut varapresidentille kristallinkirkasta päivästä yksi alkaen”, Short sanoi tv-kanava NBC:n Meet The Press -ohjelmassa.

Shortin mukaan Trumpilla on ollut hyvin asiantuntemattomia neuvonantajia.

”Ikävä kyllä presidentillä oli useita huonoja neuvonantajia, jotka olivat käytännössä käärmeöljykauppiaita. He antoivat presidentille umpimähkäisiä ja ennenkuulumattomia ideoita siitä, mitä varapresidentti voisi tehdä”, Short sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Nimitys käärmeöljykauppias tarkoittaa ihmistä, joka myy tuotteita tai palveluita, jotka perustuvat katteettomiin lupauksiin. Nimitys tulee 1700- ja 1800-luvuilla lääkkeenä myydystä öljystä, johon väitetysti oli uutettu käärmeestä otettua rasvaa.

NBC:n ohjelmassa Marc Short kommentoi myös vaalitulosta. Hänen mielestään Joe Biden on laillisesti vaaleilla valittu Yhdysvaltain presidentti.