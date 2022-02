Labourin perinteinen kannattajakunta lainasi äänensä Boris Johnsonille, mutta tulos ei miellytäkään kaikkia. Pääministeri on menettänyt luottamuksen.

Redcar, Yorkshire

Koillis-englannissa Redcarin rannikkokaupungissa koko ikänsä asunut Scott Bell on aina äänestänyt työväenpuoluetta.

Aina. Paitsi viime parlamenttivaaleissa.

Joulukuussa 2019 Bell äänesti Boris Johnsonin konservatiiveja. Koska Bellin kaltaisia oli paljon, Johnson sai alahuoneeseen ison enemmistön.

Mutta nyt Bell on pettynyt. Seuraavissa vaaleissa hän aikoo palata työväenpuolueen äänestäjäksi.

”En pidä siitä, miten hallitus on hoitanut pandemiaa. Ja kaikki ne [koronarajoitusajan] juhlat pääministerin virka-asunnolla – ehdottoman ala-arvoista”, Bell sanoo Workies-työmiesklubilla Guinness-tuopin ja biljardivuoronsa välissä.

Scott Bell ajatteli vielä alkuvuonna, että valtiovarainministeri Rishi Sunak olisi Boris Johnsonille hyvä seuraaja. Sunakin toimet energiahintakriisin torjumiseksi eivät ole kuitenkaan vakuuttaneet.

Johnsonin tulevaisuus riippuu nyt Bellin kaltaisista äänestäjistä.

Toistuvat kohut ovat syösseet pääministerin suosion rajuun luisuun. Korona-ajan juhlia eli ”partygatena” tunnettua kohua tutkii yhä poliisi.

Jopa osa konservatiivipuolueen omista kansanedustajista haluaisi panna johtajansa vaihtoon. He pelkäävät, että Johnsonin alamäki vie mukanaan koko puolueen.

Vielä viime parlamenttivaaleissa joulukuussa 2019 kaikki oli toisin ja Johnson suosionsa huipulla.

Silloin murtui niin sanottu punainen muuri (Red Wall). Perinteisesti työväenpuoluetta äänestäneet vaalipiirit siirtyivät joukoittain Johnsonin taakse.

Näin kävi myös Pohjois-Yorkshiressä sijaitsevassa Redcarissa. Vaalipiiri sai ensimmäisen konservatiivikansanedustajansa.

”Meidän ansiostamme Redcar on nyt Bluecar”, Johnson kehui vaalien jälkeen konservatiivipuolueen siniseen väriin viitaten.

Pohjois-Yorkshiressä sijaitseva Redcar antoi viime parlamenttivaaleissa äänivyöryn konservatiiveille. Alueen tunnetuin entinen parlamentaarikko on edesmennyt Mo Mowlam, joka toimi muun muassa Tony Blairin työväenpuoluelaisen hallituksen Pohjois-Irlannin asioista vastaavana ministerinä 1997–1999.

Miksi Bell oli muiden mukana vaihtamassa labouria konservatiiveihin? Johtuiko tämä siitä, että Johnson lupasi viedä brexitin päätökseen? Redcarissa EU-eron puolelle asettui 66 prosenttia äänestäjistä.

”Brexit oli tietysti osasyy. En voinut myöskään sietää [labourin silloista johtajaa] Jeremy Corbynia”, Bell kertoo.

Osuutensa oli Johnsonin henkilökohtaisella karismallakin.

”Pidin hänestä. Mutta nyt Boris pitää panna vaihtoon.”

Redcar ei tarkoita punaista autoa, vaikka niin onkin hauska ajatella. Nimen jälkiosalla on muinaisskandinaaviset juuret. Se viittaa nousuveden alle jäävään maahan.

Englannin koillisrannikolla sijaitseva Redcar on nähnyt parempiakin päiviä. Se oli ennen kukoistava terästeollisuuskaupunki. Sittemmin tehtaita on pantu kiinni.

Upea rantaviiva tarjoaisi puitteet matkailuelinkeinon elvyttämiseen. Merestä nousee rapua ja hummeria nautiskelijoille.

Redcarin edustan arvaamattomat vedet ovat koituneet monelle laivalle kohtalokkaiksi. Taustalla näkyy alueen 27 tuuliturbiinia.

