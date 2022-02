Puolan saama sakko liittyy kiistanalaiseen Turówin hiilikaivokseen. EU:n tuomioistuin on määrännyt Puolan sulkemaan kaivoksen, mutta Puola on kieltäytynyt.

Lähellä Puolan ja Tšekin rajaa sijaitseva Turówin hiilikaivos on aiheuttanut kiistaa maiden välille.

Euroopan komissio kertoo, että se aikoo jäädyttää Puolalle asetetun lähes 15 miljoonan euron suuruisen sakon maalle suunnatusta EU-tuesta.

Varat on määrä jäädyttää ensi viikon aikana, kertoo komission edustaja Balazs Ujvari. Puolaa on hänen mukaansa informoitu asiasta.

Puolan saama sakko liittyy kiistanalaiseen Turówin hiilikaivokseen, joka sijaitsee lähellä Puolan ja Tšekin rajaa ja on aiheuttanut kiistaa maiden välille.

Tšekin mukaan kaivos saastuttaa ympäristöä ja muun muassa tšekkiläisten kylien pohjavesiä, kertoo Deutsche Welle.

Euroopan unionin tuomioistuin määräsi viime vuonna Puolan sulkemaan kaivoksen. Puola on kieltäytynyt asiasta, koska pitää kaivosta olennaisena maan energiansaannille.

Puola on myös aiemmin kieltäytynyt maksamasta vapaaehtoisesti sille määrättyä sakkoa.

Lue lisää: Puola kieltäytyy sulkemasta hiili­­­kaivostaan 500 000 euron päivittäisestä uhka­sakosta huolimatta – Oikeus­ministeri: ”Ette saa senttiäkään”

Puolan ja EU:n välejä ovat viime vuosina hiertäneet myös muun muassa Puolan oikeusjärjestelmään liittyvät asiat.

Puola on tehnyt viime vuosina oikeusjärjestelmäänsä muutoksia, joita EU on kritisoinut. Puolan perustuslakituomioistuin linjasi viime syksynä, että osa EU:n perussopimusten artikloista on Puolan perustuslain vastaisia. EU uhkasi syksyllä puuttua asiaan mahdollisesti taloudellisin keinoin.

Lue lisää: EU pohtii nyt, mitä Puolan kanssa tehdään – ensireaktiot perustuslaki­tuomioistuimen linjaukseen tyrmistyneitä

EU on kritisoinut myös Puolan perustamaa tuomarien "kurinpitoelintä", jonka lakkauttamista Puolan presidentti väläytti viime viikolla. Kurinpitoelimen on pelätty heikentävän oikeusvaltiota.

Asiaa kritisoitiin kuitenkin silmänkääntötempuksi, koska kyseinen elin aiotaan mahdollisesti korvata toisenlaisella valvontaelimellä.