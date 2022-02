Haukkumasanana lanseerattu suomettuminen on lännessä nyt positiivisempi termi kuin suomalaiset ovat tottuneet ajattelemaan, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Vesa Sirén.

Joko taas? Ranskan presidentti Emmanuel Macron kerrottiin sanoneen Moskovassa lehdistölle ennen tapaamistaan Vladimir Putinin kanssa, että Ukrainan suomettuminen oli yksi pöydällä olevista malleista.

Myöhemmin Macron kiisti käyttäneensä sanaa suomettuminen. Vahinko oli kuitenkin jo tapahtunut.

Asiasta kertoivat esimerkiksi The New York Times ja Politico. The New York Timesin arvion mukaan suomettuminen tarkoittaisi, ettei Ukraina koskaan liity Natoon ja Venäjä voi vaikuttaa huomattavasti sen valinnanvaraan poliittisissa ratkaisuissa.

Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt ärähti nopeasti Twitterissä: hänen mukaansa Macronin lausuntoa ei tarkastella hyvällä sen enempää Suomessa kuin Ukrainassakaan.

Vastaavaa twiittasi pian Suomen entinen pää- ja ulkoministeri Alexander Stubb. Hänen mukaansa suomettuminen on loukkaava termi ja vanhat termit toimivat harvoin uusissa tilanteissa.

Mutta tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun suomettumista käsitellään nimenomaan lännessä Ukrainan kriisin ratkaisuvaihtoehtona.

Niin tapahtui myös vuonna 2014, kun kriisi alkoi.

”SuomeN MALLIA” tarjosi ”ideaaliksi vastaukseksi” Ukrainan kriisiin jo helmikuussa 2014 geopolitiikan guru Zbigniew Brzezinski, joka toimi Yhdysvaltain presidentin Jimmy Carterin turvallisuuspoliittisena neuvonantajana vuosina 1977–1981.

Brzezinski ehdotti tätä vain päivä sen jälkeen, kun Venäjän-mielinen presidentti Viktor Janukovytš oli paennut maasta ja vähän ennen kuin Venäjä nappasi Ukrainalta Krimin niemimaan.

Heti maaliskuussa 2014 ”Suomen tietä” ehdotti Ukrainalle myös Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Henry Kissinger The Washington Postin artikkelissaan.

”Se maa [Suomi] ei jätä mitään epäilyksiä taipumattomasta itsenäisyydestään ja tekee yhteistyötä lännen kanssa mutta välttää varoen institutionaalista vihamielisyyttä Venäjää kohtaan”, Kissinger muotoili.

Diplomatian konkarit eivät käyttäneet kiistellyintä sanaa suomettuminen mutta puhuivat tosiasiallisesti siitä – aivan kuten Macron Moskovassa.

Presidentti Urho Kekkonen oli vastassa, kun Neuvostoliiton johtaja Leonid Brežnev saapui Helsingin Etyk-huippukokoukseen heinäkuussa 1975.

Termi suomettuminen (saksan kielessä Finlandizierung, englanniksi Finlandization) tuli käyttöön Länsi-Saksassa 1950–1960-lukujen vaihteessa esimerkiksi professori Richard Löwenthalin teksteissä sekä liittokansleri Willy Brandtin ”itäpolitiikan” arvostelussa.

Termillä tarkoitettiin Suomen kaltaiseksi tulemista, usein varoittavassa merkityksessä. Suomen nähtiin olevan Neuvostoliiton vaikutuspiirissä tavalla, joka rajoitti sen toimintamahdollisuuksia.

Niin nähtiin pitkälti Suomessakin, mutta termi loukkasi ja loukkaa silti.

Kokeneista diplomaateista Jaakko Iloniemi vastasi vuonna 2014 Brzezinskille ja Kissingerille Financial Timesissa, että Suomen mallia olisi hyvin vaikea kopioida. René Nyberg arvioi The New York Timesissa, että Brzezinski oli ymmärtänyt termin ja Suomen aseman väärin.

Politiikasta-lehden silloisessa kiertokyselyssä tutkijoilta saatiin jopa tuohtuneita kommentteja.