Rantabulevardia ja pääkatua leimaa kuitenkin ankeus.

”Ei täällä ole juuri kauppoja enää jäljellä, on vain halpaketjuja ja hyväntekeväisyyspuoteja. Ai niin, onhan meillä uusi elokuvateatteri”, kertovat jokapäiväisellä aamulenkillään olevat Valerie ja Philip Stapley.

Tyhjästä liiketilasta ei ole pulaa Redcarin rantakadulla.

Stapleyt ovat vannoutuneita työväenpuolueen äänestäjiä. Edes Corbyn-kammo ei saanut heitä hyppäämään Johnsonin kelkkaan. On sanomattakin selvää, että he ovat tyytymättömiä konservatiivihallitukseen.

Valerie ja Philip Stapley käyvät joka päivä lenkillä Redcarin rantakadulla. Pariskunta äänestää uskollisesti työväenpuoluetta. Philip Stapley vastusti myös brexitiä.

Voittaako labour seuraavat parlamenttivaalit?

Pitkä hiljaisuus.

”[Labourin nykyinen johtaja] Keir Starmer on fiksu kaveri ja kunnon mies. Mutta arvioisin, että labourilla on vain 40 prosentin mahdollisuudet voittaa”, Philip Stapley sanoo.

Hänen mielestään labourin kannalta olisi jopa parasta, jos Johnson pysyisi pääministerinä seuraaviin parlamenttivaaleihin asti. Vaalit pidetään viimeistään toukokuussa 2024. Silloin äänestäjien patoutunut suuttumus voisi kaataa konservatiivit.

Toisesta näkökulmasta asiaa katsoo niin ikään Redcarissa pitkään asunut Tracey Steventon. Viime vaaleissa hän lähti Johnsonin kelkkaan, vaikka oli äänestänyt aina työväenpuoluetta.

”Pidin Johnsonista ennen todella paljon.”

Mutta nyt hänkin haluaa pääministeristä eroon.

”Boris ulos! Hän on pettänyt meidät.”

Tracey Steventon (oik.) on entinen työväenpuolueen äänestäjä, josta tuli viime vaaleissa konservatiivien kannattaja. Nyt hän haluaisi eroon Boris Johnsonista mutta ei alueen konservatiivikansanedustajasta. Hänen miehensä Nigel Steventon (vas.) ei äänestä koskaan.

Steventon ei kuitenkaan halua eroon Redcarin konservatiivikansanedustajasta. Johnsonin imussa alahuoneeseen noussut Jacob Young, 29, on kuulemma ollut erittäin hyvä työssään.

”Hän on täältä kotoisin oleva nuori kaveri, joka pitää alueen puolia.”

Siksi Steventon toivoo, että Johnson korvattaisiin uudella konservatiivijohtajalla mahdollisimman pian. Näin konservatiiveilla olisi mahdollisuus voittaa seuraavatkin vaalit – ja Young voisi jatkaa alueen edustamista.

Hyvä seuraaja Johnsonille olisi kuulemma ulkoministeri Liz Truss. Valtiovarainministeri Rishi Sunak on Steventonin mielestä liian elitistinen.

Redcarin parlamenttiedustaja Jacob Young on viikot töissä Lontoon Westminsterissä. Ystävällinen virkailija antaa kuitenkin kurkistaa konservatiiviedustajan Redcarin-toimitiloihin.

Eteisessä seisoo pahvinen Boris Johnson. Siellä täällä näkyy kuvia Youngista ja sotasankari Winston Churchillista.

Redcarin vaalipiirin kansanedustaja Jacob Young, 29, on vastikään käynnistänyt uudelleen äänestäjien tapaamiset, jotka ovat olleet tauolla pandemian takia.

Pääministeri Boris Johnsonin pahvikuva.

Vastaleirissä eli työväenpuolueessa valmistaudutaan jo nyt vaaleihin ja konservatiivien haastamiseen. Ensin pitäisi kuitenkin menestyä paikallisvaaleissa vuonna 2023.

”Jos haluaa voittaa parlamenttivaaleissa, pohjatyö ruohonjuuritasolla täytyy tehdä todella hyvin”, kertoo Redcarin labourin puolueaktiivi Luke Myer.

