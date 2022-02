Koronarajoitukset poistuivat Ruotsissa keskiviikkona. Hallitus esittää, että covid-19-tautia ei enää katsottaisi yhteiskunnalle vaaralliseksi.

Tukholma

Tänään on onnenpäivä. Tukholman Södermalmilla sijaitsevan konditoria-ravintolan päällikkö Elisabeth Adelman suorastaan hehkuu istuessaan kahvilansa pöydässä.

Adelman taiteilee kylttiä, jonka hän pian kiinnittää kahvilan ikkunaan.

Kyltissä lukee: Tervetuloa takaisin.

Aiemmin aamulla Adelman on heittänyt pois koronarajoituksista kertovan kyltin, jossa listattiin turvallisuusohjeita ja kerrottiin, että konditoriassa sai asioida vain viisi asiakasta kerrallaan. Samalla hän toi kahvilaan 12 lisätuolia.

”Tuntuu todella hyvältä”, Adelman sanoo.

Elisabet Adelmanin konditoria on jo koristeltu ensi viikon ystävänpäivää varten.

Keskiviikkona Ruotsi poisti käytännössä kaikki koronarajoituksensa ja siirtyi kohti uutta aikaa. Ennen keskiviikkoa esimerkiksi ravintoloiden piti sulkea ovensa kello 23, mutta koska rajoitukset poistuivat keskiyöllä, monet ravintolat avasivat ovensa uudelleen heti kello 00.01.

Tiistaina hallitus kertoi myös esittävänsä, että kahden kuukauden sisällä koronaviruksen aiheuttamaa covid-19-tautia ei enää katsottaisi yhteiskunnalle vaaralliseksi sairaudeksi.

Adelmanin mielestä päätös poistaa rajoitukset nyt oli oikea. Pandemia ei kuitenkaan ole vielä ohi, hän jatkaa. Siksi kahvilan eteisessä on vielä purkki käsidesiä.

Stefan Bäcklin kävi parturissa keskiviikkona, kun koronarajoitukset oli poistettu. Bäcklin on ruotsalainen harvinaisuus, sillä hän on käyttänyt läpi pandemian kasvomaskia.

Tiistaina Ruotsissa kirjattiin yli 18 000 koronatartuntaa. Tammikuun lopussa niitä kirjattiin ennätyspäivänä yli 53 000. Todellisuudessa tartuntoja on nyt paljon enemmän, koska suurinta osaa ei enää ehditä testein vahvistaa. Tehohoitoa vaativien potilaiden määrä on kuitenkin tasaantunut, koska rokotekattavuus on riittävän korkea, ja nyt valloillaan oleva omikronvariantti aiheuttaa suurimmalle osalle lievän taudin.

Ruotsi on nähty pandemian hoidossa erikoistapauksena. Maana, joka luotti suositusten voimaan ja piti yhteiskuntansa avoimempana kuin muut.

Maailmalla hämmästeltiin Ruotsin strategiaa. Ruotsin imagoa seuraava viranomainen Svenska institutet laski, että pandemian kahtena ensimmäisenä kuukautena ulkomaisissa medioissa julkaistiin 300 000 Ruotsia käsittelevää artikkelia. Maahan ei ole koskaan aiemmin kohdistunut samanlaista mielenkiintoa.

Ruotsissa koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on kirjattu yli 16 000. Suomen luku on noin 2 000.

Ruotsin päättäjät saivatkin kritiikkiä pandemian hoidosta maan hallituksen asettamalta koronakomissiolta, jonka mukaan Ruotsi ei ollut valmistautunut pandemiaan, ja kun rajoitustoimiin olisi pitänyt jo ryhtyä, Ruotsissa viivyteltiin. Koronakomissio antaa loppuraporttinsa pandemian hoidosta kahden viikon kuluttua.

Haluatteko rokotteen, tulkaa pojat ottamaan rokote, aurinkolasien ja tumman kasvomaskin taakse kätkeytynyt mies huikkaa nuorille miehille, jotka kävelevät Södermalmin Medborgasplatsenilla.

Sitähän nuoret miehet olivat tulossa tekemään. Rokotteita tarjoava mies on Jan Andersson, eläkeläinen, joka on työskennellyt noin kuukauden ajan pop-up-rokotuspisteellä, josta rokotuksen saa ilman ajanvarausta.

Pisteen suosio on ollut suuri, Andersson kertoo.

”Jono on yltänyt koko torin poikki kadulle asti.”

"Koronatauti voi olla todella paha”, Jan Andersson sanoo.

Ruotsissa noin 84 prosenttia yli 12-vuotiaista on saanut kaksi rokotusannosta. Kolme annosta on saanut yli puolet täysi-ikäisistä.

Jan Anderssonin mielestä se ei ole tarpeeksi. Hän ei olisi vielä poistanut rajoituksia.

”Pandemia ei ole ohi. Nyt ihmiset ajattelevat, että voi olla normaalisti, ja nuoret juhlivat yökerhoissa, mutta yhä pitäisi olla varovainen.”

Andersson uskoo, että rajoituksia joudutaan vielä tuomaan takaisin.

”Jos tehohoidon tarve kasvaa. Toki nyt tauti on suurimmalle osalle lievä, mutta voi tulla uusia variantteja, jotka aiheuttavat vakavamman taudin”, hän sanoo.

Nuoret miehet asettuvat rokotejonoon. Jan Andersson jatkaa työtään.

”Onko teillä rokotteet? Tästä saa.”