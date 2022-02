Huijariksi osoittautunut mies muun muassa antoi naiselle tekaistun virkamerkin ja kuljetti naista iltaisin jututtamaan ”luottamuksellisia tietolähteitä”.

41-vuotias mies uskotteli Yhdysvalloissa vuoden ajan naiselle, että tämä oli harjoittelijana maan huumepoliisissa DEA:ssa. Tapauksesta kertovat muun muassa uutissivusto The Daily Beast ja sanomalehdet The Oregonian ja The New York Times.

Medioiden mukaan huijaus alkoi selvitä 1. helmikuuta Oregonissa, kun paikallinen poliisi kiinnitti ilta-aikaan huomiota hälytysvaloilla varustettuun autoon. Auton takakontissa oli taktinen liivi, jossa luki ”DEA police”.

Ylikonstaapeli kysyi auton vieressä seisoneilta mieheltä ja naiselta, olivatko nämä DEA:n agentteja. Mies vastasi, että olivat.

Poliisin epäilykset heräsivät, ja hän otti yhteyttä DEA:han.

Pian selvisi, että mies oli ilmeisesti huijannut naista jo noin vuoden ajan. Hän oli antanut naiselle tekaistun virkamerkin ja ottanut naisen mukaan seuraamaan ”työvuorojaan”. Mies oli kuljettanut naista jututtamaan asunnottomia, joita hän väitti ”luottamuksellisiksi tietolähteiksi”. Lisäksi mies oli opettanut naista ampumaan ja puhunut tälle ”kollegoistaan”, kuten ”agentti Andersonista”.

Autosta löytyi myös muun muassa pistoolikoteloita, lisää virkamerkkejä, toinen taktinen liivi ja ilmakivääri.

Mies kertoi viranomaisille ostaneensa tekaistut virkamerkit verkosta, esimerkiksi Ebaysta. Mies selitti, että hän ja nainen pitivät cosplaysta. Cosplayn harrastajat pukeutuvat asuihin, joiden mallina ovat hahmot esimerkiksi peleistä tai elokuvista.

Mies sanoi, että käytti hälytysvaloja päästäkseen ajamaan liikenteessä tavallista nopeammin. Hänen mukaansa tekaistut poliisitarvikkeet toivat hänelle ja naiselle turvaa heidän asuinalueellaan.

Miestä vastaan on nostettu Oregonissa syyte. Häntä syytetään esiintymisestä liittovaltion agenttina. Naista ei ainakaan toistaiseksi epäillä mistään rikoksesta.

The Daily Beastin mukaan huijauksen syy ei ole tiedossa, kuten ei myöskään se, millainen miehen ja naisen välinen suhde oli. Median mukaan mies voitaisiin tuomita jopa kolmeksi vuodeksi vankilaan, jos hänet todetaan syylliseksi.