Myer on huomannut, että äänestäjien keskuudessa kytee tyytymättömyys. Moni kokee ”lainanneensa äänensä” konservatiivipuolueelle koeajaksi, ja nyt laina-aika on täynnä.

Erityisesti tyytymättömyyttä on aiheuttanut pääministerin partygate.

”Kyse on reiluudesta, siitä että sääntöjen pitää olla samat kaikille. Täällä ’punaisen muurin’ alueella tämä tunne on erityisen vahva”, Myer sanoo.

Huolta aiheuttavat myös Britannian kova inflaatio ja energian hintojen raju nousu. Myerin mukaan Redcarin alueella on jo nyt 2 000 lasta ruoka-avun varassa. Sosiaalituet niputtaneen yleistuen leikkaus on iskenyt osaan köyhistä kotitalouksista.

Brexit sen sijaan katsotaan jo taputelluksi. Siitä ei jaksa kiinnostua enää kukaan.

Mutta on Redcar hyötynytkin siitä, että konservatiivit saivat vaalipiirin itselleen viime vaaleissa.

Paikallinen media uutisoi kesäkuussa, että Redcar nappasi 25 miljoonaa puntaa (noin 30 miljoonaa euroa) englantilaiskaupunkien kehittämisrahastosta.

”Tunnelmat ovat ehkä hieman aiempaa positiivisemmat, vaikka pandemian jälkeen moni on kärsinyt ahdistuksesta. Kaupungillakin on useita uusia kehityskohteita”, sanoo Tracey Johnson, joka toimii vanhempana asiantuntijana työllistymistä ja kouluttautumista edistävässä Step Forward Tees Valley -hankkeessa.

Tracey Johnson auttaa alueen asukkaita pääsemään kiinni töihin, harjoittelupaikkaan tai koulutukseen.

Punaisen muurin uudet konservatiivikansanedustajat ovat riemuinneet siitä, että Johnson ja Sunak pumppaavat alueelle rahaa. Labourissa kotiinpäin vetämistä on puolestaan arvosteltu.

”Työväenpuolueelta on ollut kehno strategia moittia konservatiiveja siitä, että he antavat alueelle rahaa”, arvioi aluekehitykseen erikoistuneen Onward-ajatuspajan johtaja Will Tanner aiemmin tällä viikolla videokokouspalvelu Zoomissa pidetyssä Red Wall -paneelikeskustelussa.

Redcarissa keskimääräinen viikkopalkka on noin 503 puntaa eli 597 euroa.

Poliittisen sosiologian asiantuntija Paula Surridge on tutkinut punaisen muurin vaalipiirejä, joissa konservatiivit rynnivät viime vaaleissa.

The UK in a Changing Europe -ajatuspajan apulaisjohtajana toimiva Surridge on julkaissut juuri aihetta käsittelevän raportin Understanding the Red Wall: Politics and identity in the new electoral battlegrounds.

Myös Surridgen mukaan moni alueen äänestäjä kokee lainanneensa äänensä konservatiiveille, jotta brexit saataisiin valmiiksi.

”Yleistunnelma on nyt se, että brexit on valmis, vaikka ei vielä täysin viimeistelty”, Surridge sanoi Zoom-paneelissa.

Raporttia tehtäessä kävi myös ilmi, että brexit ei ollutkaan kaikille ”se unelma, joka meille alun perin myytiin”.

Redcarin rannikkokaupungin vanha matkailujuliste 1960-luvun alusta.

Miten käy tulevaisuudessa? Palaako Red Wall punaiseksi, vai jääkö se siniseksi?

Surridgen mukaan politikoinnissa on nyt merkitystä sekä kulttuurilla (eli arvoilla) että taloudella. Onnistunutta politiikkaa ei voi tehdä, jos laiminlyö jompaakumpaa.

Punaisen muurin sinertyminen ei ole kuitenkaan vain Boris Johnsonin ansiota. Se on seurausta alueen vanhenevasta ikärakenteesta.

Varttuneet äänestävät herkemmin konservatiiveja, vaikka kuuluisivatkin työväenluokkaan. Trendi on sama kaikilla alueilla, joilla asuu vähän koulutettuja nuoria aikuisia.