Ulkomaat | Venäjä

Ensin Putin pyysi länneltä luottamusta ja vannoi ystävyyttä, sitten tuli šokki – Näin Venäjän puheet ovat muuttuneet

Luottamus Venäjän ja lännen välillä on nyt nollassa. Putinin pitkällä valtakaudella on nähty kädenojennuksia mutta myös karvaita pettymyksiä. Niistä yksi tapahtui 15 vuotta sitten Münchenin turvallisuuskokouksessa, joka on taas alkamassa.

Vladimir Putinin ulkopolitiikan tukihahmoksi on viime vuosina noussut veteraanidiplomaatti Sergei Lavrov.