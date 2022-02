Puolan ja Unkarin kiista EU:n kanssa tiivistyy – komissio on pelannut aikaa, mutta nyt se on saamassa työkalun jäädyttää maiden EU-rahat

EU-parlamentti on äänekkäimmin vaatinut komissiota toimimaan oikeusvaltioperiaatteen rikkomusten takia.

Bryssel

Onko Euroopan unionilla kanttia katkaista rahoitus jäsenmailta, jotka eivät noudata unionin yhdessä sovittuja periaatteita?

Tämä kysymys saa vauhtia tänään keskiviikkona, kun EU:n tuomioistuin Luxemburgissa linjaa, onko EU:n vuonna 2020 sovittu, tähän suunniteltu mekanismi EU-oikeuden mukainen.

Yleisesti odotetaan, että tuomioistuin antaa vihreää valoa niin sanotulle oikeusvaltioehdollisuudelle. Tämä Suomenkin ajama mekanismi kytkee EU:n budjettirahat siihen, noudattaako jäsenvaltio yhtä EU:n pyhintä periaatetta eli oikeusvaltioperiaatetta.

Tulilinjalla ovat erityisesti Puola ja Unkari, jotka ovat toistuvasti olleet komission hampaissa. Puolassa hallitus on systemaattisesti nakertanut tuomioistuinten ja tuomareiden riippumattomuutta.

Unkarissa on epäilyjä korruptiosta budjettirahojen jaossa ja julkisissa hankinnoissa, minkä lisäksi Unkarissa on ajettu läpi seksuaalivähemmistöjä syrjivää lainsäädäntöä.

Näiden maiden EU-rahoitusta on jo jarruteltu se, mikä on voitu: kumpikaan ei ole saanut vielä edes EU:ssa yhdessä sovittuja elvytysrahoja. Kyse ei ole ihan pikkurahoista, sillä Puola on hakenut 36 miljardin euron ja Unkari seitsemän miljardin euron edestä EU:n elpymisvälineen kautta tulevaa rahaa. Lähes kaikki muut EU-maat ovat rahansa hakeneet ja alkaneet niitä saada.

Nyt kyse on siitä, ottavatko komissio ja jäsenmaat käyttöön vielä järeämmän välineen eli EU:n vuosibudjetin kautta tulevien varojen jäädyttämisen. Sen voi tehdä, jos on syytä epäillä, että jäsenmaan oikeusvaltiorikkomukset voivat estää budjettirahojen asianmukaisen käytön.

Puola saa EU:lta vuosittain noin 18 miljardin euron tuet, Unkari noin kuuden miljardin euron.

Oikeusvaltioehdollisuus tuli voimaan loppuvuonna 2020, ja periaatteessa komissio olisi voinut soveltaa sitä jo nyt. Puola ja Unkari päättivät kuitenkin hakea tulkintaa sen lainmukaisuudesta EU-tuomioistuimelta, joten komissio lykkäsi toimiaan.

Lykkäys näyttää sopineen komissiolle hyvin, sillä tällaiset toimet jäsenmaata kohtaan ovat hyvin poikkeuksellisia. Mitä tahansa tehdäänkin, perustelujen on oltava vedenpitäviä.

Puolaa on jo rangaistu sakoin. Lisäksi komissio on jo aiemmin käynnistänyt kumpaakin vastaan perussopimuksen artikla 7:n mukaisen menettelyn, jossa sääntöjä rikkovalta jäsenmaalta voidaan viedä äänioikeus.

Artikla 7 ei tosin johda mihinkään, sillä sen käyttäminen vaatii jäsenmaiden yksimielisyyden – joten Puola voi blokata Unkaria ja Unkari Puolaa koskevat esitykset.

Turvallisuuspoliittinen tilanne on heilahtanut asentoon, jossa EU kaikkein viimeksi tarvitsisi sisäisiä kiistoja. Ukrainan rajanaapureina Puola ja Unkari ovat esimerkiksi pakolaistilanteen kannalta herkässä asemassa, jos Venäjä toteuttaa hyökkäyksensä.