Suomalaiset eivät aina siedä myöskään suomettumisen kotimaisia arvostelijoita, ainakaan jos arvostelu koetaan yksioikoiseksi. Se huomattiin Kylmän sodan Suomi -televisiosarjan herättämissä analyyseissä.

Nykypäivän suomettumisesta on maassamme syytetty esimerkiksi ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikkoa (ps). Hän ehdotti Twitterissä tiistaina, että Macronin tai jonkun muun pitäisi nyt ”astua julkisuuteen ja sanoa, että Ukraina ei liity Natoon”.

”Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan ei tietenkään kannata tällaisia asioita mennä Twitteriin laittamaan”, oikaisi puoluetoveriaan perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra.

”Hänen on syytä edustaa näissä asioissa Suomen linjaa, ja Suomen linjaan kuuluu se, että kaikilla itsenäisillä valtioilla on oikeus päättää omista turvallisuuspoliittisista valinnoistaan.”

Historian kommervenkkeihin kuuluu myös se, että aikoinaan haukkumasanana lanseerattu suomettuminen on lännessä nyt positiivisempi termi kuin suomalaiset ovat tottuneet ajattelemaan.

Tanskalaisen kansainvälisyystutkimuksen laitoksen (Diis) vanhempi tutkija Hans Mouritzen esitti vuonna 2017, että ”suomettuminen on parempi vaihtoehto kuin sen maine länsimaisessa asiantuntija- ja julkisessa keskustelussa – etenkin jos vaihtoehtoina voivat olla kaaos ja sota”.

Hän ei ehdottanut suomettumista Suomelle ja myönsi auliisti, että lähestymistapa voi olla kiistanalainen, pelkurimainen ja kyyninen.

Mutta joillakin pienillä valtioilla vaihtoehdot ovat vähissä, kun ”maailma on moninapainen ja kansainväliset järjestöt heikkoja”, tutkija väitti.

Eikä se tähän lopu. Lähi-idän-tutkija Albert B. Wolf ehdotti vuonna 2020 Foreign Policy -lehden artikkelissa, että Irak kannattaisi suomettaa. Viime viikolla esimerkiksi Le Monde julkaisi pitkän artikkelin suomettumisesta ja Ukraina-kriisistä.

Termi on siis irtautunut jo kauas lähtökohdistaan – ja Suomesta.

Kauhistuttavaa kuitenkin on, jos Macron pitää yhtenä vaihtoehtona Ukrainan tilanteen jäädyttämistä niin, että se ei voisi liittoutua kenen kanssa haluaa.

Jos Ukrainan liittymishaluista Natoon neuvotellaan sen itsensä pään yli vaikkapa Macronin ja Putinin kesken, tämä voisi seuraavaksi koskea Suomea ja Ruotsia.

Tämä läntisiltä suomettumisen suosittelijoilta usein unohtuu.

”On tasan kolme maata Venäjän länsirajalla, jotka eivät kuulu Natoon. Ne ovat Valko-Venäjä, Ukraina ja Suomi. Jos Valko-Venäjä on jo Venäjän nielaisema ja Ukraina suometettaisiin, seuraavana vaatimuslistalla voisi olla Suomi”, arvioi Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Hän näkee Suomessa kolme linjaa. Isolationisti katsoo, että Suomi on niin erilainen Ukrainaan nähden, ettei Ukrainaa tarvitse tästä näkökulmasta ajatella.

Internationalisti katsoo, että on hyvä neuvotella ja jos Etyj-säännöt sekä Venäjän turvallisuusvaatimukset ovat jossain määrin sovitettavissa yhteen, sitä voi ainakin ajatella.

”Ja ennaltaehkäisyssä, jolla linjalla pitkälti olen, nähdään, että asiat jotka liittyvät Ukrainaan, liittyvät myös epäsuorasti ja suorasti Suomeen, ja pitää olla todella tiukkana. Alligaattorin nälkä ei lopu siihen, että sille antaa pienen lihapalan. Se haluaa heti lisää.”

Tai kuten presidentti Sauli Niinistö on usein todennut: kasakka ottaa sen, mikä ei ole tiukasti kiinni.