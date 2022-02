Pienen radikaaliliikkeen innoittamat protestit jatkuvat Kanadassa jo toista viikkoa, eivätkä niin hallinto kuin mielenosoittajatkaan ole perääntymässä.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau syytti koronarajoituksia ja rokotevaatimuksia vastustavia mielenosoittajia maanantaina maan parlamentissa demokratian kampittamisesta. Trudeau myös vetosi jälleen mielenosoittajiin protestien lopettamiseksi.

Mielenosoitukset ovat käynnissä pääkaupunki Ottawassa jo toista viikkoa. Kaupunki on julistanut hätätilan, ja pormestari on pyytänyt liittovaltiolta lisää poliiseja tilanteen hallitsemiseksi.

Protestit ovat lisäksi innostaneet vastaaviin mielenilmauksiin paitsi esimerkiksi Vancouverissa ja Edmontonissa myös muun muassa Suomessa.

Kanadan hallitus ja paikallisviranomaiset ovat toistaiseksi antaneet mielenosoitusten jatkua. Hallinnosta on myös viestitty, ettei mielenosoittajien vaatimuksiin hallituksen erosta tai rokotevaatimusten poistamisesta olla suostumassa.

Mielenosoittajatkaan eivät ole antamassa periksi. Vetäytymisen sijaan mielenosoittajat ovat pystyttäneet Ottawan kaduille jopa saunoja. Jotkut ovat protestoijia tukeakseen toimittaneet heille esimerkiksi ruokaa ja polttoainetta. Paikoittain protesteissa on ollut jopa karnevalistinen tunnelma.

Osa paikallisista muun muassa Ottawassa on kuitenkin turhautunut mielenosoituksen aiheuttamiin haittoihin. Teitä on tukittu rekoilla, kauppoja jouduttu sulkemaan ja protestien aiheuttama melukin on vaivannut.

Paikallinen tuomari päätyikin ryhmäkanteen seurauksena kieltämään rekkojen torvensoiton tiistaina seuraaviksi kymmeneksi päiväksi.

Enimmillään protestoijia oli liikkeellä mielenosoitusten ensimmäisenä viikonloppuna. Tällöin niihin osallistui The Guardianin mukaan noin 10 000 ihmistä. Sittemmin määrät ovat vähentyneet.

Mielenosoitukset saivat alkunsa, kun rekkakuskeilta alettiin tammikuussa vaatia koronarokotetta Yhdysvaltain ja Kanadan välisen rajan ylittämiseen. Pian tämän jälkeen Canada Unity -nimisen ryhmän aloitteesta niin kutsuttu ”freedom convoy” eli joukko rokotus­vaatimuksia vastustavia rekkakuskeja matkasi Ottawaan osoittamaan mieltään.

Ryhmä on vaatinut laatimassaan, Kanadan hallitukselle osoitetussa kirjelmässä kaikkien ryhmän tulkinnan mukaan perustuslain vastaisten rokotevaatimusten hylkäämistä.

Ryhmän taustalla olevien on kerrottu kannattavan radikaaleja ja oikeistolaisia näkemyksiä. Esimerkiksi ryhmän perustaja James Bauder on ilmaissut kannattavansa QAnon-salaliittoteoriaa ja pitävänsä koronapandemiaa huijauksena.

Myös itse mielenilmauksissa on nähty muun muassa äärioikeistoon liitettyjä Etelävaltioiden lippuja sekä QAnon-symboleita. Ottawan poliisi on tutkinut mielenosoituksiin liittyviä epäiltyjä viharikoksia, jotka ovat toistaiseksi johtaneet neljän ihmisen syytteisiin.

Tukensa liikkeelle ovat ilmaisseet muun muassa Yhdysvaltojen entinen presidentti Donald Trump ja muun muassa Teslan toimitusjohtajana tunnettu liikemies Elon Musk.

Vaikka protestit saivat alkunsa pienestä liikkeestä, niillä on kannatusta myös väestössä laajemmin.

Abacus Datan tuottamassa mielipidekyselyssä noin kolmannes kanadalaisista kertoi, että heillä on ”on paljon yhteistä” mielenosoittajien näkemysten kanssa.

Suurin osa kanadalaisista suhtautuu kuitenkin myönteisesti maan nykyisiin koronatoimiin, vaikka ne ovatkin olleet kansainvälisessä vertailussa suhteellisen ankaria.