Kummassakin maassa kansalaiset kannattavat EU-jäsenyyttä, mutta mielialat voivat muuttua, jos kohtelu koetaan epäreiluksi.

Siksi on todennäköistä, että komissio pohtii vielä pitkään EU-tuomioistuimen keskiviikon linjauksen jälkeenkin, mitä nyt tehdään. Paljon riippuu siitä, millaista painetta isoista jäsenvaltioista tulee. Niistä erityisesti Saksalla voi historiallisista syistä olla henkisesti vaikeaa laittaa Puola tiukille.

On yksi, joka ei kursailisi: EU-parlamentti on uhannut viedä komission EU-tuomioistuimeen, jos se ei tee mitään käytössään olevista työkaluista huolimatta.

Puolan ja Unkarin hallitukset maalaavat itsensä mielellään uhreiksi, joiden sisäiseen päätöksentekoon EU sekaantuu yli toimivaltuuksiensa.

Tosiasiassa kummassakin maassa oikeusvaltioperiaatteen rikkomukset ovat olleet räikeitä. Oikeusvaltioperiaate tarkoittaa muun muassa, että kaikki julkinen valta toimii aina lainsäädännön asettamissa rajoissa ja on riippumattomien ja puolueettomien tuomioistuinten valvonnassa.

Puolan nykyinen vallanpitäjä, Laki ja oikeus -puolue, ajoi läpi tuomareiden kurinpitolautakunnan, jota on käytetty puolueelle epämieluisien tuomareiden hyllyttämiseen. Viime heinäkuussa EU:n tuomioistuin totesi, että kyseinen elin on EU-lain­säädännön vastainen.

Lue lisää: Suomalais­tuomari lähti opinto­retkelle Puolaan ja järkyttyi oikeus­laitoksen rusentamisesta: ”En ollut ymmärtänyt, että tämä on niin systemaattista, vakavaa ja häikäilemätöntä"

Pian tämän jälkeen Puolan perustuslakituomioistuin linjasi, että Puolan perustuslaki menee joissakin tapauksissa EU-oikeuden edelle – eli EU-tuomioistuimen päätöksistä voi viis veisata.

Poliisi oli vartiossa Puolan perustuslakituomioistuimen rakennuksen edessä 22. syyskuuta 2021.

Se oli todella kova veto, sillä unionin perusperiaatteisiin kuuluu, että EU-oikeudellisissa kysymyksissä ylin päätöksentekijä on EU-tuomioistuin, eivät kansalliset tuomioistuimet. Unionin oikeusperusta hajoaisi, jos joka maa säveltäisi omat tulkintansa.

Viime uutiset kertovat, että Puola peruuttelee ainakin tuomareiden kurinpitolautakunnasta. Maan presidentti Andrzej Duda esitteli helmikuun alussa lakiehdotuksen, jonka mukaan lautakunnan toimintaa muutettaisiin niin, ettei se enää käsittelisi tuomareiden rankaisemista.

EU:ssa ensi reaktio oli, että esitys on askel oikeaan suuntaan, mutta ei vielä lähellekään palauta oikeuslaitoksen riippumattomuutta.

Unkarin suhteen mielenkiintoista on erityisesti komission toimien ajoitus, sillä maassa on tulossa vaalit huhtikuun alussa. Jos EU jäädyttäisi Unkarin EU-varat, haittaisiko vai hyödyttäisikö se pääministeri Viktor Orbánin Fidesz-puoluetta?

Komission reaktiot ja toiminta keskiviikon tuomioistuinlinjauksen jälkeen ovat nyt tarkassa seurannassa.

Komission uskottavuus EU:n perussopimuksen vartijana rapistuu silmissä, jos se saa uuden työkalun mutta ei käytä sitä. Puhe ei ole Puolaan ja Unkariin tehonnut, mutta raha saattaa olla väkevämpi voima.